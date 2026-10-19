Sarmiento vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sarmiento vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
33´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
28´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
27´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Enzo Taborda y el remate se va afuera.
25´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enzo Taborda fue bloqueado por Santiago Salle.
23´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
23´ Tiro en el palo de Barracas Central
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Rodrigo Bogarín pega en el palo.
19´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
19´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Nicolás Orsini y el remate se va afuera.
18´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Marabel fue bloqueado por Marcelo Miño.
18´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Bogarín fue bloqueado por Thyago Ayala.
17´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
16´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Norberto Briasco y el remate se va afuera.
13´ Gooool de Sarmiento
Jhon Renteria marca para Sarmiento con asistencia de Mauricio Martínez.
11´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Orsini fue bloqueado por Mauricio Martínez.
10´ Fuera de juego en Barracas Central
Posición adelantada de Norberto Briasco.
9´ Córner para Barracas Central
Ejecuta el tiro de esquina Iván Tapia.
8´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Iván Tapia fue bloqueado por Mauricio Martínez.
7´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
7´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Junior Marabel y el remate se va afuera.
6´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Bogarín fue bloqueado por Thyago Ayala.
4´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Elías Pereyra fue bloqueado por Juan Manuel Insaurralde.
0´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Demartini.
0´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Junior Marabel y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Eva Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sarmiento y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Daniel Zamora.
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
- (12) Thyago Ayala
- (2) Juan Manuel Insaurralde
- (44) Renzo Orihuela
- (8) Santiago Salle
- (3) Lucas Suárez
- (19) Julián Contrera
- (16) Mauricio Martínez
- (15) Cristian Zabala
- (27) Junior Marabel
- (21) Julián Mavilla
- (10) Jhon Renteria
Suplentes
- (1) Iván Arboleda
- (6) Gaston Arturia
- (20) Ulises Giménez
- (77) Nicolás Pasquini
- (29) Thiago Santamaría
- (5) Manuel García
- (23) Elián Giménez
- (11) Gastón González
- (17) Agustín Nadruz
- (9) Diego Churín
- (24) Jonathan Herrera
- (7) Pablo Magnín
Entrenador: Facundo Sava
Formación confirmada de Barracas Central
Titulares
- (30) Marcelo Miño
- (13) Rafael Barrios
- (31) Nicolás Demartini
- (17) Elías Pereyra
- (15) Yonatthan Rak
- (28) Rodrigo Bogarín
- (35) Esteban Rolón
- (24) Enzo Taborda
- (10) Iván Tapia
- (11) Norberto Briasco
- (34) Nicolás Orsini
Suplentes
- (1) Juan Espínola
- (37) Gastón Campi
- (2) Nicolás Capraro
- (6) Rodrigo Insúa
- (4) Damián Martínez
- (19) Carlos Arce
- (16) Iván Guaraz
- (36) Tomas Lavezzi
- (33) Gonzalo Maroni
- (8) Tomás Porra
- (77) Facundo Bruera
- (23) Wilfredo Rivera
Entrenador: Damián Ayude
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Barracas Central?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Barracas Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Sarmiento vs. Barracas Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sarmiento y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.