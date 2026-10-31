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Dep. Riestra vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Dep. Riestra y Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Riestra vs Talleres por el Toreno Clausura 2026.
Riestra vs Talleres por el Toreno Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Dep. Riestra y Talleres válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Guillermo Laza de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dep. Riestra vs Talleres por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

11´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.

9´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

5´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Marino Arzamendia.

5´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Rick Lima Morais y el remate se va afuera.

4´ Córner para Talleres

Ejecuta el tiro de esquina Valentín Depietri.

2´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.

1´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Marino Arzamendia.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Dep. Riestra y Talleres por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de Dep. Riestra

Titulares

  • (23) Marino Arzamendia
  • (36) Mariano Bracamonte
  • (24) Facundo Miño
  • (22) Cristian Paz
  • (2) Carlos Quintana
  • (5) Pedro Ramírez
  • (8) Milton Céliz
  • (16) Nicolás Watson
  • (7) Antony Alonso
  • (11) Alexander Díaz
  • (10) Braian Sánchez

Suplentes

    Entrenador: N/D

    Formación confirmada de Talleres

    Titulares

    • (32) Ezequiel Unsain
    • (4) Matías Catalán
    • (13) Valentín Fascendini
    • (3) Alexandro Maidana
    • (6) Román Riquelme
    • (20) Augusto Schott
    • (8) Federico Fattori
    • (5) Matías Galarza
    • (9) Agustín Alvarez Martínez
    • (11) Valentín Depietri
    • (37) Rick Lima Morais

    Suplentes

      Entrenador: Omar De Felippe

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Talleres?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Talleres en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Deportivo RiestraTalleres de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
      Redacción 26 Deportes
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