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San Lorenzo vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre San Lorenzo y Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
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Portada del partido San Lorenzo vs Platense por el Torneo Clausura 2026.
San Lorenzo vs Platense por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: San Lorenzo recibe a Platense por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Pedro Bidegain y el pitazo inicial se escuchará a las 19:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

San Lorenzo vs Platense por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

28´ Córner para Platense

Ejecuta el tiro de esquina Franco Zapiola.

23´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Gulli fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

21´ Goool de Platense

¡Testazo letal! Víctor Cuesta anota para Platense tras conectar un cabezazo.

21´ Córner para Platense

Ejecuta el tiro de esquina Franco Zapiola.

18´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

15´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

14´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

14´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Guzmán Corujo fue bloqueado por Pablo Ferreira.

11´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

2´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

2´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Nicolás Tripichio y el remate se va afuera.

1´ Córner para San Lorenzo

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Farías.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de San Lorenzo y Platense por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Felipe Viola.

Formación confirmada de San Lorenzo

Titulares

  • (25) José Devecchi
  • (2) Danilo Arboleda
  • (16) Guzmán Corujo
  • (42) Franco Lorenzón
  • (38) Facundo Farías
  • (10) Facundo Gulli
  • (14) Agustín Ladstatter
  • (27) Martín Río
  • (3) Teo Rodríguez Pagano
  • (24) Nicolás Tripichio
  • (9) Alexis Cuello

Suplentes

    Entrenador: Rubén Insúa

    Formación confirmada de Platense

    Titulares

    • (30) Juan Pablo Cozzani
    • (4) Agustín Lagos
    • (31) Víctor Cuesta
    • (34) Mateo Mendia
    • (3) Tomás Silva
    • (15) Maximiliano Amarfil
    • (26) Pablo Ferreira
    • (33) Juan Gauto
    • (43) Nicolás Retamar
    • (10) Franco Zapiola
    • (99) Gonzalo Lencina

    Suplentes

      Entrenador: Martín Palermo

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Platense?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Platense por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Platense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      San LorenzoPlatenseTorneo ClausuraFútbol
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