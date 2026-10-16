Los historiadores del ajedrez coinciden: la ranura en la cabeza del alfil no es un adorno, se creó en 1849 y representa el gorro ceremonial de los obispos

En los juegos de ajedrez de estilo Staunton, el alfil se distingue por su cabeza alargada y una hendidura diagonal. Foto: Google Gemini.

La ranura diagonal que tiene el alfil de ajedrez en la cabeza representa la mitra, el tocado ceremonial utilizado por los obispos cristianos. Este detalle caracteriza al diseño Staunton, registrado en Inglaterra en 1849, aunque su historia comenzó siglos antes: la pieza que actualmente conocemos como alfil representaba originalmente un elefante de guerra en las antiguas versiones del ajedrez de la India.

Por qué el alfil de ajedrez tiene una ranura diagonal en la cabeza

En los juegos de ajedrez de estilo Staunton, el alfil se distingue por su cabeza alargada y una hendidura diagonal. Este corte está inspirado en la mitra episcopal, un elemento de la vestimenta ceremonial de los obispos.

En sus primeras versiones, el alfil representaba un elefante de guerra, un animal utilizado por los ejércitos de la región. Foto: Google Gemini.

El diseño Staunton fue registrado el 1 de marzo de 1849 por Nathaniel Cooke y fabricado por la empresa británica Jaques of London. Recibió su nombre en homenaje al ajedrecista Howard Staunton, quien contribuyó a popularizarlo.

La relación entre el alfil y los obispos, sin embargo, es mucho más antigua. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York documenta que las famosas piezas de ajedrez de Lewis, elaboradas aproximadamente entre 1150 y 1200, ya representaban obispos con mitras y báculos.

Aquellas figuras medievales tenían forma humana, mientras que el diseño moderno adoptó una representación estilizada que facilita identificar cada pieza.

La ranura diagonal que tiene el alfil de ajedrez en la cabeza representa la mitra, el tocado ceremonial utilizado por los obispos cristianos. Foto: Google Gemini.

De un elefante a un obispo: cómo cambió el alfil a lo largo de los siglos

Los orígenes del ajedrez se sitúan generalmente en la India alrededor del siglo VI. Desde allí, el juego se extendió hacia Persia antes de llegar a Europa .

En sus primeras versiones, el alfil representaba un elefante de guerra , un animal utilizado por los ejércitos de la región.

Durante la Edad Media, distintas sociedades europeas adaptaron las figuras del tablero a sus tradiciones. En inglés, la pieza pasó a denominarse bishop , que significa obispo, mientras que en francés recibe el nombre de fou y en italiano, alfiere.

Una evidencia de esa transformación se encuentra en el Metropolitan Museum of Art: una pieza escandinava de entre 1150 y 1200, tallada en marfil de morsa, representa a un obispo acompañado por dos asistentes . El museo identifica a estas figuras como posibles participantes de una ceremonia religiosa.

Además, los movimientos del alfil también cambiaron. Según el Met, durante parte de la Edad Media podía saltar sobre una casilla diagonal adyacente , mientras que actualmente puede desplazarse cualquier cantidad de casillas en diagonal, siempre que su camino esté libre.

Aunque algunas interpretaciones relacionan la forma de antiguos elefantes con la hendidura actual, no está demostrado que el corte moderno derive directamente de sus colmillos. La explicación documentada para el diseño Staunton es su relación con la mitra episcopal.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.