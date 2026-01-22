Faustino Oro. Foto: NA

Faustino Oro sigue brillando en el mundo del ajedrez al sumar una nueva actuación destacada en Países Bajos, donde compite en el Challengers del 88° Festival Tata Steel.

Luego de su triunfo en la quinta ronda, el ex campeón mundial, Garry Kasparov, lo bautizó con el apodo “Chessi”, en una comparación directa con Lionel Messi.

El sobrenombre fusiona la palabra “chess” (ajedrez en inglés) con el apellido del capitán argentino, y Kasparov ya lo había utilizado en 2024 cuando Oro se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia.

Ahora, el ruso volvió a remarcar su impacto en el tablero, en un contexto donde el joven prodigio no solo compite de igual a igual con rivales mayores, sino que además se mantiene en la pelea grande por el título.

Garry Kasparov. Foto: Redes sociales

La gran actuación del argentino en Europa

En la quinta ronda, Oro logró un triunfo resonante con las piezas negras ante la prodigio china Miaoyi Lu (15), número uno del ranking mundial juvenil femenino.

La partida se resolvió en 27 jugadas con un 95,7% de precisión, un dato que refleja el nivel de control y madurez con el que viene jugando el argentino.

Con este resultado, Faustino lidera el torneo junto a Aydin Suleymanli y Andy Woodward, elevó su Elo a 2531 puntos y ostenta una performance de 2760, números que lo siguen consolidando como una de las grandes promesas del circuito.

El próximo desafío será este viernes, cuando enfrente al neerlandés Max Warmerdam con las piezas blancas, en un torneo al que todavía le quedan ocho rondas por delante.