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Cambian los colectivos en el AMBA: la lista completa con las 104 líneas que tendrán menos frecuencia desde hoy lunes 19 de octubre

El recorte anunciado por las empresas será del 50% entre las 22 y las 5. La lista oficial incluye una línea omitida en varios relevamientos.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Los colectivos del AMBA reducen su frecuencia.
Los colectivos del AMBA reducen su frecuencia. Foto: NA
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Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que 104 líneas reducirán sus frecuencias nocturnas desde este lunes 19 de octubre de 2026, en medio de un conflicto con el Gobierno nacional por los subsidios y las tarifas.

Según informó Marcelo Pasciutto, directivo de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), está previsto recortar un 50% de los servicios entre las 22 y las 5 de la mañana, lo que podría provocar mayores tiempos de espera para quienes viajan entre la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Cuáles son las 104 líneas de colectivos que reducirán su frecuencia desde hoy

La medida anunciada alcanza a los recorridos de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distintos municipios de la provincia. Según el registro oficial de la Secretaría de Transporte, las líneas comprendidas son:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

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Los colectivos del AMBA reducen su frecuencia.

Un detalle del listado es la línea 197, ausente en algunas nóminas. Figura entre las 104 líneas nacionales reconocidas oficialmente desde que, en septiembre de 2025, asumió parte de los servicios que anteriormente pertenecían a la línea 129.

Cómo consultar cuándo llega el colectivo y qué hacer ante las demoras

La reducción anunciada apunta inicialmente a los servicios que circulan desde las 22 hasta las 5 de la mañana siguiente. Esto podría afectar especialmente a trabajadores nocturnos, estudiantes y pasajeros que necesitan combinar diferentes medios de transporte.

Para conocer el tiempo estimado de llegada de una unidad, los pasajeros pueden consultar la aplicación oficial Cuándo SUBO, que ofrece información en tiempo real sobre las líneas incorporadas a su sistema.

Además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) permite presentar reclamos por falta de frecuencia a través de su página web o del teléfono gratuito 0800-333-0300, de lunes a viernes, de 8 a 20.

Mientras las empresas mantienen sus reclamos, está prevista una nueva reunión con representantes del Gobierno nacional para el martes 20 de octubre. Su resultado podría determinar la continuidad o modificación del esquema de reducción nocturna.

Por qué las empresas reducirán los servicios nocturnos y qué reclaman

Las cámaras empresarias CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA advirtieron que los ingresos provenientes de los boletos y de las compensaciones estatales resultan insuficientes para afrontar los costos operativos.

Según sus cálculos, existe un desfasaje de $40.000 millones acumulado entre junio y octubre. Las compañías sostienen que el boleto mínimo de jurisdicción nacional permanece en $742,81 desde mayo, mientras que estiman un costo de $2.494,13 por viaje sin subsidios.

Como antecedente, la Secretaría de Transporte aprobó en junio de 2026, mediante la Resolución 31/2026, un sistema de compensaciones que contempla indicadores como las frecuencias efectivas, los kilómetros recorridos y la antigüedad de las unidades.

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