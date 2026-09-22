Feriados por la visita del Papa León XIV: qué pasará el martes 10 y miércoles 11 de noviembre y dónde no se trabajaría

Reunión de Gabinete Foto: Prensa Presidencia

La llegada del papa León XIV a la Argentina provocará cambios excepcionales en el calendario laboral de noviembre. El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que para el martes 10 y el miércoles 11 se aplicará un esquema territorial limitado.

La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una nueva reunión con representantes de la Iglesia y autoridades de las jurisdicciones involucradas en el recorrido. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de establecer varios feriados nacionales consecutivos durante toda la visita.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional confirmado

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, por lo que la medida tendrá alcance en todo el territorio argentino. Ese día, el pontífice desarrollará una de las agendas más extensas de su paso por el país, con actividades en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

Durante la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. Posteriormente, encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y participará de encuentros en la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

Por la cantidad de actividades y la multitudinaria convocatoria prevista, las autoridades resolvieron establecer un feriado de alcance nacional para facilitar la participación y los desplazamientos.

Qué pasará el martes 10 de noviembre

El martes 10 de noviembre tendrá un régimen diferente. Durante esa jornada, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Fábrica Argentina de Aviones y mantendrá un encuentro con integrantes del clero local.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. Debido a los operativos de seguridad, tránsito y transporte, la jornada especial tendrá alcance limitado a Córdoba y a la Ciudad de Buenos Aires, las dos jurisdicciones incluidas en el recorrido de ese día.

Esto significa que el martes 10 no será feriado nacional. La aplicación concreta de la medida dependerá de las disposiciones que comuniquen las respectivas autoridades, que deberán aclarar cómo funcionarán las escuelas, los bancos, la administración pública, los comercios y las empresas privadas.

Miércoles 11 de noviembre: dónde regirá la medida

El miércoles 11 de noviembre también tendrá un alcance territorial limitado. Durante la mañana, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y después viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia será uno de los acontecimientos centrales de la gira y obligará a desplegar cortes de tránsito, controles de acceso, refuerzos sanitarios y servicios especiales de transporte. Por esa razón, la jornada especial alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el miércoles 11 tampoco será feriado nacional. Fuera de las jurisdicciones involucradas, las actividades deberán desarrollarse con normalidad.

Cómo queda el esquema de feriados

El calendario vinculado con la visita del pontífice quedará organizado de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en toda la Argentina.

Martes 10 de noviembre: jornada especial limitada a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: medida limitada a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

La visita de León XIV se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. El operativo comprenderá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con una convocatoria acumulada estimada en hasta siete millones de personas.

Las autoridades todavía deberán brindar precisiones sobre el alcance laboral de las jornadas especiales del martes y miércoles. La comunicación oficial será clave para establecer quiénes no deberán trabajar y qué ocurrirá con las clases, los bancos, los organismos públicos y la actividad privada.