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En 1991, compraron una estancia para que Fangio recibiera a sus visitas: hoy conserva intacta la habitación del campeón

A pocos kilómetros de Balcarce se encuentra La Prudencia, la histórica casa de campo donde Juan Manuel Fangio descansaba y recibía visitas. Con muebles originales y habitaciones identificadas por colores, el lugar conserva la faceta más íntima del quíntuple campeón mundial.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Juan Manuel Fangio
La histórica estancia conserva la intimidad del campeón Foto: Instagram @elcascodefangio
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La historia de Juan Manuel Fangio suele recordarse a través de sus victorias, sus autos y las hazañas que protagonizó en las pistas. Sin embargo, lejos del ruido de los motores, existe un rincón de la provincia de Buenos Aires que permite descubrir cómo era la vida cotidiana del legendario piloto argentino.

Se trata de La Prudencia, la casa principal de una antigua estancia ubicada en la zona de Los Pinos, a unos 18 kilómetros de Balcarce. Allí, rodeado de campos y sierras, el corredor encontró un espacio para descansar, compartir reuniones familiares y recibir a quienes llegaban desde distintos lugares para conocerlo.

La propiedad fue adquirida por la Fundación Juan Manuel Fangio en 1991, con la intención de ofrecerle un sitio adecuado para alojar invitados. Hasta entonces, el campeón recibía a numerosas personalidades en la sencilla casa familiar donde había vivido junto a su madre.

La estancia que mostró el costado desconocido de Fangio

A pesar de la fama internacional que alcanzó, Fangio nunca perdió su vínculo con Balcarce. Había nacido allí el 24 de junio de 1911 y, aun después de convertirse en una figura admirada alrededor del mundo, continuó regresando a su ciudad.

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Juan Manuel Fangio
El antiguo despacho de Fangio todavía se conserva Foto: Instagram @elcascodefangio

Su personalidad humilde contrastaba con la enorme dimensión de sus logros. El piloto consiguió cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, correspondientes a las temporadas de 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. También logró 24 victorias en 51 Grandes Premios puntuables y se consagró con diferentes fabricantes.

En la estancia, Fangio podía alejarse de las cámaras y mostrarse tal como era. Recibía amigos, practicaba deportes y pasaba varias horas jugando al ajedrez. Todo ocurría bajo la misma sencillez que lo había caracterizado desde sus comienzos como mecánico en Balcarce.

Cómo es La Prudencia, la histórica casa de campo

La casa principal fue bautizada La Prudencia, un nombre relacionado con la filosofía que el piloto aplicaba tanto en las pistas como en su vida personal.

La construcción conserva su arquitectura original, correspondiente a las primeras décadas del siglo XX. Además, varios de sus ambientes fueron mantenidos como los había dejado el campeón.

Juan Manuel Fangio
Los muebles originales mantienen vivo su recuerdo Foto: Instagram @elcascodefangio

Uno de los sectores más llamativos es el antiguo despacho de Fangio, utilizado posteriormente como recepción. Las habitaciones, por su parte, continuaron identificándose mediante colores.

La habitación del piloto era conocida como “la celeste”. Junto a ella estaba “la rosa” y otros cuartos destinados a familiares e invitados. Los muebles, la decoración y la distribución de los espacios permiten imaginar cómo transcurrían las jornadas del campeón lejos de los circuitos.

Más que una residencia lujosa, La Prudencia funcionaba como un verdadero refugio personal. La casona reflejaba su preferencia por los espacios sobrios, las conversaciones tranquilas y el contacto permanente con la naturaleza.

De residencia de Fangio a hotel de campo

Después de la muerte de Juan Manuel Fangio, ocurrida el 17 de julio de 1995, la propiedad atravesó diferentes ampliaciones. Se incorporaron nuevos espacios de alojamiento, un salón comedor y sectores destinados a reuniones y celebraciones.

Juan Manuel Fangio
La habitación celeste perteneció al quíntuple campeón Foto: Instagram @elcascodefangio

Actualmente, el complejo funciona con el nombre de El Casco de Fangio. La propuesta combina alojamiento rural con la preservación de la memoria del automovilista. Cuenta con habitaciones dobles, una casa de campo, una cabaña, piscina exterior y espacios para eventos.

También posee El Monturero, un antiguo galpón utilizado para guardar maquinarias y alojar animales que fue transformado en un salón para fiestas, casamientos y encuentros empresariales.

El lugar donde todavía permanece su historia

La estancia forma parte del legado histórico que Fangio dejó en Balcarce, junto con el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, donde se conservan vehículos, fotografías, trofeos y objetos vinculados con su carrera.

Juan Manuel Fangio
La Prudencia, el refugio de Juan Manuel Fangio en Balcarce Foto: Instagram @elcascodefangio

Sin embargo, La Prudencia ofrece una mirada diferente. Mientras el museo recuerda al piloto que conquistó la Fórmula 1, la estancia permite acercarse al hombre que buscaba tranquilidad después de recorrer el mundo.

Allí permanecen su escritorio, la habitación celeste, los muebles originales y los caminos serranos que transitaba cuando regresaba a su querida Balcarce. Más de tres décadas después de la compra de la propiedad, el lugar continúa contando la historia de un campeón mundial que, pese a la fama, siempre eligió volver a sus raíces.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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