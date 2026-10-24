Banfield vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Banfield vs Lanús por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
36´ Tarjeta amarilla para Banfield
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Adoryan.
33´ Córner para Banfield
Ejecuta el tiro de esquina David Zalazar.
33´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Adoryan fue bloqueado por José Canale.
32´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Carlos Izquierdoz.
30´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.
28´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Matías Sepúlveda.
28´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Matías Sepúlveda.
23´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.
19´ Gooool de Banfield
Adrián Balboa marca para Banfield con asistencia de Lautaro Gómez.
17´ Córner para Banfield
Ejecuta el tiro de esquina David Zalazar.
15´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Adoryan fue bloqueado por Carlos Izquierdoz.
14´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.
14´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.
11´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Matías Sepúlveda.
7´ Córner para Banfield
Ejecuta el tiro de esquina David Zalazar.
5´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Florencio Sola, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Banfield y Lanús por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Facundo Tello.
Formación confirmada de Banfield
Titulares
- () Diego Rodríguez
- (4) Juan Luis Alfaro
- (2) Santiago Daniele
- (6) Nicolás Meriano
- (27) Ignacio Abraham
- (20) Tomás Adoryan
- (5) Santiago Esquivel
- (10) Lautaro Gómez
- (18) Federico Medina
- (40) David Zalazar
- () Adrián Balboa
Suplentes
Entrenador: Pedro Troglio
Formación confirmada de Lanús
Titulares
- (26) Nahuel Losada
- (13) José Canale
- (33) Tomás Guidara
- (24) Carlos Izquierdoz
- (6) Sasha Marcich
- (77) Lucas Besozzi
- (30) Agustín Cardozo
- (17) Agustín Medina
- (11) Eduardo Salvio
- (16) Matías Sepúlveda
- (20) Allan Wlk
Suplentes
Entrenador: Mauricio Pellegrino
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Banfield y Lanús?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Banfield vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Banfield recibe a Lanús en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.