¿Cómo pagar menos por el colectivo y el subte en octubre? El beneficio que devuelve hasta $25.000

Habrá descuento para viajar en transporte público en todo el mes de octubre. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Durante el mes de octubre, los usuarios de los colectivos y los subtes pueden acceder a promociones bancarias y descuentos con billeteras virtuales para recuperar una parte o la totalidad del valor de los viajes. Estos beneficios incluyen un reintegro de hasta el 100% en algunos casos, aunque no todas las promociones estarán bajo las mismas condiciones para todos los pasajeros.

Para poder acceder a esta oferta, es necesario prestar atención al método de pago requerido, los topes de devolución y la vigencia de cada campaña. Algunas promociones, por otro lado, exigen abonar mediante tecnología NFC desde el celular, mientras que otras funcionan con códigos QR y requieren activar previamente el beneficio en la aplicación correspondiente.

Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos y devoluciones para viajar en colectivo y subte durante octubre. Foto: NA

Cuáles son los bancos y billeteras virtuales que ofrecen reintegros de hasta el 100%

Las promociones estarán vigentes durante todo el mes de octubre, y contemplan distintas modalidades de pago ydiferentes porcentajes de devolución. Algunas de las entidades con este beneficio son las siguientes:

Mastercard: ofrece un reintegro del 100% en viajes en colectivos al pagar con tarjetas de débito, crédito o prepagas mediante NFC desde el celular. El tope es de $25.000 mensuales por tarjeta y la promoción está vigente hasta el 31 de octubre.

BBVA Mastercard: los clientes pueden recuperar el 100% del valor de los viajes en subte al pagar con una Mastercard BBVA mediante NFC. El límite es de $25.000 mensuales y la oferta finaliza el 31 de octubre.

Santander: brinda un reintegro del 50% en colectivos y subtes mediante QR Transporte, desde la aplicación del banco o MODO, con dinero en cuenta. El tope mensual es de $8.000. Para los clientes adheridos a Sorpresa Santander, la devolución puede alcanzar el 100%, con un límite de $16.000 mensuales.

Mercado Pago: permite acceder a reintegros de hasta el 100% en colectivos y subtes mediante QR. La promoción debe activarse previamente, está disponible para determinados usuarios y contempla una devolución de hasta $15.000 mensuales por cuenta.

Naranja X: ofrece un 50% de reintegro en distintas modalidades de pago para subtes, colectivos y peajes. Los límites son de $5.000 mensuales por beneficio y algunas promociones se extienden hasta el 31 de diciembre.

Banco Macro: brinda un reintegro del 20% en colectivos y subtes al pagar mediante QR desde MODO con dinero en cuenta. El tope mensual es de $10.000 y la promoción está vigente hasta el 31 de diciembre.

Ripio Card: ofrece un descuento del 50% en viajes en colectivos y subtes mediante pagos NFC desde el celular. El límite de devolución depende de la categoría del usuario.

Cuáles son los requisitos, los topes mensuales y los medios de pago necesarios para acceder a los beneficios. Foto: Argentina.gob.ar

Sin embargo, es necesario recordar que el porcentaje anunciado por cada uno de las entidades depende del límite mensual y de la cantidad de viajes realizados durante el periodo de vigencia. Una promoción que devuelve el 100% del pasaje, por ejemplo, no implica que todos los traslados del mes sean gratuitos. Cuando se alcanza el tope establecido, los pagos posteriores dejan de generar reintegros bajo esa oferta.

También es importante comprobar si el beneficio exige registrar una tarjeta en una billetera digital, habilitar el NFC del celular, pagar con QR o utilizar dinero disponible en una cuenta. En el caso de Mercado Pago, además, la promoción debe activarse y no está habilitada para todos los usuarios.

Por último, conviene revisar las condiciones actualizadas en los canales oficiales de cada banco o billetera antes de realizar el viaje. De esa manera, se puede confirmar qué líneas de transporte están incluidas, cuál es el porcentaje de devolución aplicable y hasta cuándo se encuentra disponible cada promoción.