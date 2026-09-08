“Nostalgias”, el tango que rechazaron para homenajear a Carlos Gardel y terminó convertido en un clásico eterno

Carlos Gardel Foto: Wikipedia

La historia del tango está atravesada por amores perdidos, noches interminables y recuerdos imposibles de borrar. Pero pocas canciones condensaron ese universo como “Nostalgias”, la obra de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián que estuvo a punto de quedar olvidada antes de llegar al público.

La composición había sido creada para un espectáculo dedicado a Carlos Gardel, pero no fue aceptada por el empresario responsable del proyecto. Lo que parecía una derrota terminó convirtiéndose en una de las mayores ironías de la música argentina: el tango rechazado sobrevivió a la obra que debía contenerlo y se transformó en un clásico eterno.

El homenaje a Gardel que dio origen a “Nostalgias”

Carlos Gardel murió el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia. La noticia causó una conmoción internacional y marcó para siempre la cultura popular rioplatense.

Después de la tragedia, el empresario teatral Alberto Ballerini le encargó a Enrique Cadícamo una obra musical inspirada en diferentes momentos de la vida del Zorzal Criollo. El poeta convocó a Juan Carlos Cobián para componer las canciones que formarían parte del espectáculo.

Última foto de Gardel y su orquesta antes del fatídico accidente Foto: Archivo

Entre las piezas presentadas apareció una melodía novedosa y exigente. Sin embargo, Ballerini consideró que tenía una estructura demasiado compleja, especialmente en su estribillo, y decidió dejarla afuera. Cobián debió reemplazarla rápidamente por otra composición.

Aquella música rechazada quedó guardada, pero no sería olvidada.

Una composición adelantada a su época

El rechazo no resultaba completamente extraño dentro de la trayectoria de Juan Carlos Cobián. Nacido en Pigüé en 1896, fue pianista, director y uno de los grandes renovadores del género.

Junto con Enrique Delfino, Cobián es considerado uno de los impulsores del llamado tango-romanza, una corriente que amplió la riqueza melódica y armónica de esa música popular. Sus composiciones podían resultar difíciles para quienes estaban acostumbrados a estructuras más tradicionales.

De hecho, algunas editoriales habían rechazado sus primeros tangos por considerarlos “mal compuestos”. En realidad, Cobián incorporaba recursos musicales que se encontraban por delante de lo que se escuchaba en aquel momento.

Esa capacidad innovadora que inicialmente perjudicó a “Nostalgias” terminó siendo una de las razones de su permanencia.

Cadícamo y una letra marcada por el desamor

Cadícamo tomó aquella melodía y construyó una escena de dolor, orgullo y abandono. El protagonista intenta huir de una relación que todavía lo persigue. Busca refugio en la noche, en las copas y en otros encuentros, pero cuanto más intenta olvidar, más intenso se vuelve el recuerdo.

Enrique Cadícamo Foto: Wikipedia

La letra no habría surgido de una única experiencia sentimental. El autor tomó historias, frases y situaciones que había conocido durante sus noches de bohemia para crear a un hombre que se niega a mostrar su derrota, aunque por dentro está completamente quebrado.

Esa contradicción le dio al tango una fuerza universal. “Nostalgias” no habla solamente de un amor perdido, sino también de la imposibilidad de escapar del pasado.

El estreno que cambió su destino

El espectáculo dedicado a Gardel tuvo una permanencia breve y no alcanzó la repercusión esperada. La canción descartada, en cambio, encontró una nueva oportunidad cuando Cobián comenzó a presentarse en el Charleston, un elegante local ubicado sobre la calle Florida.

Nostalgias interpretado por Edmundo Rivero

Allí, hacia fines de 1935, “Nostalgias” fue interpretado ante el público y recibió una respuesta completamente diferente. La obra empezó a circular entre cantores y orquestas hasta despertar el interés de la industria discográfica.

Durante 1936 aparecieron grabaciones que ayudaron a consolidar su popularidad. Entre las primeras versiones históricas se destacan las realizadas por Charlo y Hugo del Carril, dos figuras fundamentales de la canción ciudadana.

El tango que Gardel nunca pudo cantar

Aunque su origen estuvo vinculado con un homenaje al Zorzal Criollo, existe un dato que suele generar confusión: Carlos Gardel nunca cantó “Nostalgias”.

La composición apareció después de su muerte, por lo que no pudo integrar su repertorio. Sin embargo, quedó asociada a su figura porque nació en una Buenos Aires que todavía intentaba procesar la pérdida de su mayor ídolo popular.

La música de Cobián y las palabras de Cadícamo capturaron, casi sin proponérselo, el clima de ausencia que atravesaba a toda una sociedad.

El tango rechazado que se volvió inolvidable

“Nostalgias” marcó un momento fundamental en la carrera de Cadícamo y anticipó el lenguaje poético que más tarde aparecería en obras como “Los mareados”, “Por la vuelta” y “Garúa”.

Su historia conserva una paradoja fascinante: la canción considerada demasiado compleja sobrevivió al espectáculo para el cual había sido creada. Mientras la obra teatral quedó relegada en la memoria, el tango atravesó generaciones, sumó innumerables versiones y conquistó públicos en distintos países.

Lo rechazaron porque no encajaba en un homenaje a Gardel. Sin embargo, aquella decisión terminó abriéndole otro camino. Así, la composición que estuvo cerca del olvido consiguió algo mucho más difícil: un lugar definitivo en la historia del tango argentino.