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Banfield vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Banfield y Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
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Portada de Banfield vs Lanús por el Torneo Clausura.
Banfield vs Lanús por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Banfield recibe a Lanús por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Florencio Sola y el pitazo inicial se escuchará a las 14:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Banfield vs Lanús por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

36´ Tarjeta amarilla para Banfield

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Adoryan.

33´ Córner para Banfield

Ejecuta el tiro de esquina David Zalazar.

33´ ¡Banfield se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Adoryan fue bloqueado por José Canale.

32´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Carlos Izquierdoz.

30´ Saque de arco para Banfield

Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.

28´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Sepúlveda.

28´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Sepúlveda.

23´ Saque de arco para Banfield

Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.

19´ Gooool de Banfield

Adrián Balboa marca para Banfield con asistencia de Lautaro Gómez.

17´ Córner para Banfield

Ejecuta el tiro de esquina David Zalazar.

15´ ¡Banfield se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Adoryan fue bloqueado por Carlos Izquierdoz.

14´ Saque de arco para Banfield

Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.

14´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.

11´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Sepúlveda.

7´ Córner para Banfield

Ejecuta el tiro de esquina David Zalazar.

5´ Saque de arco para Banfield

Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Florencio Sola, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Banfield y Lanús por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Facundo Tello.

Formación confirmada de Banfield

Titulares

  • () Diego Rodríguez
  • (4) Juan Luis Alfaro
  • (2) Santiago Daniele
  • (6) Nicolás Meriano
  • (27) Ignacio Abraham
  • (20) Tomás Adoryan
  • (5) Santiago Esquivel
  • (10) Lautaro Gómez
  • (18) Federico Medina
  • (40) David Zalazar
  • () Adrián Balboa

Suplentes

    Entrenador: Pedro Troglio

    Formación confirmada de Lanús

    Titulares

    • (26) Nahuel Losada
    • (13) José Canale
    • (33) Tomás Guidara
    • (24) Carlos Izquierdoz
    • (6) Sasha Marcich
    • (77) Lucas Besozzi
    • (30) Agustín Cardozo
    • (17) Agustín Medina
    • (11) Eduardo Salvio
    • (16) Matías Sepúlveda
    • (20) Allan Wlk

    Suplentes

      Entrenador: Mauricio Pellegrino

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Banfield y Lanús?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Banfield vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Banfield recibe a Lanús en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      BanfieldC. A. LanúsTorneo ClausuraFútbol
      Redacción 26 Deportes
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