Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia (Mendoza) vs Newell`s por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
18´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)
Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.
17´ ¡Tiro desviado de Newell`s!
Disparo de Santiago Solari y el remate se va afuera.
16´ ¡Gimnasia (Mendoza) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Lencioni fue bloqueado por Josué Reinatti.
6´ Fuera de juego en Newell`s
Posición adelantada de Walter Mazzantti.
5´ Fuera de juego en Newell`s
Posición adelantada de Matías Cóccaro.
3´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)
Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.
3´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
2´ ¡Tiro desviado de Gimnasia (Mendoza)!
Disparo de Matías Vargas y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Víctor Antonio Legrotaglie, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Gimnasia (Mendoza) y Newell`s por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Juan Cruz Robledo.
Formación confirmada de Gimnasia (Mendoza)
Titulares
- (23) César Rigamonti
- (2) Diego Mondino
- (4) Ezequiel Muñoz
- (32) Luciano Paredes
- (3) Matías Recalde
- (21) Fermín Antonini
- (7) Luciano Cingolani
- (30) Esteban Fernández
- (26) Facundo Lencioni
- (8) Matías Vargas
- (9) Agustín Módica
Suplentes
- (31) Lautaro Petruchi
- (42) Lautaro Carrera
- (22) Juan José Franco
- (16) Germán Guiffrey
- (25) Martín Úbeda
- (5) Nahuel Barboza
- (19) Julián Ceballos
- (15) Ulises Sánchez
- (33) Brian Andrada
- (27) Blas Armoa
- (11) Santiago Rodríguez
- (35) Valentino Simoni
Entrenador: Darío Franco
Formación confirmada de Newell`s
Titulares
- (30) Josué Reinatti
- (25) Bruno Cabrera
- (16) Lucas Carrizo
- (24) Franco Escobar
- (6) Martín Ortega
- (20) Facundo Guch
- (26) Rodrigo Herrera
- (5) Luca Regiardo
- (9) Matías Cóccaro
- (7) Walter Mazzantti
- (32) Santiago Solari
Suplentes
- (31) Francisco Sciarini
- (23) Nicolás Goitea
- (4) Alejo Montero
- (28) Jerónimo Russo
- (22) Oscar Salomón
- (27) Lucas Gómez
- (19) Jerónimo Gómez Mattar
- (15) Alan Soñora
- (33) Walter Nuñez
- (99) Juan Ignacio Ramírez
- (39) Lautaro Rios
- (36) Francisco Scarpeccio
Entrenador: Frank Kudelka
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Gimnasia (Mendoza) y Newell`s?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia (Mendoza) recibe a Newell`s en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Gimnasia (Mendoza) vs. Newell`s:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Newell`s por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.