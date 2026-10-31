Dep. Riestra vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Dep. Riestra vs Talleres por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
11´ Córner para Dep. Riestra
Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.
9´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
5´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Marino Arzamendia.
5´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Rick Lima Morais y el remate se va afuera.
4´ Córner para Talleres
Ejecuta el tiro de esquina Valentín Depietri.
2´ Córner para Dep. Riestra
Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.
1´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Marino Arzamendia.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Dep. Riestra y Talleres por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Dep. Riestra
Titulares
- (23) Marino Arzamendia
- (36) Mariano Bracamonte
- (24) Facundo Miño
- (22) Cristian Paz
- (2) Carlos Quintana
- (5) Pedro Ramírez
- (8) Milton Céliz
- (16) Nicolás Watson
- (7) Antony Alonso
- (11) Alexander Díaz
- (10) Braian Sánchez
Suplentes
Entrenador: N/D
Formación confirmada de Talleres
Titulares
- (32) Ezequiel Unsain
- (4) Matías Catalán
- (13) Valentín Fascendini
- (3) Alexandro Maidana
- (6) Román Riquelme
- (20) Augusto Schott
- (8) Federico Fattori
- (5) Matías Galarza
- (9) Agustín Alvarez Martínez
- (11) Valentín Depietri
- (37) Rick Lima Morais
Suplentes
Entrenador: Omar De Felippe
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Talleres?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Talleres en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Dep. Riestra vs. Talleres:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Dep. Riestra y Talleres por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.