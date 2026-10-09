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¿Cómo pagar menos por el colectivo y el subte en octubre? El beneficio que devuelve hasta $25.000

Los bancos y las billeteras virtuales ofrecen importantes promociones para reducir el costo del transporte público. Los reintegros variarán según la entidad, el medio de pago y los límites mensuales establecidos por cada uno.

Redacción Sociedad
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Habrá descuento para viajar en transporte público en todo el mes de octubre.
Habrá descuento para viajar en transporte público en todo el mes de octubre. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
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Durante el mes de octubre, los usuarios de los colectivos y los subtes pueden acceder a promociones bancarias y descuentos con billeteras virtuales para recuperar una parte o la totalidad del valor de los viajes. Estos beneficios incluyen un reintegro de hasta el 100% en algunos casos, aunque no todas las promociones estarán bajo las mismas condiciones para todos los pasajeros.

Para poder acceder a esta oferta, es necesario prestar atención al método de pago requerido, los topes de devolución y la vigencia de cada campaña. Algunas promociones, por otro lado, exigen abonar mediante tecnología NFC desde el celular, mientras que otras funcionan con códigos QR y requieren activar previamente el beneficio en la aplicación correspondiente.

Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos y devoluciones para viajar en colectivo y subte durante octubre. Foto: NA

Cuáles son los bancos y billeteras virtuales que ofrecen reintegros de hasta el 100%

Las promociones estarán vigentes durante todo el mes de octubre, y contemplan distintas modalidades de pago ydiferentes porcentajes de devolución. Algunas de las entidades con este beneficio son las siguientes:

  • Mastercard: ofrece un reintegro del 100% en viajes en colectivos al pagar con tarjetas de débito, crédito o prepagas mediante NFC desde el celular. El tope es de $25.000 mensuales por tarjeta y la promoción está vigente hasta el 31 de octubre.
  • BBVA Mastercard: los clientes pueden recuperar el 100% del valor de los viajes en subte al pagar con una Mastercard BBVA mediante NFC. El límite es de $25.000 mensuales y la oferta finaliza el 31 de octubre.
  • Santander: brinda un reintegro del 50% en colectivos y subtes mediante QR Transporte, desde la aplicación del banco o MODO, con dinero en cuenta. El tope mensual es de $8.000. Para los clientes adheridos a Sorpresa Santander, la devolución puede alcanzar el 100%, con un límite de $16.000 mensuales.
  • Mercado Pago: permite acceder a reintegros de hasta el 100% en colectivos y subtes mediante QR. La promoción debe activarse previamente, está disponible para determinados usuarios y contempla una devolución de hasta $15.000 mensuales por cuenta.
  • Naranja X: ofrece un 50% de reintegro en distintas modalidades de pago para subtes, colectivos y peajes. Los límites son de $5.000 mensuales por beneficio y algunas promociones se extienden hasta el 31 de diciembre.
  • Banco Macro: brinda un reintegro del 20% en colectivos y subtes al pagar mediante QR desde MODO con dinero en cuenta. El tope mensual es de $10.000 y la promoción está vigente hasta el 31 de diciembre.
  • Ripio Card: ofrece un descuento del 50% en viajes en colectivos y subtes mediante pagos NFC desde el celular. El límite de devolución depende de la categoría del usuario.
Cuáles son los requisitos, los topes mensuales y los medios de pago necesarios para acceder a los beneficios. Foto: Argentina.gob.ar

Sin embargo, es necesario recordar que el porcentaje anunciado por cada uno de las entidades depende del límite mensual y de la cantidad de viajes realizados durante el periodo de vigencia. Una promoción que devuelve el 100% del pasaje, por ejemplo, no implica que todos los traslados del mes sean gratuitos. Cuando se alcanza el tope establecido, los pagos posteriores dejan de generar reintegros bajo esa oferta.

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También es importante comprobar si el beneficio exige registrar una tarjeta en una billetera digital, habilitar el NFC del celular, pagar con QR o utilizar dinero disponible en una cuenta. En el caso de Mercado Pago, además, la promoción debe activarse y no está habilitada para todos los usuarios.

Por último, conviene revisar las condiciones actualizadas en los canales oficiales de cada banco o billetera antes de realizar el viaje. De esa manera, se puede confirmar qué líneas de transporte están incluidas, cuál es el porcentaje de devolución aplicable y hasta cuándo se encuentra disponible cada promoción.

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