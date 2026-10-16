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Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Boca Juniors y Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Portada del partido Boca Juniors vs Talleres por el Torneo Clausura.
Boca Juniors vs Talleres por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Boca Juniors choca ante Talleres, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Alberto J. Armando ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.

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