Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors vs Talleres por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Boca Juniors choca ante Talleres, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Alberto J. Armando ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.