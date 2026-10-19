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Newell`s vs. Central Córdoba (SE) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Newell`s y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Newell's vs Central Córdoba por el Torneo Clausura.
Newell's vs Central Córdoba por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Newell`s recibe a Central Córdoba (SE) por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Marcelo Bielsa y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Newell`s vs Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

32´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Cóccaro fue bloqueado por Alan Aguerre.

31´ Gooool de Newell`s

Jerónimo Gómez Mattar marca para Newell`s.

27´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Bruno Cabrera fue bloqueado por Matías Vera.

28´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

27´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Bruno Cabrera fue bloqueado por Alan Aguerre.

27´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

20´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

20´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Guch fue bloqueado por Alan Aguerre.

19´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Lucas Carrizo.

14´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Lucas Carrizo.

14´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Lucas González y el remate se va afuera.

14´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.

12´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Diego Barrera y el remate se va afuera.

10´ Fuera de juego en Newell`s

Posición adelantada de Matías Cóccaro.

7´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Solari.

4´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jerónimo Gómez Mattar fue bloqueado por Alan Aguerre.

4´ Fuera de juego en Newell`s

Posición adelantada de Santiago Solari.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Marcelo Bielsa, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Newell`s y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Hernán Mastrángelo.

Formación confirmada de Newell`s

Titulares

  • (30) Josué Reinatti
  • (25) Bruno Cabrera
  • (16) Lucas Carrizo
  • (24) Franco Escobar
  • (6) Martín Ortega
  • (19) Jerónimo Gómez Mattar
  • (20) Facundo Guch
  • (26) Rodrigo Herrera
  • (9) Matías Cóccaro
  • (7) Walter Mazzantti
  • (32) Santiago Solari

Suplentes

  • (31) Francisco Sciarini
  • (23) Nicolás Goitea
  • (4) Alejo Montero
  • (28) Jerónimo Russo
  • (22) Oscar Salomón
  • (27) Lucas Gómez
  • (15) Alan Soñora
  • (8) David Sotelo
  • (33) Walter Nuñez
  • (99) Juan Ignacio Ramírez
  • (39) Lautaro Rios
  • (36) Francisco Scarpeccio

Entrenador: Frank Kudelka

Formación confirmada de Central Córdoba (SE)

Titulares

  • (1) Alan Aguerre
  • (21) Felipe Aguilar
  • (23) Darío Cáceres
  • (2) Alejandro Maciel
  • (20) Fernando Martínez
  • (7) Diego Barrera
  • (18) Lucas González
  • (10) Marco Iacobellis
  • (28) Leonardo Sequeira
  • (22) Matías Vera
  • (27) Michael Santos

Suplentes

  • (25) Javier Vallejos
  • (17) Yuri Casermeiro
  • (32) Nicolás Garrido
  • (13) José Gómez
  • (3) Leonardo Marchi
  • (55) Juan José Cardozo
  • (41) Tiziano Ramirez
  • (11) Horacio Tijanovich
  • (44) Kevin Ibañez
  • (47) Martín Cuitiño
  • (43) Ignacio Santillan
  • (9) Lucas Varaldo

Entrenador: Sebastián Domínguez

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Newell`s y Central Córdoba (SE)?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Newell`s vs. Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Newell`s recibe a Central Córdoba (SE) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Newell`sCentral Córdoba de Santiago del EsteroTorneo ClausuraFútbol
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