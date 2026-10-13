Quedó abandonada durante décadas y recién en 2021 comenzó a recuperarse: hoy es un museo creado por uno de los arquitectos más importantes de Argentina

La propiedad sufrió saqueos, actos de vandalismo y dos incendios Foto: Instagram @casasobreelarroyo

En medio de una reserva forestal de Mar del Plata se esconde una construcción que desafía las formas tradicionales de la arquitectura. Su estructura de hormigón atraviesa un arroyo, se eleva entre los árboles y convierte una vivienda familiar en un verdadero puente.

Se trata de la Casa sobre el Arroyo, también conocida como Casa del Puente, diseñada entre 1943 y 1945 por los arquitectos Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge.

La obra fue encargada por Alberto Williams, padre de Amancio y reconocido compositor argentino. Aunque actualmente está considerada como una de las construcciones modernas más importantes del país, permaneció abandonada durante años y estuvo cerca de desaparecer.

La casa que Amancio Williams construyó para su padre

A comienzos de la década de 1940, Alberto Williams le encargó a su hijo una vivienda de descanso y estudio musical. El terreno elegido estaba cubierto de árboles y atravesado por el arroyo Las Chacras, que lo dividía en dos.

En lugar de modificar el curso de agua, Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge decidieron incorporarlo al proyecto. La vivienda fue levantada sobre una gran lámina curva de hormigón armado, capaz de unir ambas orillas sin interrumpir el cauce.

La emblemática casa de Mar del Plata fue encargada por el compositor Alberto Williams Foto: Instagram @casasobreelarroyo

El resultado fue una casa completamente diferente a las residencias marplatenses de la época. Las grandes superficies vidriadas permitían contemplar el parque desde casi todos los ambientes, mientras que el sonido del agua y de los árboles ingresaba naturalmente al interior.

La distribución también fue pensada hasta el mínimo detalle. Una extensa estructura de muebles de madera separaba los espacios públicos de los privados. Además, uno de los ambientes estaba destinado al piano de Alberto Williams.

La propiedad era mucho más que una residencia: funcionaba como vivienda de verano, refugio creativo y estudio musical.

De vivienda familiar a una radio de Mar del Plata

La familia utilizó la casa hasta la muerte de Alberto Williams, ocurrida en 1952. Años después, la propiedad fue adquirida por el empresario Héctor Lago Beitía.

Fue diseñada por Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge entre 1943 y 1945 Foto: Instagram @casasobreelarroyo

Entre 1970 y 1977, el edificio fue sede de LU9 Radio Mar del Plata. Fue durante esa etapa cuando comenzó a difundirse una frase que quedó asociada al lugar: “Desde la Casa del Puente, un puente hasta su casa”.

Sin embargo, luego del cierre de la emisora y de la muerte de su propietario, en 1991, comenzó un extenso proceso sucesorio. Sin vigilancia ni mantenimiento, la vivienda quedó expuesta al abandono.

Saqueos y dos incendios que estuvieron cerca de destruirla

Durante esos años, desconocidos ingresaron en reiteradas oportunidades. Robaron muebles, rompieron ventanas y cubrieron las paredes con grafitis. El deterioro avanzó rápidamente sobre las carpinterías, las instalaciones y los revestimientos originales.

La casa también sufrió dos incendios. Uno de ellos destruyó gran parte de la madera y del equipamiento interior. Aquella construcción admirada por su diseño quedó vacía, ennegrecida y rodeada por una vegetación cada vez más densa.

La vivienda fue construida sobre un gran arco de hormigón armado Foto: Instagram @casasobreelarroyo

En 2005, la Municipalidad de General Pueyrredon comenzó a tutelar la propiedad. Sin embargo, recuperar por completo la obra demandaría varios años, investigaciones técnicas y equipos especializados en conservación.

La restauración que logró rescatar una joya argentina

La recuperación integral buscó respetar el proyecto original de los arquitectos. Los trabajos incluyeron la impermeabilización de las cubiertas, la reparación del hormigón y la restauración de las carpinterías.

También se recuperaron los muebles que habían sobrevivido a los incendios y se reprodujeron piezas desaparecidas mediante planos, fotografías y documentos pertenecientes al archivo de Amancio Williams.

En abril de 2023, la propiedad fue presentada completamente restaurada y convertida en el Museo Casa sobre el Arroyo. Ese mismo año, la intervención recibió el Premio Gubbio, reconocimiento internacional dedicado a la conservación del patrimonio.

La Casa sobre el Arroyo, también conocida como Casa del Puente Foto: Instagram @casasobreelarroyo

La Casa del Puente fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional y también posee protección patrimonial provincial y municipal. El parque que la rodea, además, está reconocido como reserva forestal.

Cómo visitar la histórica Casa del Puente

El museo se encuentra en Quintana 3998, esquina Funes, en Mar del Plata. Allí se puede conocer la historia de la propiedad, sus innovaciones arquitectónicas y el proceso que permitió salvarla.

Desde el exterior todavía sobresale su elemento más particular: el enorme arco de hormigón que atraviesa el arroyo y une los dos sectores del terreno.

Después de décadas marcadas por el abandono, los saqueos y el fuego, la Casa sobre el Arroyo volvió a abrir sus puertas. Hoy representa el legado de Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge, quienes imaginaron una forma diferente de vincular la arquitectura argentina con la naturaleza.