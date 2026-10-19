Dep. Riestra 1 - 1 Unión: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

Partido finalizado en el estadio Guillermo Laza de Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dep. Riestra 1 - 1 Unión.
Dep. Riestra vs Unión por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Dep. Riestra y Unión por Torneo Clausura 2026.
88´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás Sansotre.
87´ Cambio en Unión
Entra Ignacio Malcorra y sale Joaquín Mosqueira.
84´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
81´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Cristian Tarragona y el remate se va afuera.
81´ Cambio en Unión
Entra Eric Ramírez y sale Julián Palacios.
78´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mateo Peresutti fue bloqueado por Ignacio Arce.
78´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Mauro Luna Diale.
77´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Ignacio Arce.
74´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!
Disparo de Carlos Quintana y el remate se va afuera.
74´ Córner para Dep. Riestra
Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.
71´ Cambio en Unión
Entra Mauro Luna Diale y sale Brahian Cuello.
71´ Cambio en Dep. Riestra
Entra Jonatan Goitía y sale Antony Alonso.
71´ Cambio en Dep. Riestra
Entra Pedro Ramírez y sale Facundo Miño.
67´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Watson fue bloqueado por Lucas Ayala.
66´ Fuera de juego en Unión
Posición adelantada de Marcelo Estigarribia.
66´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Ayala.
61´ Cambio en Dep. Riestra
Entra Nicolás Benegas y sale Alexander Díaz.
61´ Cambio en Dep. Riestra
Entra Tomás González y sale Braian Sánchez.
57´ Cambio en Dep. Riestra
Entra Carlos Quintana y sale Juan Cruz Randazzo.
56´ Goool de Unión
¡Testazo letal! Tobías Rubio anota para Unión tras conectar un cabezazo.
49´ Goool de Dep. Riestra
¡Testazo letal! Juan Cruz Randazzo anota para Dep. Riestra tras conectar un cabezazo.
49´ Córner para Dep. Riestra
Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.
49´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Braian Sánchez fue bloqueado por Matías Mansilla.
49´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexander Díaz fue bloqueado por Matías Mansilla.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Guillermo Laza!
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcelo Estigarribia.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Guillermo Laza! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
45´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Cristian Tarragona y el remate se va afuera.
43´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexander Díaz fue bloqueado por Tobías Rubio.
43´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Paz fue bloqueado por Lucas Ayala.
41´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!
Disparo de Milton Céliz y el remate se va afuera.
41´ Córner para Dep. Riestra
Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.
37´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Joaquín Mosqueira y el remate se va afuera.
37´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Facundo Miño.
35´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
34´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
34´ Tiro en el palo de Unión
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Mateo Peresutti pega en el palo.
31´ Fuera de juego en Unión
Posición adelantada de Marcelo Estigarribia.
28´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!
Disparo de Mariano Bracamonte y el remate se va afuera.
27´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Brahian Cuello.
25´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!
Disparo de Antony Alonso y el remate se va afuera.
22´ Fuera de juego en Unión
Posición adelantada de Cristian Tarragona.
21´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Mateo Peresutti y el remate se va afuera.
20´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Milton Céliz fue bloqueado por Mateo Peresutti.
19´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
18´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
17´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Joaquín Mosqueira y el remate se va afuera.
15´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcelo Estigarribia fue bloqueado por Ignacio Arce.
12´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Paz fue bloqueado por Tobías Rubio.
8´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Ayala fue bloqueado por Ignacio Arce.
9´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Julián Palacios.
8´ Tiro en el palo de Unión
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Lucas Ayala pega en el palo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Dep. Riestra y Unión por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.
Formación confirmada de Dep. Riestra
Titulares
- (1) Ignacio Arce
- (36) Mariano Bracamonte
- (24) Facundo Miño
- (22) Cristian Paz
- (19) Juan Cruz Randazzo
- (15) Nicolás Sansotre
- (8) Milton Céliz
- (16) Nicolás Watson
- (7) Antony Alonso
- (11) Alexander Díaz
- (10) Braian Sánchez
Suplentes
- (23) Marino Arzamendia
- (13) Rodrigo Gallo
- (6) Ignacio Gariglio
- (27) Jonatan Goitía
- (2) Carlos Quintana
- (5) Pedro Ramírez
- (20) Thiago Lauro
- (14) Pablo Monje
- (40) Gabriel Obredor
- (9) Nicolás Benegas
- (21) Tomás González
- (29) Agustín Graneros
Entrenador: Guillermo Duró
Formación confirmada de Unión
Titulares
- (21) Matías Mansilla
- (18) Lucas Ayala
- (27) Tobías Rubio
- (26) Juan Pablo Ludueña
- (4) Matías Rocha
- (22) Brahian Cuello
- (17) Joaquín Mosqueira
- (20) Julián Palacios
- (34) Mateo Peresutti
- (19) Marcelo Estigarribia
- (25) Cristian Tarragona
Suplentes
- (40) Lucas Meuli
- (36) Mateo Aimar
- (33) Ignacio Isla
- (15) Juan Pintado
- (12) Bruno Pittón
- (8) Emilio Giaccone
- (10) Ignacio Malcorra
- (31) Misael Aguirre
- (38) Valentín Cerrudo
- (11) Mauro Luna Diale
- (43) Eric Ramírez
- (23) Augusto Solari
Entrenador: Leonardo Madelón
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Unión?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Unión por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Unión en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Dep. Riestra vs. Unión:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Dep. Riestra y Unión por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.