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Estudiantes vs. San Lorenzo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Portada del partido Estudiantes de La Plata vs San Lorenzo por el Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata vs San Lorenzo por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Estudiantes choca ante San Lorenzo, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Jorge Luis Hirschi ya está lista para que el balón comience a moverse a las 18:00, y tú no te lo puedes perder.

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