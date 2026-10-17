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Platense vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Platense y Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Platense vs Lanús por el Torneo Clausura.
Platense vs Lanús por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Platense recibe a Lanús por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Ciudad de Vicente López y el pitazo inicial se escuchará a las 17:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Platense vs Lanús por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

21´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

21´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Matías Sepúlveda y el remate se va afuera.

18´ Córner para Platense

Ejecuta el tiro de esquina Franco Zapiola.

17´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.

14´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

14´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.

13´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.

13´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Nicolás Retamar y el remate se va afuera.

9´ Tarjeta amarilla para Platense

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Víctor Cuesta.

7´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Vicente López, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Platense y Lanús por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Formación confirmada de Platense

Titulares

  • (30) Juan Pablo Cozzani
  • (31) Víctor Cuesta
  • (34) Mateo Mendia
  • (25) Juan Ignacio Saborido
  • (3) Tomás Silva
  • (24) Martín Barrios
  • (5) Iván Gómez
  • (18) Bautista Merlini
  • (43) Nicolás Retamar
  • (10) Franco Zapiola
  • (79) Bruno Sepúlveda

Suplentes

  • (22) Nicolás Sumavil
  • (38) Celias Ingenthron
  • (4) Agustín Lagos
  • (6) Eugenio Raggio
  • (15) Maximiliano Amarfil
  • (17) Felipe Bussio
  • (7) Guido Mainero
  • (33) Juan Gauto
  • (99) Gonzalo Lencina
  • (11) Nicolás López
  • (21) Augusto Lotti
  • (16) Gastón Togni

Entrenador: Martín Palermo

Formación confirmada de Lanús

Titulares

  • (26) Nahuel Losada
  • (13) José Canale
  • (33) Tomás Guidara
  • (24) Carlos Izquierdoz
  • (6) Sasha Marcich
  • (77) Lucas Besozzi
  • (30) Agustín Cardozo
  • (17) Agustín Medina
  • (11) Eduardo Salvio
  • (16) Matías Sepúlveda
  • (20) Allan Wlk

Suplentes

  • (1) Franco Petroli
  • (35) Ronaldo Dejesús
  • (3) Nicolás Morgantini
  • (4) Gonzalo Pérez
  • (23) Ramiro Carrera
  • (15) Raúl Loaiza
  • (42) Gonzalo Lobos
  • (5) Felipe Peña Biafore
  • (8) Franco Watson
  • (38) Benjamín Acosta
  • (10) Marcelino Moreno
  • (19) Yoshan Valois

Entrenador: Mauricio Pellegrino

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Platense y Lanús?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Lanús en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

PlatenseC. A. LanúsTorneo ClausuraFútbol
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