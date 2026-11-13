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Estudiantes campeón de la Supercopa Argentina: le ganó 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y llega afilado a la final de la Libertadores

El equipo platense estuvo cerca de ganar en los 90 minutos, pero la reacción mendocina llevó la definición a la prórroga. Los goles del “Pincha” fueron de Guido Carrillo, Iván Villalba (en contra) y Lucas Alario (en el alargue). Por el lado de la “Lepra Mendocina” marcaron José Florentín e Iván Villalba.

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Estudiantes vs Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina
Estudiantes vs Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina. Foto: X @EdelpOficial
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Estudiantes de La Plata le ganó 3-2 a Independiente Rivadavia y se consagró campeón de una Supercopa Argentina cargada de goles y cambios de marcador en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. El conjunto dirigido por Alexander Medina llegó a ponerse 2-0, sufrió el empate mendocino en el descuento y volvió a adelantarse 3-2 durante el alargue, en el que fue su último partido antes de enfrentar a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026.

Los goles del “Pincha” fueron de Guido Carrillo, Iván Villalba (en contra) y Lucas Alario (en el alargue). Por el lado de la “Lepra Mendocina” marcaron José Florentín e Iván Villalba.

El encuentro también representó una oportunidad para el equipo platense de sumar una nueva conquista nacional antes de disputar su primera final continental desde 2009, cuando obtuvo su cuarta Copa Libertadores frente a Cruzeiro.

Cómo fue Estudiantes ante Independiente Rivadavia: los goles y la remontada que llevó al alargue

Después de un primer tiempo sin goles, Guido Carrillo abrió el marcador a los 9 minutos del complemento con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Joaquín Tobio Burgos.

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Estudiantes amplió la diferencia a los 22 minutos, cuando Carrillo ingresó al área y provocó una jugada que terminó con un gol en contra de Iván Villalba. Con el 2-0, el conjunto platense parecía encaminado hacia la victoria.

Estudiantes vs Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina
Estudiantes vs Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina. Foto: X @EdelpOficial

Sin embargo, Independiente Rivadavia reaccionó sobre el cierre. José Florentín descontó de cabeza a los 44 minutos y, ya en tiempo adicional, Villalba volvió a aparecer para marcar el 2-2, después de que su equipo se quedara con diez jugadores por la expulsión de Alejo Osella.

La igualdad obligó a disputar 30 minutos suplementarios. Allí, Lucas Alario convirtió de cabeza a los 6 minutos del primer tiempo extra, tras una asistencia de Baltasar Rodríguez, y devolvió la ventaja a Estudiantes.

Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

El próximo gran compromiso del conjunto dirigido por Alexander Medina será el sábado 28 de noviembre, a las 17 (hora argentina), frente a Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Estudiantes llegará a esa definición después de eliminar a Flamengo por penales en las semifinales. Buscará su quinta Copa Libertadores, tras las conquistas de 1968, 1969, 1970 y 2009.

La Supercopa Argentina fue su última presentación oficial antes de la final continental, ya que quedó eliminado del Torneo Clausura en la fase regular y dispone de 16 días entre ambos encuentros para preparar el partido decisivo.

Palmeiras, por su parte, mantiene compromisos en el fútbol brasileño durante ese período. Esa diferencia de calendario le permitirá a Estudiantes concentrar su preparación en el encuentro de Montevideo.

Todos los títulos que ganó Estudiantes en los últimos 10 años

De acuerdo con el historial oficial del club, Estudiantes conquistó cinco títulos entre 2016 y 2025, todos obtenidos desde diciembre de 2023:

  • 2023: Copa Argentina. Venció 1-0 a Defensa y Justicia, con un gol de Guido Carrillo.
  • 2024: Copa de la Liga Profesional. Superó a Vélez por 4-3 en los penales, después de empatar 1-1.
  • 2024: Trofeo de Campeones. Derrotó 3-0 a Vélez en Santiago del Estero.
  • 2025: Torneo Clausura. Se impuso ante Racing por 5-4 en los penales, tras igualar 1-1.
  • 2025: Trofeo de Campeones. Le ganó 2-1 a Platense con un doblete de Lucas Alario.

Las cinco conquistas llegaron bajo la conducción de Eduardo Domínguez, quien dejó su cargo en febrero de 2026. Alexander Medina asumió posteriormente y consiguió llevar al equipo hasta la definición de la Copa Libertadores.

El resumen estadístico de Estudiantes vs Independiente Rivadavia

Estudiantes LPIndependiente RivadaviaSupercopa Argentina
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