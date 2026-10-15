A más de 90 años de su muerte, Uruguay declaró el 11 de diciembre como el Día del Natalicio de Carlos Gardel: asegura que nació en Tacuarembó

El Zorzal Criollo cantó para la realeza Foto: Archivo

La muerte de Carlos Gardel, ocurrida el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín, no consiguió terminar con el misterio que todavía rodea sus primeros años. Más de nueve décadas después, Uruguay volvió a reivindicar al máximo símbolo del tango como uno de sus hijos.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto que declara el 11 de diciembre como el “Día del Natalicio de Carlos Gardel”. La iniciativa recibió los votos afirmativos de los 31 legisladores presentes y ya había sido respaldada por la Cámara de Representantes. Ahora debe ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La decisión se apoya en documentos oficiales que presentan al cantor como nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. Esta versión contradice la teoría francesa, según la cual Gardel fue Charles Romuald Gardes, nacido en Toulouse en 1890.

Por qué Uruguay declaró el Día del Natalicio de Carlos Gardel

El proyecto aprobado por el Parlamento uruguayo consta de dos artículos. El primero establece el 11 de diciembre de cada año como Día del Natalicio de Carlos Gardel, en reconocimiento a los registros del Estado que lo identifican como nacido en el departamento de Tacuarembó.

Carlos Gardel Foto: Wikipedia

El segundo declara de interés cultural todas las actividades conmemorativas relacionadas con el nacimiento del artista que se realicen en Uruguay. La medida busca impulsar homenajes, investigaciones y encuentros dedicados a la figura del Zorzal Criollo.

Durante el debate, el senador Robert Silva aseguró que la iniciativa se encuentra respaldada por más de 60 años de investigaciones. También aclaró que la ley no pretende desconocer que fue en Buenos Aires donde Gardel construyó su carrera y se convirtió en una leyenda mundial.

El documento de 1920 que reavivó el misterio sobre Gardel

Uno de los principales argumentos de la teoría uruguaya es un documento fechado el 8 de octubre de 1920. El registro fue localizado en 2025 en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Se trata de una inscripción efectuada en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires. Según la documentación difundida, Gardel se presentó acompañado por dos testigos y declaró ser artista, soltero y nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

Gardel en Buenos Aires Foto: Wikipedia

Para los investigadores que defienden la teoría tacuaremboense, el papel resulta fundamental porque contiene una declaración realizada personalmente por el cantor.

Sin embargo, los especialistas partidarios de la versión francesa señalan que un registro basado en la declaración del interesado no equivale a una partida de nacimiento. Por ese motivo, consideran que el hallazgo es importante, pero no definitivo.

La historia que Tacuarembó conserva desde hace décadas

La relación entre Tacuarembó y Carlos Gardel no nació con la reciente decisión parlamentaria. Una tradición oral transmitida durante generaciones sostiene que el músico habría nacido en la estancia Santa Blanca, ubicada en la zona de Valle Edén.

Allí funciona el Museo Carlos Gardel, instalado en una antigua pulpería en la que, según la historia local, el artista habría cantado durante su juventud. El espacio conserva documentos y materiales vinculados con la teoría de su nacimiento uruguayo.

El "Zorzal Criollo" se convirtió en el mayor emblema del tango

Con el paso de los años, Valle Edén se convirtió en un lugar de referencia para historiadores, seguidores del tango y turistas interesados en descubrir los secretos detrás del hombre que hizo famosa su voz en todo el mundo.

La versión francesa que contradice la postura uruguaya

La teoría más difundida fuera de Uruguay identifica al cantante con Charles Romuald Gardes, hijo de Marie-Berthe Gardes, nacido en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890.

La Fundación Internacional Carlos Gardel cuestionó que el registro consular de 1920 pueda utilizarse como una prueba concluyente. Según esta interpretación, el documento demuestra lo que Gardel declaró durante aquel trámite, pero no necesariamente dónde nació.

Documento argentino de Gardel Foto: Archivo

El misterio se alimenta con partidas, pasaportes, registros migratorios y declaraciones que presentan datos diferentes. Esa sucesión de documentos mantiene una disputa histórica entre investigadores de Argentina, Uruguay y Francia.

Gardel, una voz que terminó perteneciendo a las dos orillas

Más allá de la discusión sobre su nacimiento, existe un punto difícil de cuestionar: fue en Buenos Aires donde Gardel desarrolló su identidad artística y se convirtió en el Zorzal Criollo.

El 11 de diciembre ya tiene, además, un significado especial en Argentina, donde se celebra el Día Nacional del Tango en homenaje a los nacimientos de Gardel y del músico Julio De Caro.

Uruguay acaba de dar una respuesta institucional sobre el origen del cantor. Sin embargo, el interrogante permanece abierto:¿dónde nació realmente Carlos Gardel?

Quizás allí se encuentre una parte esencial de su leyenda. Mientras sus documentos continúan dividiendo a los historiadores, su voz todavía une a las dos orillas del Río de la Plata.