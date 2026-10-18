A finales de los años 40, Juan Manuel Fangio corrió en Mar del Plata ante 300.000 personas: venció a los europeos y anticipó su gloria en la Fórmula 1

El Circuito El Torreón reunió a una multitud junto a la costa Foto: fotosviejasdemardelplata.blogspot

Mucho antes de convertirse en una leyenda mundial, Juan Manuel Fangio protagonizó una jornada decisiva para el automovilismo argentino. Ocurrió el 27 de febrero de 1949, cuando las calles de Mar del Plata se transformaron en un circuito y unas 300.000 personas se reunieron junto a la costa para presenciar una competencia inolvidable.

A pocos kilómetros de su Balcarce natal, Fangio enfrentó a las principales figuras del automovilismo europeo. Contra los pronósticos, tomó la punta desde la largada y consiguió su primera victoria de relevancia internacional, un triunfo que anticipó su posterior consagración en la Fórmula 1.

El día que Mar del Plata se convirtió en un circuito

El Gran Premio Ciudad de Mar del Plata se disputó en el Circuito El Torreón, un trazado urbano que tenía como eje el Boulevard Marítimo Peralta Ramos. Los vehículos pasaban por Cabo Corrientes, el Torreón y la antigua Playa de los Ingleses, actualmente conocida como Varese.

La largada estaba ubicada cerca del desaparecido Hotel Centenario, a la altura de la avenida Colón. Desde allí, los pilotos recorrían uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad, aunque bajo condiciones de seguridad muy diferentes a las actuales.

El triunfo que anticipó la gloria mundial de Juan Manuel Fangio Foto: fotosviejasdemardelplata.blogspot

Los espectadores permanecían a escasos metros de los autos, detrás de protecciones precarias o directamente sobre las veredas. Aquel fin de semana de Carnaval, turistas y vecinos se mezclaron alrededor del circuito.

Fangio calculó que unos 30.000 habitantes de Balcarce habían viajado para acompañarlo. Con humor, aseguró que en su ciudad solamente había quedado “el cura en la iglesia”.

La maniobra de Fangio que sorprendió a los europeos

El balcarceño condujo una Maserati 4CLT/48, equipada con un motor de cuatro cilindros, doble compresor y aproximadamente 260 caballos de potencia. La máquina podía alcanzar los 260 kilómetros por hora y pesaba unos 550 kilos sin combustible ni piloto.

Fangio al volante de la Maserati que lo llevó a la victoria Foto: fotosviejasdemardelplata.blogspot

En aquella época no se utilizaba un sistema de luces para indicar el comienzo. El largador levantaba la mano, iniciaba la cuenta regresiva con los dedos y luego bajaba una bandera.

Fangio conocía perfectamente el procedimiento empleado por Pancho Borgonovo, director deportivo del Automóvil Club Argentino. Se anticipó por una fracción de segundo y llegó primero a la curva de Cabo Corrientes, consciente de que en el sector más trabado del trazado resultaría muy difícil superarlo.

Fangio contra las figuras del automovilismo mundial

La carrera reunió a pilotos como Alberto Ascari, Luigi Villoresi y Giuseppe Farina. Fangio todavía no era campeón mundial, pero aprovechó su conocimiento del circuito para mantenerse al frente.

Ascari fue su principal perseguidor durante las primeras vueltas. Desde la elevación del Torreón, Fangio observaba la ubicación de sus rivales en el sector inferior de la costa y calculaba la diferencia sin depender exclusivamente de la información de los boxes.

Juan Manuel Fangio durante la histórica carrera de 1949 en Mar del Plata Foto: fotosviejasdemardelplata.blogspot

Villoresi también llegó a acercarse, pero sufrió una falla mecánica y abandonó alrededor de la vuelta 21. Fangio consiguió así controlar la competencia hasta cruzar la meta.

El argentino completó la prueba en 1 hora, 16 minutos y 31,3 segundos, a una velocidad promedio de 110,536 kilómetros por hora. Fue una actuación que confirmó que estaba preparado para medirse con la elite internacional.

La tragedia que también marcó la histórica carrera

El acontecimiento tuvo un costado dramático. Durante las pruebas previas, Adriano “Pocholo” Malusardi murió después de sufrir un accidente y de que su Alfa Romeo se incendiara.

En plena competencia, el uruguayo Eitel Cantoni perdió el control de su vehículo en Playa de los Ingleses y chocó contra un banco. El accidente provocó la muerte de un espectador y dejó varios heridos, en una época en la que pilotos y público quedaban expuestos a enormes riesgos.

El triunfo que abrió el camino hacia la Fórmula 1

La victoria en Mar del Plata fue mucho más que un éxito local. Durante esa misma temporada, Fangio viajó a Europa y se impuso en importantes competencias internacionales. Poco después comenzó la etapa más gloriosa de su carrera.

El argentino ganó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Sin embargo, antes de conquistar los grandes circuitos europeos, hubo una tarde marplatense en la que empezó a construir su leyenda.

Entre el mar, las curvas del Boulevard Marítimo y una multitud ubicada al borde del camino, Juan Manuel Fangio demostró que estaba listo para conquistar el mundo.