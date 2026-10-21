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Video: un rayo mató a cuatro caballos y un cuidador salió despedido 3 metros por el impacto en el Jockey Club de San Isidro

El fenómeno ocurrió durante una jornada de entrenamiento en el predio bonaerense. Otros dos animales lograron sobrevivir y el cuidador debió recibir asistencia médica.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Un rayo mató a cuatro caballos en el Jockey Club de San Isidro durante una práctica de polo
La descarga afectó a otros dos animales, que lograron recuperarse. Foto: Captura de pantalla
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Cuatro yeguas de polo murieron este miércoles 21 de octubre tras ser alcanzadas por un rayo en el Jockey Club de San Isidro. El episodio ocurrió durante la mañana en la cancha número 6 del predio, mientras los animales se encontraban en una zona destinada al entrenamiento. Otros dos ejemplares cayeron al suelo, pero lograron recuperarse, mientras que un cuidador recibió asistencia médica después de ser afectado por la descarga eléctrica.

Cómo fue la caída del rayo que mató a cuatro yeguas en San Isidro

El fenómeno ocurrió cuando había alrededor de 20 caballos bajo la supervisión de un cuidador en la cancha 6 del establecimiento, mientras la zona atravesaba condiciones meteorológicas inestables.

Cuatro yeguas estaban atadas a un poste a la espera de comenzar su entrenamiento. La descarga eléctrica habría impactado sobre un cable de acero provocando la muerte inmediata de los animales.

Otros dos ejemplares también fueron alcanzados por los efectos de la descarga y se desplomaron. Sin embargo, minutos después consiguieron levantarse.

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Un rayo mató a cuatro caballos y un cuidador salió despedido varios metros por el impacto
Un rayo mató a cuatro caballos y un cuidador salió despedido varios metros por el impacto

Uno de los detalles que llamó la atención de quienes presenciaron el episodio fue que las vendas rojas que cubrían las patas de los animales quedaron rotas a la altura de los tobillos. También se registraron daños en algunas de las mantas que utilizaban.

“Las yeguas no pertenecían a ningún equipo, eran de varios socios y no estaban jugando un partido, sino que se trataba de una práctica. La diferencia es que la práctica es como un fulbito en la plaza, que te metes entre los que están jugando para moverte un poco sin importar el resultado, estaban en eso”, indicaron fuentes del lugar a TN.

Qué pasó con el cuidador que estaba junto a los caballos

La descarga también afectó a uno de los trabajadores encargados del cuidado de los animales, conocidos en la actividad ecuestre como petiseros. El hombre salió despedido aproximadamente tres metros y cayó de espaldas como consecuencia del episodio.

El trabajador recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial cercano por precaución. La Nación consignó que sufrió una descompensación leve y que no se registraron personas heridas. Hasta el momento, no se difundió un parte médico detallado sobre su evolución.

Por qué los rayos son peligrosos para los caballos y qué precauciones tomar

Los caballos y otros animales de gran tamaño pueden sufrir consecuencias graves durante una tormenta eléctrica, especialmente cuando permanecen en espacios abiertos.

Una descarga puede afectar a un animal por impacto directo o mediante la corriente que se propaga por el suelo. Este último fenómeno, conocido como tensión de paso, ocurre cuando existe una diferencia de potencial eléctrico entre los puntos donde se apoyan las patas.

Debido a la distancia entre sus extremidades, los caballos pueden quedar expuestos a diferencias de tensión capaces de provocar lesiones graves o la muerte.

Rayo en Independiente
Una descarga puede afectar a un animal por impacto directo o mediante la corriente que se propaga por el suelo

Ante la presencia de actividad eléctrica, las recomendaciones de seguridad incluyen suspender los entrenamientos al aire libre y trasladar a las personas a construcciones cerradas y seguras. También debe evitarse permanecer cerca de árboles aislados, postes, alambrados y estructuras metálicas.

En el caso del Jockey Club de San Isidro, las circunstancias específicas de la descarga continúan sujetas a la información que puedan aportar los responsables del establecimiento. El episodio dejó cuatro animales muertos, otros dos afectados y un trabajador que necesitó atención médica.

RayoCaballoTemporal
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