A comienzos del siglo XIX, la familia Ezeyza fundó una estancia en Mar Chiquita: allí se planeó una revolución contra Rosas y levantaron un palacio italiano

La Estancia El Durazno conserva más de 200 años de historia Foto: Municipalidad de Mar Chiquita

En medio de los campos del sudeste bonaerense se encuentra una estancia que conserva más de 200 años de historia. Antes de que existieran las rutas, localidades y balnearios que actualmente forman parte de Mar Chiquita, aquel establecimiento ya era uno de los puntos de referencia de la región.

La Estancia El Durazno fue fundada en 1815 y es considerada el primer establecimiento rural permanente instalado en el territorio que posteriormente conformaría el partido. Su historia, sin embargo, no quedó limitada a la producción ganadera.

En su antiguo casco se realizaron algunas de las reuniones que dieron origen a la Revolución de los Libres del Sur, el levantamiento organizado en 1839 por hacendados, militares y vecinos contra el gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas.

La estancia que nació en la frontera bonaerense

La historia de El Durazno comenzó cuando gran parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires todavía era una región de frontera.

El 4 de noviembre de 1815, uno de los hijos del coronel Pedro Pablo José de Ezeyza y Barragán tomó posesión de una enorme extensión de tierras concedida a su padre. La propiedad comprendía unas 96 leguas castellanas en los alrededores de la antigua laguna de Las Talitas.

El Durazno, escenario de una conspiración contra Rosas Foto: Municipalidad de Mar Chiquita

El primer integrante de la familia que se instaló allí de manera permanente fue Juan Ramón Ezeyza. Según los registros históricos, plantó durazneros que habrían sido entregados por el gobierno como parte de las condiciones para conservar las tierras.

Aquellos árboles terminaron dándole a la estancia el nombre con el que atravesó los siglos: El Durazno.

Su casco original era una construcción rural alargada, con paredes asentadas en barro, techo a dos aguas y una galería frontal por la que podían ingresar los carruajes.

Las reuniones secretas para derrocar a Rosas

En 1839, la tranquilidad de la estancia fue interrumpida por una serie de encuentros clandestinos. Hacendados y dirigentes de Dolores, Chascomús y Monsalvo comenzaron a reunirse allí para organizar una rebelión contra Juan Manuel de Rosas.

El clima político y económico era cada vez más tenso. El bloqueo francés al Río de la Plata había perjudicado el comercio, mientras que las medidas relacionadas con las tierras entregadas por enfiteusis generaban un profundo descontento entre los productores rurales.

Revolución de los Libres del Sur, historia

Los conspiradores esperaban coordinar el movimiento con el general Juan Lavalle, pero el respaldo previsto no llegó a tiempo. Ante el temor de ser descubiertos, decidieron adelantar el levantamiento.

El 29 de octubre de 1839, la rebelión estalló en Dolores y se extendió por distintas localidades bonaerenses. El movimiento pasó a la historia como la Revolución de los Libres del Sur.

La batalla que terminó con la rebelión

Entre los principales dirigentes revolucionarios estaban Pedro Castelli, hijo del integrante de la Primera Junta Juan José Castelli; el militar francés Ambrosio Crámer, y el oficial Manuel Leoncio Rico.

El enfrentamiento decisivo ocurrió el 7 de noviembre de 1839, cerca de la laguna de Chascomús. Aunque los revolucionarios habían reunido a hacendados, peones, paisanos y milicianos, muchos contaban con poco entrenamiento y armamento insuficiente.

Las fuerzas leales al gobierno derrotaron a los sublevados después de varias horas de combate. Crámer murió durante la batalla, mientras que Pedro Castelli fue capturado y ejecutado poco después.

La derrota provocó persecuciones, confiscaciones y el exilio de numerosos participantes.

La inesperada relación con la creación de Mar Chiquita

La rebelión también tuvo consecuencias territoriales. Después del levantamiento se propuso dividir el antiguo partido de Monsalvo en cuatro jurisdicciones: Ajó, Monsalvo, Lobería y Mar Chiquita.

La medida fue aprobada por Rosas el 25 de diciembre de 1839. De esta manera, pocas semanas después de la revolución organizada parcialmente en El Durazno, quedó constituido el partido de Mar Chiquita.

La propia estancia funcionó durante varios años como asiento de algunas de sus primeras autoridades.

El palacio italiano construido en 1907

Décadas más tarde, los descendientes de la familia Ezeyza ordenaron levantar un nuevo casco. La residencia, construida en 1907, adoptó un elegante estilo arquitectónico italiano y quedó rodeada por una extensa arboleda.

La histórica estancia donde nació una revolución Foto: Municipalidad de Mar Chiquita

El edificio antiguo relacionado con la conspiración de 1839 no desapareció por completo. Sus muros todavía conservan la memoria de las reuniones en las que un grupo de hacendados imaginó una ofensiva contra el hombre más poderoso de la provincia.

Una placa de bronce recuerda el valor histórico del lugar, que además quedó incorporado entre los bienes culturales protegidos de Mar Chiquita.

Más de dos siglos después de su fundación, El Durazno sigue siendo mucho más que una antigua estancia: allí se discutió una revolución y comenzó a definirse una parte fundamental de la historia política del sudeste bonaerense.