comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Newell`s por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada del partido Gimnasia de Mendoza vs Newell's por el Torneo Clausura 2026.
Gimnasia de Mendoza vs Newell's por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Gimnasia (Mendoza) recibe a Newell`s por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y el pitazo inicial se escuchará a las 18:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Gimnasia (Mendoza) vs Newell`s por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

18´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

17´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Santiago Solari y el remate se va afuera.

16´ ¡Gimnasia (Mendoza) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Lencioni fue bloqueado por Josué Reinatti.

6´ Fuera de juego en Newell`s

Posición adelantada de Walter Mazzantti.

5´ Fuera de juego en Newell`s

Posición adelantada de Matías Cóccaro.

3´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

3´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

2´ ¡Tiro desviado de Gimnasia (Mendoza)!

Disparo de Matías Vargas y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Víctor Antonio Legrotaglie, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Gimnasia (Mendoza) y Newell`s por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Juan Cruz Robledo.

Formación confirmada de Gimnasia (Mendoza)

Titulares

  • (23) César Rigamonti
  • (2) Diego Mondino
  • (4) Ezequiel Muñoz
  • (32) Luciano Paredes
  • (3) Matías Recalde
  • (21) Fermín Antonini
  • (7) Luciano Cingolani
  • (30) Esteban Fernández
  • (26) Facundo Lencioni
  • (8) Matías Vargas
  • (9) Agustín Módica

Suplentes

  • (31) Lautaro Petruchi
  • (42) Lautaro Carrera
  • (22) Juan José Franco
  • (16) Germán Guiffrey
  • (25) Martín Úbeda
  • (5) Nahuel Barboza
  • (19) Julián Ceballos
  • (15) Ulises Sánchez
  • (33) Brian Andrada
  • (27) Blas Armoa
  • (11) Santiago Rodríguez
  • (35) Valentino Simoni

Entrenador: Darío Franco

Formación confirmada de Newell`s

Titulares

  • (30) Josué Reinatti
  • (25) Bruno Cabrera
  • (16) Lucas Carrizo
  • (24) Franco Escobar
  • (6) Martín Ortega
  • (20) Facundo Guch
  • (26) Rodrigo Herrera
  • (5) Luca Regiardo
  • (9) Matías Cóccaro
  • (7) Walter Mazzantti
  • (32) Santiago Solari

Suplentes

  • (31) Francisco Sciarini
  • (23) Nicolás Goitea
  • (4) Alejo Montero
  • (28) Jerónimo Russo
  • (22) Oscar Salomón
  • (27) Lucas Gómez
  • (19) Jerónimo Gómez Mattar
  • (15) Alan Soñora
  • (33) Walter Nuñez
  • (99) Juan Ignacio Ramírez
  • (39) Lautaro Rios
  • (36) Francisco Scarpeccio

Entrenador: Frank Kudelka

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Gimnasia (Mendoza) y Newell`s?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia (Mendoza) recibe a Newell`s en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Gimnasia de MendozaNewell`sTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Lanús 2 - 0 Vélez:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Lanús 2 - 0 Vélez: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  2. Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Ganó por la mínima:River venció 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto tras 21 días sin jugar

    Ganó por la mínima: River venció 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto tras 21 días sin jugar

  4. Inter vs. Club Brugge:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    Inter vs. Club Brugge: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

  5. Lens vs. Sporting Lisboa:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    Lens vs. Sporting Lisboa: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

El Papa León XIV llega a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

Economía

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

El cierre definitivo de Linor SRL deja a unos 130 empleados a la espera del cobro de salarios adeudados e indemnizaciones

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Información actualizada sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

Internacionales

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

La Casa Blanca publicó una web dedicada a Cristóbal Colón.

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli