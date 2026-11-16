Protesta de hoteleros y gastronómicos en Buenos Aires Foto: UTHGRA

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) llevó adelante este lunes 16 de noviembre una movilización contra el Gobierno nacional para reclamar la homologación de acuerdos paritarios que, según el sindicato, permanecen pendientes desde hace ocho meses. La organización que conduce Luis Barrionuevo advirtió que la situación afecta a unas 200.000 familias del sector hotelero y gastronómico que esperan percibir los incrementos salariales negociados con las cámaras empresariales.

La concentración comenzó a las 16 en la sede sindical de Avenida de Mayo 930, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, los manifestantes se dirigieron hacia las dependencias laborales del Gobierno nacional, con una protesta que se extendió por la calle Carlos Pellegrini y sus alrededores. La jornada reunió a trabajadores, delegados y representantes de distintas seccionales del país.

Movilización de la UTHGRA.

Bajo la consigna “El salario no puede esperar”, los participantes exigieron respuestas de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La movilización también incluyó un reclamo por la certificación de las autoridades sindicales, un trámite que permanece atravesado por una controversia judicial.

Por qué UTHGRA se movilizó contra el Gobierno nacional

El principal motivo de la protesta fue la falta de homologación de los acuerdos salariales alcanzados entre UTHGRA y las cámaras empresarias de la actividad. Desde la organización sostienen que los incrementos fueron negociados previamente, pero que su aplicación continúa condicionada por la ausencia de aprobación administrativa.

Video: Canal 26

Los acuerdos cuestionados corresponden a negociaciones desarrolladas durante 2026, entre ellas las vinculadas con el convenio colectivo de trabajo 389/04. El sindicato reclama que se complete el procedimiento oficial para otorgar mayor certeza a la implementación de las nuevas escalas salariales.

La homologación es el mecanismo mediante el cual la autoridad laboral formaliza los acuerdos colectivos celebrados entre representantes sindicales y empleadores. Su demora genera incertidumbre sobre la aplicación de los aumentos y el reconocimiento de las diferencias salariales, aunque no significa necesariamente que todas las empresas hayan dejado de pagar los incrementos pactados.

La discusión se desarrolla en un contexto de dificultades económicas para la hotelería y la gastronomía. Los representantes sindicales advierten sobre el impacto de la pérdida de poder adquisitivo, el retroceso del consumo y el incremento de los costos de funcionamiento de numerosos establecimientos.

El conflicto judicial por las autoridades de UTHGRA

Además de los reclamos salariales, la movilización tuvo como eje la situación institucional de la organización. La conducción encabezada por Barrionuevo exige que se cumpla una resolución judicial que dispuso extender la certificación provisoria de las autoridades sindicales electas.

La controversia está relacionada con el proceso electoral interno de UTHGRA, que derivó en presentaciones judiciales y diferencias respecto del reconocimiento formal de la conducción nacional.

Movilización de UTHGRA contra el Gobierno nacional Foto: UTHGRA

Según los antecedentes del expediente, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó emitir una certificación provisoria. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso ante la Corte Suprema, por lo que la discusión continúa abierta.

Desde el gremio consideran que el conflicto institucional no debería impedir el avance de los acuerdos paritarios. Por su parte, las autoridades nacionales sostienen que deben respetarse los procedimientos judiciales correspondientes antes de resolver la cuestión administrativa.

La tensión entre Luis Barrionuevo y Sandra Pettovello

La protesta se produjo después de un cruce entre Luis Barrionuevo y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante una actividad realizada en la Universidad Católica Argentina, en el marco de la visita del papa León XIV.

En aquella oportunidad, el dirigente sindical cuestionó la falta de homologación de los aumentos y vinculó la demora con el reconocimiento pendiente de las autoridades del gremio.

Manifestación de UTHGRA frente a las autoridades laborales. Foto: UTHGRA

Pettovello, por su parte, publicó un mensaje en la red social X en el que denunció presiones y hostigamiento relacionados con la disputa judicial. La funcionaria defendió la intervención de la Justicia y sostuvo que la resolución del conflicto no debía depender de presiones externas.

La ministra también indicó que evaluaba realizar una presentación judicial para proteger su integridad. Las diferencias entre el sindicato y el Gobierno se sumaron así a la discusión salarial, que continúa siendo el principal reclamo de los trabajadores movilizados.

Una protesta nacional con participación de trabajadores de distintas provincias

La jornada no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. UTHGRA impulsó convocatorias en diferentes puntos del país, con la participación de seccionales que expresaron su preocupación por el retraso en la aplicación de los acuerdos salariales.

Desde Mar del Plata, la conducción local encabezada por Pablo Santín organizó el traslado de trabajadores hacia la Capital Federal. Según la información difundida por medios de esa ciudad, participaron alrededor de mil manifestantes que viajaron en 20 micros.

En Bariloche, la seccional conducida por Nelson Rasini convocó a una movilización desde Moreno y Onelli hacia las dependencias laborales y el Centro Cívico. También se registraron convocatorias y manifestaciones gremiales en otras localidades, entre ellas Comodoro Rivadavia y San Fernando del Valle de Catamarca.

La protesta se desarrolló a pocas semanas del comienzo de la temporada de verano, un período de especial importancia para el movimiento turístico y la actividad hotelera y gastronómica.

Con esta jornada nacional, UTHGRA buscó acelerar la homologación de las paritarias, garantizar la aplicación de los aumentos acordados y obtener una definición sobre su situación institucional. La resolución de ambos reclamos permanece vinculada a las decisiones administrativas y judiciales pendientes.