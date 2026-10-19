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Sarmiento vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Sarmiento y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Sarmiento de Junín vs Barracas Central por el Torneo Clausura.
Sarmiento de Junín vs Barracas Central por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Sarmiento y Barracas Central por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Eva Perón de Junín.

Sarmiento vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

33´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

28´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

27´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!

Disparo de Enzo Taborda y el remate se va afuera.

25´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Enzo Taborda fue bloqueado por Santiago Salle.

23´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

23´ Tiro en el palo de Barracas Central

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Rodrigo Bogarín pega en el palo.

19´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

19´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!

Disparo de Nicolás Orsini y el remate se va afuera.

18´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Junior Marabel fue bloqueado por Marcelo Miño.

18´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Bogarín fue bloqueado por Thyago Ayala.

17´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

16´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!

Disparo de Norberto Briasco y el remate se va afuera.

13´ Gooool de Sarmiento

Jhon Renteria marca para Sarmiento con asistencia de Mauricio Martínez.

11´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Orsini fue bloqueado por Mauricio Martínez.

10´ Fuera de juego en Barracas Central

Posición adelantada de Norberto Briasco.

9´ Córner para Barracas Central

Ejecuta el tiro de esquina Iván Tapia.

8´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Iván Tapia fue bloqueado por Mauricio Martínez.

7´ Saque de arco para Barracas Central

Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.

7´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Junior Marabel y el remate se va afuera.

6´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Bogarín fue bloqueado por Thyago Ayala.

4´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Elías Pereyra fue bloqueado por Juan Manuel Insaurralde.

0´ Saque de arco para Barracas Central

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Demartini.

0´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Junior Marabel y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Eva Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Sarmiento y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Daniel Zamora.

Formación confirmada de Sarmiento

Titulares

  • (12) Thyago Ayala
  • (2) Juan Manuel Insaurralde
  • (44) Renzo Orihuela
  • (8) Santiago Salle
  • (3) Lucas Suárez
  • (19) Julián Contrera
  • (16) Mauricio Martínez
  • (15) Cristian Zabala
  • (27) Junior Marabel
  • (21) Julián Mavilla
  • (10) Jhon Renteria

Suplentes

  • (1) Iván Arboleda
  • (6) Gaston Arturia
  • (20) Ulises Giménez
  • (77) Nicolás Pasquini
  • (29) Thiago Santamaría
  • (5) Manuel García
  • (23) Elián Giménez
  • (11) Gastón González
  • (17) Agustín Nadruz
  • (9) Diego Churín
  • (24) Jonathan Herrera
  • (7) Pablo Magnín

Entrenador: Facundo Sava

Formación confirmada de Barracas Central

Titulares

  • (30) Marcelo Miño
  • (13) Rafael Barrios
  • (31) Nicolás Demartini
  • (17) Elías Pereyra
  • (15) Yonatthan Rak
  • (28) Rodrigo Bogarín
  • (35) Esteban Rolón
  • (24) Enzo Taborda
  • (10) Iván Tapia
  • (11) Norberto Briasco
  • (34) Nicolás Orsini

Suplentes

  • (1) Juan Espínola
  • (37) Gastón Campi
  • (2) Nicolás Capraro
  • (6) Rodrigo Insúa
  • (4) Damián Martínez
  • (19) Carlos Arce
  • (16) Iván Guaraz
  • (36) Tomas Lavezzi
  • (33) Gonzalo Maroni
  • (8) Tomás Porra
  • (77) Facundo Bruera
  • (23) Wilfredo Rivera

Entrenador: Damián Ayude

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Barracas Central?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Barracas Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Sarmiento de JunínBarracas CentralTorneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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