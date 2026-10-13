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Nació con un tren tirado por caballos, quedó al borde del olvido en los años 90 y hoy es un pueblo turístico que conserva intacta su historia

A poco más de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se esconde Villa Ruiz, una pequeña localidad bonaerense que nació alrededor del ferrocarril, sufrió la desaparición del servicio y encontró en el turismo rural una forma de volver a crecer.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Pueblo Villa Ruiz
Pueblo Villa Ruiz Foto: Instagram @lapulperiaderuiz
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Calles de tierra, construcciones centenarias y una antigua estación marcan el paisaje de este pueblo del partido de San Andrés de Giles. Allí viven menos de 500 personas y todavía permanecen visibles las huellas de una época en la que el tren definía el ritmo de toda la comunidad.

El pueblo que nació con un tren tirado por caballos

La historia de Villa Ruiz comenzó oficialmente el 24 de mayo de 1889, cuando se inauguró una estación del Tranway Rural impulsado por Federico Lacroze. El primer convoy que llegó al lugar no era arrastrado por una locomotora: avanzaba tirado por caballos.

Villa Ruiz, un pueblito bonaerense con encanto. Foto: NA / La Posta del Camino Real

La estación pudo construirse gracias a Lorenzo T. Ruiz y su esposa, Gerónima Cucullu, quienes donaron terrenos para el tendido ferroviario y la formación del futuro poblado. El apellido de aquel propietario terminó convirtiéndose en el nombre definitivo de la localidad.

El lugar también formaba parte del entorno del antiguo Camino Real hacia el Alto Perú, utilizado durante la etapa colonial por viajeros, comerciantes y carretas. Con la llegada del ferrocarril aparecieron viviendas, comercios, galpones y almacenes alrededor de los rieles.

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Un almacén de 1918 y un horno de leña centenario

Uno de los establecimientos más representativos fue el antiguo almacén de ramos generales, inaugurado en 1918. Estos comercios abastecían a las familias rurales y funcionaban como punto de reunión, correo y centro de intercambio de noticias.

El patrimonio local también incluye una panadería con un horno de leña construido en 1914, una vieja cancha de pelota paleta, el club social y distintas viviendas antiguas.

Villa Ruiz, un pueblito bonaerense con encanto. Foto: NA / La Posta del Camino Real

En las cercanías se conserva, además, una casona levantada en 1897 por el arquitecto italiano César Pasarotti. Rodeada por un parque de tres hectáreas, actualmente funciona como hotel y restaurante de campo.

El cierre del ferrocarril que dejó al pueblo al borde del olvido

Durante más de un siglo, la estación fue el corazón económico y social de Villa Ruiz. Sin embargo, el servicio de pasajeros conocido como “el Federico” dejó de funcionar en noviembre de 1993. Los trenes de carga continuaron algunos años, hasta que el ramal quedó definitivamente sin operaciones.

La pérdida de esa conexión redujo el movimiento comercial y llevó a numerosas familias a buscar oportunidades en localidades más grandes. El mismo tren que había dado origen al pueblo parecía arrastrarlo hacia su desaparición.

Cómo Villa Ruiz logró recuperarse

Los vecinos comenzaron a preservar las construcciones históricas y a utilizar el pasado ferroviario como una herramienta de recuperación. La antigua estación se convirtió en un espacio para muestras, celebraciones y actividades comunitarias.

Villa Ruiz: la esencia del campo bonaerense. Foto: NA.
Villa Ruiz: la esencia del campo bonaerense. Foto: NA.

Al mismo tiempo, la gastronomía rural ganó protagonismo. Los asados a la estaca, las empanadas criollas, los hornos de barro y los restaurantes bajo las arboledas empezaron a convocar visitantes durante los fines de semana.

Actualmente, Villa Ruiz es reconocido como un pueblo turístico bonaerense y conserva varios edificios antiguos, calles sin asfaltar y tradiciones vinculadas con la vida rural.

Qué se puede conocer en Villa Ruiz

El principal atractivo es el predio de la ex estación, considerado el punto fundacional de la localidad. También pueden visitarse la Plaza del Sol, el antiguo almacén, las casonas históricas y la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, inaugurada en 1966 luego del trabajo de una comisión vecinal.

En 2026, durante el aniversario número 137 del pueblo, los habitantes plantaron un roble junto a la estación como símbolo de arraigo y continuidad.

Villa Ruiz ya no escucha diariamente el paso del ferrocarril. Sin embargo, su historia continúa avanzando por otras vías: la memoria, el turismo rural y el esfuerzo de una comunidad que se negó a desaparecer.

TurismoHistoriaPueblo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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