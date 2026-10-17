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Banfield vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Banfield y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Portada del partido Banfield vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.
Banfield vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Banfield y Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 15:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Florencio Sola de Banfield.

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