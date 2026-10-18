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En 1826, Fray Mamerto Esquiú nació en una casa de adobe de apenas tres habitaciones: tenía paredes de un metro y puertas sin bisagras

Una humilde casa de adobe en Catamarca conserva la historia de Fray Mamerto Esquiú, el religioso que defendió la Constitución Nacional de 1853.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fray Mamerto Esquiú
La vivienda conserva sus paredes originales de adobe Foto: Instagram @casadecatamarca
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En San José de Piedra Blanca, Catamarca, permanece en pie una vivienda capaz de transportar a sus visitantes hasta la Argentina del siglo XIX. Se trata de la casa natal de Fray Mamerto Esquiú, el religioso que alcanzó reconocimiento nacional por su defensa de la Constitución de 1853.

La construcción se encuentra junto a un antiguo camino conocido como “La Callecita”. Aunque posee solamente tres habitaciones, conserva materiales y técnicas que permiten conocer cómo vivían las familias rurales del Noroeste argentino hace aproximadamente dos siglos.

La casa de adobe que sobrevivió casi dos siglos

Fray Mamerto Esquiú nació allí el 11 de mayo de 1826. La vivienda presenta una planta rectangular, con tres cuartos pequeños y alineados, paredes portantes de adobe y un sencillo revoque de barro.

Fray Mamerto Esquiú
La casa natal de Fray Mamerto Esquiú en Catamarca Foto: Instagram @casadecatamarca

Sus pisos fueron realizados con ladrillos sin cocer, mientras que el techo a dos aguas combina cañas, paja y torta de barro. Algunas paredes tienen cerca de un metro de espesor, una característica que ayudaba a proteger el interior frente a las variaciones de temperatura.

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Uno de sus elementos más sorprendentes está en la entrada. La puerta original de algarrobo no tiene bisagras metálicas, sino un sistema pivotante de madera llamado quicio. Este mecanismo era utilizado en construcciones rurales anteriores o contemporáneas a la Independencia argentina.

La promesa que marcó la infancia de Esquiú

El futuro fraile nació con una salud delicada y fue bautizado de urgencia. Su madre, María de las Nieves Medina, prometió vestirlo con el hábito de San Francisco si lograba recuperarse.

A los cinco años comenzó a utilizar aquella vestimenta. En 1834 ingresó en la escuela del convento franciscano de Catamarca y, a los diez, inició su formación religiosa. Finalmente, en 1849 celebró su primera misa.

Fray Mamerto Esquiú
Un templete protege la construcción desde 1941 Foto: Instagram @casadecatamarca

Además de sacerdote, fue educador, periodista y legislador provincial. Sin embargo, su nombre quedaría incorporado definitivamente a la historia argentina por un discurso pronunciado durante una etapa marcada por las divisiones políticas.

El sermón que lo convirtió en una figura nacional

En 1853, después de la sanción de la Constitución Nacional, Esquiú pronunció el histórico “Sermón de la Constitución”. En su mensaje pidió respetar el nuevo orden institucional y superar los enfrentamientos entre los argentinos.

Fray Mamerto Esquiú
El histórico hogar posee apenas tres habitaciones Foto: Instagram @casadecatamarca

El discurso alcanzó tal repercusión que, en 1854, el Gobierno nacional ordenó su publicación. Desde entonces, el fraile fue reconocido como una de las voces religiosas e intelectuales vinculadas con la organización constitucional del país.

A lo largo de su vida también fue diputado provincial, viajó por Bolivia y Europa, peregrinó a Tierra Santa y fue designado obispo de Córdoba en 1880. Murió el 10 de enero de 1883, durante uno de sus viajes pastorales.

El templete que evitó la desaparición de la vivienda

Debido a la fragilidad del adobe, en 1941 se construyó un templete de estilo art déco alrededor de la casa. La estructura funciona como una gran cubierta protectora frente a la lluvia, el viento y la erosión.

El contraste resulta llamativo: desde afuera puede observarse una construcción monumental del siglo XX, pero en su interior permanece una humilde vivienda rural de tres habitaciones. El conjunto funciona como museo y fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 12.191.

Fray Mamerto Esquiú
El hogar donde creció el defensor de la Constitución Foto: Instagram @casadecatamarca

En 2020, el papa Francisco decretó la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, cuya proclamación pública se realizó el 4 de septiembre de 2021 en San José de Piedra Blanca.

Así, la pequeña casa de adobe se transformó en un lugar fundamental para conocer otra dimensión de la historia argentina. Detrás de sus puertas sin bisagras y sus paredes de tierra nació el hombre que pidió unidad en uno de los momentos decisivos para la organización nacional.

HistoriaCatamarca
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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