En 1811, la esposa de un prócer de la Revolución de Mayo le escribió 11 cartas sin saber que había muerto: 156 años después, fueron publicadas

Guadalupe Cuenca Foto: Wikipedia

En enero de 1811, Mariano Moreno dejó Buenos Aires rumbo a Gran Bretaña para cumplir una misión diplomática. En la ciudad quedaron su esposa, María Guadalupe Cuenca, y el único hijo de ambos, también llamado Mariano. Aquella despedida sería definitiva.

El secretario de la Primera Junta murió en altamar el 4 de marzo de 1811, con apenas 32 años. Sin conocer la noticia, Guadalupe continuó escribiéndole durante meses. En sus mensajes hablaba de su soledad, del pequeño hijo de la pareja y de las intensas disputas políticas que atravesaban Buenos Aires.

Una historia de amor que comenzó en Chuquisaca

Guadalupe nació alrededor de 1790 en Chuquisaca, actual Bolivia. Allí conoció a Moreno, quien estudiaba Derecho. Se casaron en 1804 y, al año siguiente, nació su hijo. Tiempo después se instalaron en Buenos Aires, donde él comenzó a ganar protagonismo político.

Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca

Tras la Revolución de Mayo, Moreno fue nombrado secretario de la Primera Junta y se convirtió en referente del sector que pretendía impulsar cambios profundos. Sus diferencias con Cornelio Saavedra debilitaron su posición y, finalmente, aceptó viajar a Londres. Partió el 24 de enero de 1811, pero nunca llegó a destino.

Las 11 cartas que nunca fueron leídas

Entre el 14 de marzo y el 29 de julio de 1811, Guadalupe escribió numerosas cartas a su esposo. Aunque algunas reconstrucciones señalan que fueron catorce, actualmente se conservan once. En ellas relataba sus dificultades económicas, la salud de su hijo y la angustia que sentía ante la ausencia de respuestas.

Una de las cartas que le escribió Guadalupe a su esposo Moreno

Pero no eran simples mensajes de amor. Guadalupe también le informaba sobre rumores, traiciones y movimientos políticos. Sus palabras permiten conocer el clima de incertidumbre que se vivía en Buenos Aires luego de la partida de Moreno.

Mientras ella escribía, su marido ya había muerto a bordo de la fragata Fame. De acuerdo con las prácticas marítimas de la época, su cuerpo fue arrojado al mar. Las cartas fueron devueltas cerradas: Moreno jamás pudo leerlas.

El inquietante paquete que recibió antes de la noticia

Antes de saber que había quedado viuda, Guadalupe habría recibido un misterioso paquete con un abanico de luto, un velo, guantes negros y una nota anónima que anticipaba la muerte de su esposo. El origen de aquel envío nunca fue aclarado y alimentó las sospechas sobre el último viaje del revolucionario.

25 de mayo, Mariano Moreno

Después de la tragedia, Guadalupe atravesó dificultades económicas y solicitó ayuda al gobierno. El Triunvirato le otorgó una pensión de 30 pesos para mantener a su hijo. Murió en Buenos Aires en 1854.

El testimonio que salió a la luz 156 años después

En 1967, 156 años después de la muerte de Moreno, Enrique Williams Álzaga reunió la correspondencia en el libro Cartas que nunca llegaron. La publicación recuperó la voz de una mujer que durante décadas había sido recordada solamente como “la esposa de”.

Las cartas muestran a una mujer informada, observadora y atenta a las disputas de poder. También revelan el costado más humano de la Revolución de Mayo: detrás de las decisiones políticas existían familias separadas, esperas interminables y noticias que podían tardar meses en atravesar el océano.

Guadalupe nunca recibió las respuestas que esperaba. Sin embargo, sus palabras consiguieron algo inesperado: sobrevivieron más de dos siglos y transformaron una dolorosa historia familiar en una pieza fundamental de la memoria argentina.