Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Boca Juniors choca ante Talleres, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Alberto J. Armando ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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Boca Juniors vs. Talleres:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Boca Juniors y Talleres por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.