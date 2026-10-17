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A fines de 1828, Manuel Dorrego llegó a una estancia de Navarro rodeada por la llanura bonaerense: allí pasó sus últimas horas antes de ser fusilado

En la estancia El Talar, cerca de Navarro, Manuel Dorrego pasó sus últimas horas antes de ser fusilado. El lugar conserva las huellas de un episodio que profundizó la división entre unitarios y federales.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Estancia El Talar
La estancia El Talar, escenario de las últimas horas de Manuel Dorrego Foto: Wikipedia
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En medio de la llanura bonaerense existe un sitio marcado por una decisión política irreversible. Allí, en las inmediaciones de la estancia El Talar, fue fusilado el coronel Manuel Dorrego el 13 de diciembre de 1828.

El gobernador de Buenos Aires había sido derrotado y capturado por las fuerzas de Juan Lavalle. Su ejecución, realizada sin un juicio previo, terminó con la vida de uno de los principales representantes del federalismo y agravó una disputa que condicionaría durante décadas la organización de la Argentina.

Actualmente, en las cercanías funciona el Parque y Museo Histórico Biográfico “Coronel Manuel Dorrego”, un espacio que permite conocer lo sucedido y recorrer el escenario de uno de los acontecimientos más controvertidos del siglo XIX.

La estancia bonaerense donde Dorrego pasó sus últimas horas

El terreno donde ocurrió el fusilamiento formaba parte de la estancia El Talar, propiedad de Juan de Almeyra desde fines del siglo XVIII. A partir de 1796, sus tierras fueron pobladas en una zona ubicada fuera de la antigua línea de fronteras, entre los fortines de Lobos y Navarro.

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Estancia El Talar
Navarro conserva las huellas de una historia que marcó al país. La foto es de 1936 Foto: Archivo General de la Nación

El casco de El Talar, considerado el edificio más antiguo que se conserva en el partido de Navarro, fue utilizado como cuartel por Juan Lavalle durante los acontecimientos de diciembre de 1828. Hasta ese lugar fue trasladado Dorrego después de caer prisionero.

Desde la estancia, el dirigente federal fue conducido por un pelotón hasta un campo situado aproximadamente a 500 metros del casco principal. En ese punto se concretó la ejecución que cambiaría el rumbo de la política nacional.

Quién era Manuel Dorrego y por qué fue una figura clave

Manuel Dorrego nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787. Estudió en el Real Colegio de San Carlos y posteriormente viajó a Santiago de Chile para formarse en jurisprudencia. Sin embargo, abandonó los estudios para sumarse a los movimientos revolucionarios de 1810.

Como militar participó en las guerras por la Independencia, combatió en el Ejército del Norte y estuvo presente en las batallas de Tucumán y Salta, bajo las órdenes de Manuel Belgrano. Su valentía le permitió ascender, aunque su temperamento desafiante también le ocasionó sanciones y enfrentamientos.

Estancia El Talar
El campo donde ocurrió uno de los episodios más dramáticos del siglo XIX Foto: Facebook / Sergio Velazco

Con el tiempo se convirtió en uno de los mayores referentes del federalismo porteño. Fue gobernador de Buenos Aires brevemente en 1820 y volvió a ocupar el cargo entre 1827 y 1828.

Durante su segunda gestión tuvo que administrar las consecuencias de la guerra contra el Imperio del Brasil. El acuerdo de paz firmado en 1828 reconoció la independencia de la Banda Oriental, pero provocó un profundo malestar entre sectores militares y dirigentes unitarios.

El golpe de Lavalle y la llegada de Dorrego a Navarro

El 1° de diciembre de 1828, Juan Lavalle encabezó un levantamiento militar, ocupó Buenos Aires y desplazó a Dorrego del gobierno. El gobernador depuesto salió hacia la campaña para buscar apoyo y reunir fuerzas junto a Juan Manuel de Rosas.

El 9 de diciembre, ambos sectores se enfrentaron en la batalla de Navarro. Las tropas de Lavalle estaban mejor preparadas y lograron imponerse sobre las milicias rurales que acompañaban a Dorrego.

Fusilamiento de Manuel Dorrego, historia
Fusilamiento de Manuel Dorrego, historia

Tras la derrota, el dirigente federal fue capturado y conducido hasta El Talar. Lavalle le comunicó que debía prepararse para morir. Las gestiones para impedir la ejecución no prosperaron y, durante la tarde del 13 de diciembre, Dorrego fue fusilado.

Según los testimonios históricos, durante sus últimas horas escribió cartas de despedida para su familia. También se abrazó por última vez con su compadre, Gregorio Aráoz de La Madrid, antes de ser llevado al lugar de la ejecución.

El museo que conserva la memoria de Manuel Dorrego

El campo comenzó a recibir homenajes durante el siglo XX. En 1934 se instaló una cruz de madera para identificar el sitio y posteriormente se incorporaron monumentos y placas conmemorativas.

El museo dedicado a Dorrego fue fundado en 1988 e inaugurado al año siguiente. Conserva documentos, imágenes y objetos relacionados con su vida. También posee un mural que representa la despedida entre el dirigente federal y Aráoz de La Madrid.

Estancia El Talar
El sitio de Navarro donde Dorrego fue fusilado en 1828 Foto: Facebook / Sergio Velazco

En 2003, el sitio del fusilamiento y sus adyacencias fueron declarados Lugar Histórico Nacional. El predio se encuentra sobre la Ruta Provincial 41, cerca de la ciudad bonaerense de Navarro.

El silencio que actualmente domina el paisaje contrasta con la violencia de aquella jornada. La estancia, el campo ubicado a 500 metros y el pequeño museo mantienen viva la historia de un hombre cuya muerte no terminó con el enfrentamiento político, sino que profundizó la división entre unitarios y federales.

HistoriaManuel DorregoNavarro (Ciudad)
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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