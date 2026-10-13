Sarmiento vs. River Plate: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

¿A qué hora juegan Sarmiento vs. River Plate, por Torneo Clausura 2026?
El partido se juega este Miércoles, 14/10/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Eva Perón, ubicado en Junín.
¿Por dónde ver en vivo Sarmiento vs. River Plate, por Torneo Clausura 2026?
El encuentro entre Sarmiento y River Plate se podrá ver en directo por TNT Sports Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Sarmiento vs. River Plate, por Torneo Clausura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Cómo se juega el Torneo Clausura
El Torneo Clausura está conformado por 30 equipos divididos en dos zonas (A y B) de 15 clubes cada una. Los participantes disputan 16 fechas en la fase regular (todos contra todos en sus grupos más un clásico y un interzonal).
Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, donde se enfrentarán entre sí: el 1° de la Zona A contra el 8° de la Zona B y así sucesivamente. Además, los octavos, cuartos y las semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla, mientras que la final se jugará en cancha neutral.
Desde la instancia de 8vos en adelante se llevará a cabo un sistema a partido único, en donde en caso de empate, se jugará una instancia de dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno y, de persistir la igualdad, se recurrirá a una tanda de penales para definir un ganador.
Qué equipos juegan en la Zona A del Torneo Clausura 2026
La Zona A del Torneo Clausura 2026 está conformada por: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.
Qué equipos juegan en la Zona B del Torneo Clausura 2026
La Zona B del Torneo Clausura 2026 está conformada por: River, Racing, Argentinos Juniors, Huracán, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Tucumán, Belgrano, Tigre, Sarmiento de Junín, Barracas Central, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.
Cómo se define la clasificación a las copas internacionales
La tabla anual de la Liga Profesional 2026 definirá a los clasificados del fútbol argentino para las copas Libertadores y Sudamericana del 2027. La misma suma los puntos de 32 partidos de la primera fase, tanto del Apertura como del Clausura.
Los campeones del Apertura, Clausura y la Copa Argentina liberan su lugar en caso de estar en puestos de clasificación. Además, si un equipo argentino gana la Libertadores o Sudamericana 2026, también liberaría un cupo extra, dependiendo de su ubicación en la tabla anual.
Quién clasifica a la Copa Libertadores 2027
Campeón del Torneo Apertura 2026
Campeón del Torneo Clausura 2026
Campeón de la Copa Argentina 2026
1° de la tabla anual
2° de la tabla anual
3° de la tabla anual (a la fase previa 2)
Quién clasifica a la Copa Sudamericana 2027
4° de la tabla anual
5° de la tabla anual
6° de la tabla anual
7° de la tabla anual
8° de la tabla anual
9° de la tabla anual
Quién salió campeón del fútbol argentino: los ganadores de los últimos torneos
Los últimos campeones del fútbol argentino son:
- Torneo Apertura 2025: Platense
- Campeón Tabla Anual 2025: Rosario Central
- Torneo Clausura 2025: Estudiantes de La Plata
- Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia de Mendoza
- Trofeo de Campeones 2025: Estudiantes LP
- Torneo Apertura 2026: Belgrano