Podrían cambiar las fechas de pago de ANSES en noviembre: qué grupo de jubilados debe revisar el calendario y por qué

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán controlar periódicamente sus fechas de cobro a través de Mi ANSES. Foto: Unsplash.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría introducir cambios en el calendario de pagos de noviembre de 2026 debido a los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Las jornadas no laborables coinciden con las primeras fechas previstas para el depósito de jubilaciones, pensiones no contributivas y otras prestaciones. Por este motivo, algunos beneficiarios podrían registrar modificaciones en sus días habituales de cobro.

El esquema original fue aprobado mediante la Resolución 349/2025, que estableció anticipadamente las fechas de pago del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para todo 2026. Sin embargo, esa planificación se realizó antes de que fueran anunciados los feriados vinculados con la visita papal.

La fecha de cobro para jubilados podría cambiar en noviembre. Foto: ANSES

Por qué podrían cambiar los pagos de ANSES en noviembre

El Gobierno estableció un calendario excepcional de feriados entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre. Las medidas fueron formalizadas mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre.

La distribución de los feriados quedó establecida de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Estas fechas afectan la actividad de organismos públicos, sucursales bancarias y distintas dependencias involucradas en el pago de las prestaciones sociales. El lunes 9 es el día que podría generar un mayor impacto, ya que el feriado tendrá alcance nacional.

Qué beneficiarios podrían verse afectados

Según el calendario aprobado originalmente, durante la primera parte de noviembre comienza el pago de diferentes prestaciones administradas por ANSES.

Entre los grupos que deberán prestar especial atención se encuentran:

Titulares de pensiones no contributivas.

Jubilados y pensionados que cobran haberes dentro del primer intervalo.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Titulares de la Asignación por Embarazo.

Personas que perciben asignaciones familiares.

Como los pagos se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad, cualquier reprogramación podría afectar primero a quienes tengan DNI finalizados en los números más bajos.

Calendario original de las Pensiones No Contributivas

Antes de la declaración de los nuevos feriados, el esquema previsto para las Pensiones No Contributivas era el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El cronograma inicial para jubilados y pensionados del primer grupo comenzaba de esta manera:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

Las tres primeras fechas coinciden directamente con los feriados nacionales o territoriales establecidos por el Gobierno. El calendario previsional de 2026 había sido aprobado el 14 de noviembre de 2025, mucho antes de la publicación del decreto que fijó las jornadas especiales.

¿Ya están confirmadas las nuevas fechas de cobro?

Por el momento, la coincidencia entre los feriados y el cronograma original no permite asignar automáticamente nuevas fechas. Los beneficiarios deberán esperar una comunicación formal de ANSES antes de considerar confirmado cualquier cambio.

La declaración de un feriado puede requerir una reorganización operativa, pero eso no significa que todos los pagos vayan a postergarse de la misma manera. Algunas acreditaciones podrían realizarse con anticipación, mientras que otras podrían pasar al día hábil siguiente, según lo que determine el organismo.

Por esa razón, se recomienda consultar el calendario actualizado en los canales oficiales de ANSES y verificar la fecha correspondiente a cada prestación y terminación del DNI antes de dirigirse al banco.

Qué pasaría si se modifica la visita del papa León XIV

Una eventual modificación o suspensión del viaje papal no dejaría sin efecto automáticamente los feriados. Para cambiar las jornadas establecidas en el Decreto 1103/2026, el Gobierno tendría que publicar una nueva decisión oficial.

Del mismo modo, cualquier cambio en los feriados no produciría por sí solo una actualización del calendario previsional. ANSES tendría que informar por separado cómo quedarían organizados los pagos.

Hasta que exista una comunicación definitiva, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán controlar periódicamente sus fechas de cobro a través de Mi ANSES, el sitio oficial del organismo o los canales de atención habilitados.