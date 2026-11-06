San Lorenzo vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

San Lorenzo vs Platense por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
28´ Córner para Platense
Ejecuta el tiro de esquina Franco Zapiola.
23´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Gulli fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
21´ Goool de Platense
¡Testazo letal! Víctor Cuesta anota para Platense tras conectar un cabezazo.
21´ Córner para Platense
Ejecuta el tiro de esquina Franco Zapiola.
18´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
15´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.
14´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
14´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Guzmán Corujo fue bloqueado por Pablo Ferreira.
11´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.
2´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
2´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Nicolás Tripichio y el remate se va afuera.
1´ Córner para San Lorenzo
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Farías.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de San Lorenzo y Platense por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Felipe Viola.
Formación confirmada de San Lorenzo
Titulares
- (25) José Devecchi
- (2) Danilo Arboleda
- (16) Guzmán Corujo
- (42) Franco Lorenzón
- (38) Facundo Farías
- (10) Facundo Gulli
- (14) Agustín Ladstatter
- (27) Martín Río
- (3) Teo Rodríguez Pagano
- (24) Nicolás Tripichio
- (9) Alexis Cuello
Suplentes
Entrenador: Rubén Insúa
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (4) Agustín Lagos
- (31) Víctor Cuesta
- (34) Mateo Mendia
- (3) Tomás Silva
- (15) Maximiliano Amarfil
- (26) Pablo Ferreira
- (33) Juan Gauto
- (43) Nicolás Retamar
- (10) Franco Zapiola
- (99) Gonzalo Lencina
Suplentes
Entrenador: Martín Palermo
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Platense?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Platense por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Platense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
San Lorenzo vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre San Lorenzo y Platense por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.