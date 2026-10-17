Platense vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Platense vs Lanús por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
21´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
21´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Matías Sepúlveda y el remate se va afuera.
18´ Córner para Platense
Ejecuta el tiro de esquina Franco Zapiola.
17´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
14´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
14´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.
13´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
13´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Nicolás Retamar y el remate se va afuera.
9´ Tarjeta amarilla para Platense
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Víctor Cuesta.
7´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de Vicente López, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Platense y Lanús por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (31) Víctor Cuesta
- (34) Mateo Mendia
- (25) Juan Ignacio Saborido
- (3) Tomás Silva
- (24) Martín Barrios
- (5) Iván Gómez
- (18) Bautista Merlini
- (43) Nicolás Retamar
- (10) Franco Zapiola
- (79) Bruno Sepúlveda
Suplentes
- (22) Nicolás Sumavil
- (38) Celias Ingenthron
- (4) Agustín Lagos
- (6) Eugenio Raggio
- (15) Maximiliano Amarfil
- (17) Felipe Bussio
- (7) Guido Mainero
- (33) Juan Gauto
- (99) Gonzalo Lencina
- (11) Nicolás López
- (21) Augusto Lotti
- (16) Gastón Togni
Entrenador: Martín Palermo
Formación confirmada de Lanús
Titulares
- (26) Nahuel Losada
- (13) José Canale
- (33) Tomás Guidara
- (24) Carlos Izquierdoz
- (6) Sasha Marcich
- (77) Lucas Besozzi
- (30) Agustín Cardozo
- (17) Agustín Medina
- (11) Eduardo Salvio
- (16) Matías Sepúlveda
- (20) Allan Wlk
Suplentes
- (1) Franco Petroli
- (35) Ronaldo Dejesús
- (3) Nicolás Morgantini
- (4) Gonzalo Pérez
- (23) Ramiro Carrera
- (15) Raúl Loaiza
- (42) Gonzalo Lobos
- (5) Felipe Peña Biafore
- (8) Franco Watson
- (38) Benjamín Acosta
- (10) Marcelino Moreno
- (19) Yoshan Valois
Entrenador: Mauricio Pellegrino
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Platense y Lanús?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Lanús en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Platense vs. Lanús:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Platense y Lanús por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.