En 1920, Carlos Gardel se declaró uruguayo para conseguir documentos pese a haber nacido en Francia: dijo ser de Tacuarembó y se agregó tres años

Carlos Gardel Foto: Archivo

Mucho antes de conquistar Europa y transformarse en una leyenda, Carlos Gardel enfrentó un problema que podía frenar su carrera: no tenía la documentación necesaria para salir libremente de la Argentina.

En 1920, cuando su popularidad comenzaba a cruzar las fronteras del Río de la Plata, el cantor se presentó en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires. Allí declaró que había nacido en Tacuarembó, el 11 de diciembre de 1887, y utilizó el nombre con el que ya era conocido en los escenarios.

Aquella decisión le permitió avanzar con sus trámites, pero también se convirtió en una pieza fundamental de la discusión sobre su origen. La pregunta continúa abierta: ¿Gardel dijo la verdad o construyó una identidad para poder viajar?

El problema que Gardel debía resolver antes de viajar

A comienzos de la década de 1920, el dúo formado por Carlos Gardel y José Razzano atravesaba uno de sus mejores momentos. Sin embargo, para presentarse en Europa no alcanzaba con tener éxito: necesitaban pasaportes y documentos en regla.

Una versión muy difundida sostiene que, antes de solicitar el pasaporte, Gardel debía presentar un certificado de buena conducta. Ese requisito podría haberle ocasionado dificultades por pequeños episodios atribuidos a su juventud.

El Zorzal Criollo cantó para la realeza Foto: Archivo

Sin embargo, no existe consenso suficiente para asegurar que haya cambiado su identidad exclusivamente por supuestos antecedentes. Su adolescencia estuvo rodeada de relatos contradictorios, leyendas y documentos difíciles de verificar.

Lo comprobado es que, el 8 de octubre de 1920, se presentó ante el consulado uruguayo acompañado por dos testigos. El certificado que obtuvo funcionó como una partida de nacimiento provisoria y le permitió continuar con la regularización de su identidad.

La llamativa identidad que declaró Gardel

En aquel registro, el artista afirmó llamarse Carlos Gardel y haber nacido en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. También manifestó que era soltero, artista e hijo de padres uruguayos llamados Carlos y María Gardel.

Los datos contrastan con la teoría francesa, según la cual el cantor era en realidad Charles Romuald Gardès, nacido el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse e hijo de Berthe Gardès.

Documento argentino de Gardel Foto: Archivo

La identidad uruguaya, por lo tanto, no solo modificaba su lugar de nacimiento. También le agregaba tres años de edad y convertía su nombre artístico en una identidad oficial.

En 1923, Gardel consiguió la ciudadanía argentina. Con sus documentos regularizados, pudo viajar y desarrollar la carrera internacional que lo llevó a España, Francia y Estados Unidos.

El documento que revivió la polémica

En noviembre de 2025, la Comisión Gardel Rioplatense informó el hallazgo del registro consular de 1920. El documento, correspondiente al folio 907, fue divulgado públicamente en enero de 2026.

Para los defensores de la teoría uruguaya, el acta representa una prueba de que Gardel nació en Tacuarembó. Otros investigadores, en cambio, mantienen una posición más cautelosa.

El documento demuestra cuál fue la identidad declarada por el cantor, pero no necesariamente confirma que esos datos fueran verdaderos. También pudo tratarse de una estrategia administrativa para conseguir la documentación que necesitaba.

La identidad que le permitió conquistar el mundo

Después de resolver su situación, Gardel dejó de ser solamente un artista popular de Buenos Aires. Durante los años siguientes, se convirtió en la voz más importante del tango y llevó el género a escenarios internacionales.

Su participación en el cine sonoro amplificó su fama. La elegancia, la sonrisa y la voz del “Zorzal Criollo” construyeron una imagen reconocida en América y Europa.

Uno de los grandes misterios del cantante Foto: Archivo

Gardel murió el 24 de junio de 1935, durante un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia. Su fallecimiento no puso fin a las discusiones sobre su origen. Por el contrario, convirtió cada documento en una nueva pieza del misterio.

El registro de 1920 deja una certeza: antes de conquistar el mundo, Carlos Gardel tuvo que construir una identidad capaz de cruzar fronteras. Si aquella declaración revelaba su verdadero lugar de nacimiento o fue una salida burocrática continúa siendo uno de los grandes enigmas de la historia argentina.