Fiestas bonaerenses para viajar en el tiempo: escapadas con cerveza, tradición gaucha y sabores históricos este fin de semana

Lucila del Mar combina cerveza artesanal y sabores costeros Foto: Prensa de la Costa

La primavera vuelve a convertir los caminos de la provincia de Buenos Aires en una invitación a viajar. Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, diferentes pueblos y ciudades recibirán a visitantes con fiestas populares que combinan sabores regionales, música, artesanías y tradiciones.

Detrás de una pastafrola, una jineteada o un asado aparecen relatos sobre la llegada del ferrocarril, las familias inmigrantes y las comunidades rurales que ayudaron a construir la identidad bonaerense.

Coronel Dorrego celebra la historia de la cerveza artesanal

El viernes 16 y el sábado 17, desde las 19, se realizará la 3ª Fiesta de la Producción Artesanal de Cerveza en el Vivero Municipal de Coronel Dorrego. La propuesta tendrá música en vivo, cumbia, rock, DJ y entrada gratuita.

Coronel Dorrego celebra la producción artesanal de cerveza Foto: Prensa Coronel Dorrego

Aunque la celebración es reciente, recupera una costumbre que llegó al país con las corrientes inmigratorias europeas. Con el tiempo, aquellas recetas familiares se incorporaron a la producción local y dieron origen a numerosos emprendimientos artesanales.

Mar del Plata muestra su identidad más allá del mar

La 25ª Fiesta Provincial de Mar del Plata se desarrollará durante el fin de semana con actividades culturales e históricas. El encuentro principal será el sábado 17, desde las 18.30, en el Paseo Cultural Estación Terminal Sur, con entrada libre y gratuita.

La programación incluirá música, malambo, tango y la participación del coro municipal. También habrá propuestas relacionadas con los orígenes de General Pueyrredon.

Mar del Plata recupera su historia y su identidad cultural Foto: Instagram @capturando_mardel

Antes de convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina, Mar del Plata estuvo vinculada con las estancias, los saladeros y la producción ganadera. La llegada del ferrocarril modificó su desarrollo y permitió que la ciudad comenzara a recibir visitantes de Buenos Aires.

Lucila del Mar se prepara para su Oktober Fest

Desde el viernes 16 hasta el domingo 18, a partir de las 18, el Predio Solar del Pinar recibirá la tercera edición del Oktubre Fest de Lucila del Mar.

Habrá productores cerveceros, destiladores, patio gastronómico, música y entretenimientos. La entrada será gratuita.

Fiestas bonaerenses este fin de semana Foto: Prensa de la Costa

Las fiestas inspiradas en el Oktoberfest alemán se expandieron en la Argentina por influencia de las comunidades centroeuropeas. En el Partido de La Costa, esa tradición fue adaptada a la identidad local y al trabajo de pequeños productores y emprendimientos familiares.

Las Flores revive la cultura gaucha

La 23ª Fiesta Grande de Las Flores tendrá lugar durante los tres días en el Campo de Doma La Tacuara. La programación comenzará desde las 9 e incluirá jineteadas, pruebas de riendas, montas especiales, payadores, música y noches de baile.

Las destrezas criollas tienen su origen en las tareas que antiguamente realizaban los trabajadores rurales. Montar, conducir animales y demostrar habilidad con el caballo eran actividades fundamentales en las estancias de la llanura pampeana.

Los payadores también conservan un papel histórico: durante décadas fueron narradores populares que recorrían los pueblos improvisando versos sobre amores, conflictos y acontecimientos cotidianos.

Olivera convierte la pastafrola en símbolo del pueblo

El sábado 17, desde las 11, el predio de la estación ferroviaria de Olivera, en el partido de Luján, será sede de la 13ª Fiesta Tradicional de la Pastafrola.

La jornada tendrá exposición y venta de preparaciones, elección de la mejor pastafrola, espectáculos, artesanías y puestos gastronómicos. La entrada será gratuita.

Pastafrolas, recitales y tradición Foto: Instagram @capitansarmientomuni

La ubicación tiene un valor especial. Como ocurrió en numerosos pueblos bonaerenses, el ferrocarril fue decisivo para transportar cosechas, recibir mercadería y mantener comunicadas a comunidades que vivían separadas por grandes distancias.

La pastafrola, heredada de la repostería europea, se adaptó a la mesa argentina con ingredientes como el dulce de membrillo. En Olivera, una receta familiar terminó convirtiéndose en una celebración colectiva.

Paraje Pavón homenajea a las mujeres rurales

El sábado 17 y el domingo 18 se realizará la 10ª Fiesta de la Mujer Rural en Paraje Pavón, General Lavalle. Habrá artesanías, gastronomía, productos regionales y actividades relacionadas con las tradiciones del campo.

La celebración busca reconocer el trabajo de las mujeres en la producción, la crianza, la educación y el sostenimiento de las economías familiares, un aporte que durante mucho tiempo quedó relegado en los relatos históricos.

Guernica estrena la Fiesta del Vacío y la Tradición

El Paseo La Trocha de Guernica recibirá la primera Fiesta del Vacío y la Tradición durante el sábado y el domingo. Desde el mediodía habrá asadores, comidas y una feria de emprendimientos. El acceso será gratuito, aunque la venta de vacío se realizará anticipadamente.

El vacío será el gran protagonista de la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición que se realizará en Guernica durante octubre. Foto: Municipio Presidente Perón

El asado forma parte de la historia de la región pampeana, pero también representa un ritual de encuentro alrededor del fuego. Por esa razón, muchos pueblos bonaerenses transformaron sus recetas y productos característicos en celebraciones populares.

Un viaje por los sabores y las historias bonaerenses

La agenda se completa con encuentros gastronómicos en Mercedes y Nueve de Julio, además de las sedes del Pre Cosquín en Mar Chiquita y Zárate.

Desde la costa hasta la llanura, estas fiestas conservan relatos que todavía permanecen vivos en las estaciones ferroviarias, las recetas heredadas y las tradiciones criollas. Viajar este fin de semana también puede ser una forma de conocer la historia de los pueblos bonaerenses.