A finales de 1839, el pueblo de Dolores se rebeló contra Rosas: recibió un castigo brutal y exhibieron una cabeza en su plaza

Dolores, el pueblo castigado por Rosas Foto: Wikipedia

En la provincia de Buenos Aires existe una ciudad que fue destruida, reconstruida y convertida en escenario de una de las rebeliones más importantes del siglo XIX. Se trata de Dolores, conocida como el “Primer Pueblo Patrio” por haber sido fundada el 21 de agosto de 1817, poco después de la Declaración de la Independencia.

Su historia quedó marcada definitivamente el 29 de octubre de 1839, cuando hacendados, militares y vecinos iniciaron allí un levantamiento contra el gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas.

La rebelión fue conocida como la Revolución de los Libres del Sur. Aunque logró extenderse por Dolores, Chascomús y Tandil, terminó derrotada en pocos días. Luego llegó un castigo público que buscó sembrar el miedo entre los habitantes de toda la región.

Dolores, el pueblo donde comenzó la rebelión contra Rosas

El levantamiento se produjo en medio de una profunda crisis política y económica. El bloqueo francés al Río de la Plata había perjudicado las exportaciones y reducido los ingresos de numerosos productores rurales.

A esto se sumaron los conflictos por las tierras entregadas mediante el sistema de enfiteusis. Algunas decisiones tomadas por el gobierno de Rosas afectaron directamente a los hacendados del sur bonaerense y profundizaron el descontento.

La Rebelión de los Libres del Sur Foto: Archivo

Entre los principales dirigentes aparecieron Pedro Castelli, hijo de Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta; el militar francés Ambrosio Crámer y el oficial Manuel Leoncio Rico.

Los rebeldes esperaban recibir el apoyo de Juan Lavalle, pero la ayuda no llegó en el momento decisivo. Ante el temor de que la conspiración fuera descubierta, el movimiento adelantó sus planes y comenzó en Dolores.

La batalla que terminó con los Libres del Sur

El enfrentamiento decisivo ocurrió el 7 de noviembre de 1839, cerca de la laguna de Chascomús. Los revolucionarios reunieron paisanos, peones, productores y milicianos, pero carecían de suficiente armamento y organización.

Las tropas leales al gobierno, conducidas por Prudencio Rosas, hermano del gobernador, y el coronel Nicolás Granada, derrotaron a los Libres del Sur después de varias horas de combate.

Ambrosio Crámer murió durante el enfrentamiento, mientras que algunos dirigentes consiguieron escapar. Pedro Castelli, en cambio, quedó separado de los sobrevivientes y fue perseguido por las fuerzas federales.

El brutal castigo que recibió Dolores

Tras sofocar la rebelión, el gobierno de Rosas aplicó castigos físicos, económicos y territoriales para debilitar a Dolores y disciplinar a sus opositores.

Ejecución y exhibición de líderes

Revolución de los Libres del Sur, historia

Pedro Castelli fue capturado y asesinado. Su cabeza fue trasladada a Dolores y exhibida en una pica en la plaza principal como advertencia. Otros rebeldes fueron perseguidos, encarcelados o forzados al exilio.

Confiscación de propiedades

La represalia también afectó el patrimonio de los sublevados. Estancias, ganado y otros bienes fueron confiscados, mientras numerosos hacendados quedaron señalados por apoyar la revolución.

Reorganización territorial como castigo

El 21 de diciembre de 1839, Rosas dividió el territorio de Dolores y creó los partidos de Pila y Tordillo. La medida redujo el poder territorial del principal foco rebelde.

Reparto de tierras

Las propiedades retiradas o negadas a los opositores podían beneficiar a partidarios federales. De este modo, el gobierno fortaleció a sus aliados y modificó el equilibrio económico de la región.

La plaza del castigo se convirtió en un lugar de memoria

Después de la caída de Rosas en 1852, Dolores comenzó a resignificar aquel episodio. La antigua Plaza de la Constitución fue rebautizada como Plaza Castelli, en homenaje al dirigente revolucionario.

Plaza Castelli Foto: Turismo Buenos Aires

Entre 1859 y 1860 se levantó allí la Pirámide de los Libres del Sur, coronada años más tarde por una estatua de la Libertad. La ciudad también conserva la memoria del movimiento en el Museo Histórico Provincial Libres del Sur.

De esta manera, el lugar elegido para humillar a los derrotados terminó convertido en el principal homenaje a la rebelión. El castigo con el que Rosas intentó borrar a los Libres del Sur consiguió el efecto contrario: transformó su historia en una parte inseparable de la identidad de Dolores.