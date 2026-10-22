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Por la visita del papa León XIV, habrá cortes de tránsito en Palermo durante tres semanas: qué avenidas estarán afectadas

El Sumo Pontífice tiene previsto estar en Argentina durante el 8 y 11 de noviembre, con actividades programadas en distintos puntos del país. Mirá el cronograma completo de cortes en la Ciudad.

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Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV.
Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV. Foto: Reuters
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La visita del papa León XIV a la Argentina provocará importantes modificaciones en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del sábado 24 de octubre, comenzarán los cortes de calles en Palermo, con restricciones que se extenderán durante tres semanas y afectarán distintos tramos de la avenida del Libertador.

Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV: fechas y avenidas afectadas

Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el operativo se implementará por etapas, con cierres completos y reducciones de carriles para permitir el montaje de estructuras vinculadas con la visita del pontífice. El cronograma oficial establece las siguientes restricciones:

  • Sábado 24 de octubre: desde la madrugada hasta la mañana, corte total de la avenida del Libertador entre las avenidas Colombia y Sarmiento, debido al armado de estructuras.
  • Del sábado 24 de octubre al martes 3 de noviembre: desde la mañana del 24, habrá cortes parciales sobre ese mismo tramo de la avenida del Libertador. Permanecerán habilitados dos carriles por sentido de circulación.
  • Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre: comenzarán durante la madrugada cortes totales progresivos en la avenida del Libertador, entre Olleros y Ugarteche.

De esta manera, las restricciones comenzarán más de dos semanas antes de las actividades previstas del papa León XIV en Buenos Aires y continuarán durante los días posteriores.

Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV.
Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV. Foto: buenosaires.gob.ar

Cuándo visitará el papa León XIV la Argentina y qué actividades tendrá en Palermo

La visita apostólica del papa León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades programadas en distintos puntos del país.

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En Palermo, uno de los acontecimientos centrales será la misa prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11:30, en el Monumento de los Españoles. Además, el martes 10 de noviembre, a las 20:15, el pontífice encabezará una vigilia con jóvenes en el mismo lugar.

Estas actividades se desarrollarán en una zona donde la circulación vehicular estará condicionada por el operativo especial. Por ese motivo, quienes deban transitar por Palermo durante las próximas semanas deberán tener en cuenta los cierres anunciados, especialmente sobre la avenida del Libertador.

El Gobierno porteño publicó el cronograma de afectaciones para que los conductores puedan organizar sus desplazamientos y conocer con anticipación las restricciones previstas.

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