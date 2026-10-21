¿No se inunda más?: así es el mapa de riesgo hídrico que muestra las zonas de Buenos Aires más vulnerables ante el Súper Niño

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El avance del fenómeno El Niño y las previsiones de una temporada de primavera/verano llena de precipitaciones intensas vuelven a poner en foco las posibles inundaciones como una de las principales preocupaciones. Y frente a este escenario, existen mapas que permiten identificar sectores vulnerables y consultar información territorial para conocer mejor las características hídricas de cada zona.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario cuenta con un mapa de “riesgo hídrico” que permite evaluar el alcance total de los anegamientos asociados a las precipitaciones. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, existe una plataforma 3D que ofrece una consulta de riesgo hídrico por medio de capas interactivas y la búsqueda de direcciones específicas.

Se esperan lluvias en los próximos meses por el fenómeno de El Niño Foto: NA.

Cómo consultar el mapa de riesgo hídrico de la provincia de Buenos Aires

El Gobierno bonaerense dispone de un Mapa de Riesgo Hídrico, elaborado para evaluar la extensión territorial de los anegamientos que pueden producirse como consecuencia de las precipitaciones. Esta herramienta se encuentra orientada al análisis de las zonas que podrían verse afectadas por eventos de lluvia extraordinaria. Su información permite -entre otras cosas- estimar cuáles serán las superficies expuestas a inundaciones y combinar esos datos con otros indicadores, como las características y la productividad de los suelos.

Para acceder, hay que ingresar al sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y buscar la sección dedicada al mapa. Allí también se encuentra información complementaria para profundizar la consulta.

Es importante tener en cuenta que se trata de una herramienta de análisis territorial y no de un sistema que indique, en tiempo real, qué calles están inundadas o qué barrios sufrirán anegamientos durante una tormenta determinada.

Lluvias y cielo nublado en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Ciudad 3D: cómo saber si una zona de CABA tiene riesgo de inundación

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los vecinos pueden recurrir a Ciudad 3D, una plataforma digital que permite explorar el territorio porteño y consultar información urbanística. Entre sus funciones se encuentra una capa para visualizar sectores identificados por riesgo hídrico.

Para utilizarla, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Ciudad 3D.

Buscar la opción de capas denominada “Lotes con afectaciones”.

Seleccionar “Riesgo Hídrico” dentro del menú correspondiente.

Utilizar el buscador para localizar una dirección y observar la información disponible para ese sector.

La herramienta permite aproximarse al riesgo asociado a una ubicación concreta y observar cómo se distribuyen las áreas señaladas en el mapa. De todos modos, el resultado debe interpretarse como una referencia territorial: no garantiza que una propiedad se inunde ni permite anticipar por sí solo qué ocurrirá ante una lluvia futura.

Mapa 3D interactivo que permite visualizar las zonas vulnerables a inundaciones. Foto: Captura

Cuáles son las zonas de CABA que aparecen expuestas a mayor riesgo hídrico

La geografía porteña está atravesada por distintas cuencas de arroyo, muchos de los cuales fueron entubados a medida que avanzó la urbanización. La escasa pendiente natural y la impermeabilización del suelo también influyen en la circulación y evacuación del agua cuando se registran precipitaciones intensas.

Según el análisis del mapa publicado por Meteored, entre los sectores que presentan áreas vulnerables se encuentran las inmediaciones de la avenida Juan B. Justo, vinculadas con la cuenca del arroyo Maldonado, además de zonas de Las Cañitas y parte de los Bosques de Palermo. También se identifican sectores de Villa Lugano y Villa Soldati, asociados a la cuenca del Cildañez, y áreas de Parque Chas, Belgrano y Villa Ortúzar, próximas a la cuenca del arroyo Vega.

Esto no significa que todos esos barrios se inunden de la misma manera ni que estén expuestos al mismo nivel de peligro en cualquier circunstancia. El riesgo puede variar entre calles y manzanas, de acuerdo con la ubicación, las condiciones del terreno, la infraestructura de desagües y la intensidad de las precipitaciones.

Por eso, además de consultar los mapas, es recomendable prestar atención a los avisos oficiales y a las alertas meteorológicas vigentes cuando se esperan tormentas fuertes.