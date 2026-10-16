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En 1981, Argentina introdujo ostras para crear una industria acuícola: hoy forman arrecifes y avanzan por la costa bonaerense

Llegó para impulsar una nueva industria, pero el proyecto fue abandonado. Décadas después, la ostra del Pacífico forma arrecifes y transforma la costa argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Ostras del Pacífico
Un proyecto comercial que transformó la costa Foto: Argentina.gob.ar.
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En 1981, la ostra del Pacífico, conocida científicamente como Crassostrea gigas, fue introducida en Bahía Anegada, partido bonaerense de Patagones, con el objetivo de desarrollar su cultivo. Con los años, la especie se naturalizó, formó arrecifes y comenzó a aparecer en sitios cada vez más alejados.

Lo que nació como una experiencia económica terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más sorprendentes de la historia ambiental argentina.

La especie asiática que prometía impulsar una industria

Originaria de las costas de Asia, la ostra del Pacífico fue trasladada a numerosos países por su rápido crecimiento y capacidad para soportar diferentes temperaturas y niveles de salinidad.

A comienzos de la década de 1980, ejemplares fueron llevados hasta Bahía Anegada, cerca de Bahía San Blas. La intención era aprovechar las aguas protegidas y las amplias superficies intermareales para producir ostras destinadas al consumo humano.

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Ostras del Pacífico
La especie logró reproducirse y expandirse Foto: Argentina.gob.ar.

El emprendimiento inicial no prosperó, pero los animales liberados tampoco desaparecieron. Por el contrario, se adaptaron, se reprodujeron y comenzaron a extenderse por la costa.

Sus larvas, transportadas por las corrientes, se fijaron sobre piedras, conchillas, estructuras portuarias, maderas y otros materiales sólidos.

De un cultivo abandonado a extensos arrecifes

Las ostras pueden adherirse unas sobre otras. Esa característica permite que, generación tras generación, formen acumulaciones compactas y verdaderos arrecifes.

Estas estructuras modifican el fondo costero y crean nuevas condiciones para los organismos que viven en el ambiente intermareal. Algunas especies encuentran refugio, mientras que otras pueden perder territorio o ser desplazadas.

La expansión no quedó limitada al lugar de la introducción. En 2005 se registró una población natural en El Cóndor, Río Negro, considerada entonces una de las más australes del país.

Pocos años después, los investigadores comprobaron que también habían avanzado hacia el norte.

El hallazgo que confirmó su expansión

En 2010, una inspección realizada en zonas portuarias del estuario de Bahía Blanca detectó 29 ejemplares de ostra del Pacífico. Medían entre 65 y 148 milímetros y estaban divididos en dos grupos separados por unos diez kilómetros.

Los animales se encontraban firmemente adheridos al sustrato. Esto indicaba que no habían sido colocados allí de forma directa, sino que probablemente se habían establecido mediante un proceso de dispersión natural.

Ostras del Pacífico
La ostra del Pacífico llegó a la Argentina en 1981 Foto: Pixabay

El hallazgo despertó preocupación porque Bahía Blanca se encuentra aproximadamente 100 kilómetros al norte del punto de introducción original. Además, la temperatura del agua durante el verano permitiría su reproducción y la aparición de nuevas larvas.

También fueron encontrados ejemplares cerca de Punta Rasa, sobre la costa norte bonaerense. Allí llegaron a formar pequeños arrecifes sobre fondos fangosos, adheridos a tallos de vegetación, maderas, bolsas plásticas y valvas de otros moluscos.

Una especie que cambió la costa argentina

La ostra del Pacífico permanece inmóvil durante su etapa adulta, pero puede producir profundas transformaciones en el ecosistema. Sus arrecifes convierten superficies blandas en estructuras rígidas y modifican la distribución de numerosas especies.

Su presencia también plantea una paradoja: mientras los científicos estudian sus consecuencias ambientales, las ostras representan un recurso económico y gastronómico.

En 2002, la provincia de Buenos Aires creó un programa para ordenar su aprovechamiento productivo. De este modo, la especie introducida para un proyecto que inicialmente fracasó terminó convertida en recurso pesquero, alimento y desafío ecológico.

Más de cuatro décadas después de su llegada, continúa extendiéndose por diferentes sectores de la costa. Su historia demuestra cómo una decisión productiva puede transformar un ambiente durante generaciones, incluso mucho después de que el proyecto original haya sido abandonado.

Bajada: La ostra del Pacífico fue llevada a la provincia de Buenos Aires para desarrollar un emprendimiento comercial. El cultivo no prosperó, pero la especie se reprodujo y actualmente forma arrecifes en distintos sectores de la costa argentina.

HistoriaAnimales
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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