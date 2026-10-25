Se realizó una nueva edición de la tradicional carrera de mozos y camareras: “Cada vez lo hacemos con mucho más entusiasmo, trabajamos muchísimo para esto”, dijo Luis Barrionuevo

Se realizó una nueva edición de la tradicional carrera de mozos y camareras en Buenos Aires. Foto: Captura Canal 26

Las calles de la Ciudad de Buenos Aires fueron escenario este sábado 24 de octubre de una nueva edición de la tradicional carrera de mozos y camareras, una competencia que reunió a cientos de trabajadores del sector gastronómico y que contó con grandes premios.

Se realizó una nueva edición de la tradicional carrera de mozos y camareras en Buenos Aires. Crédito: UTHGRA.

Luis Barrionuevo destacó la participación de los trabajadores gastronómicos

La jornada fue organizada por UTHGRA Seccional Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), quien dialogó con Canal 26 durante el desarrollo de la actividad.

El dirigente sindical destacó el trabajo realizado para llevar adelante la competencia y expresó: “Trabajamos muchísimo para esto”.

En las imágenes se pudo observar a numerosos participantes vestidos con sus uniformes de trabajo, mientras el público acompañaba la carrera desde las veredas. La actividad también contó con banderas y representantes del gremio gastronómico.

Una jornada especial para los mozos y camareras

Barrionuevo remarcó la importancia que tiene la competencia para el sector y aseguró: “Es un día muy especial para nosotros”.

Otro de los aspectos que resaltó fue la participación de las nuevas generaciones. “Hay una gran cantidad de jóvenes”, expresó. La carrera se desarrolló en un circuito montado sobre las calles porteñas, con un arco de largada y llegada identificado con el nombre del evento.

Con más de 600 inscriptos y una importante convocatoria de público, la competencia volvió a reunir a trabajadores gastronómicos en una jornada dedicada a visibilizar su actividad y reconocer su labor.