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Estuvo a punto de desaparecer durante el siglo XX y recién en 1934 comenzó a recuperarse: hoy es el museo donde nació la Constitución argentina

La antigua vivienda de Pedro Alurralde fue escenario de una reunión decisiva encabezada por Justo José de Urquiza y conserva objetos originales del pacto que cambió la historia nacional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Hoy es uno de los museos históricos más importantes del país
Hoy es uno de los museos históricos más importantes del país Foto: Argentina.gob.ar.
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En pleno centro de San Nicolás de los Arroyos, una sencilla vivienda de paredes encaladas y baldosas coloradas guarda uno de los episodios más importantes de la historia argentina. Allí, gobernadores de distintas provincias se reunieron en 1852 para firmar el acuerdo que abrió el camino hacia la Constitución Nacional.

Se trata de la Casa del Acuerdo de San Nicolás, una construcción que atravesó décadas de deterioro y estuvo cerca de desaparecer. Su recuperación comenzó entre 1934 y 1936, cuando se realizaron trabajos de restauración para convertirla en un museo dedicado a la organización del país.

Actualmente, el edificio conserva el documento original del Acuerdo de San Nicolás, la mesa sobre la cual fue firmado y el lapicero con la pluma quebrada utilizado durante aquella jornada histórica.

La casa que Justo José de Urquiza convirtió en escenario de la historia

La vivienda fue construida en 1831 por Mariano Ruiz y, con el paso de los años, recibió diferentes ampliaciones. Su distribución respondía al modelo de las casas poscoloniales: tenía un zaguán de entrada, varias habitaciones comunicadas y un patio central que organizaba la vida familiar.

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En 1852, la propiedad pertenecía a Pedro Alurralde y a su esposa, Crisanta Helguera Garmendia. Alurralde era un comerciante tucumano que se desempeñaba como juez de paz de San Nicolás, una de las autoridades más importantes de la ciudad.

Casa del Acuerdo de San Nicolás
Fue escenario de una reunión decisiva encabezada por Justo José de Urquiza Foto: Argentina.gob.ar.

También era amigo de Justo José de Urquiza, quien había derrotado a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852.

Después de esa victoria, las provincias debían alcanzar un entendimiento que permitiera terminar con años de guerras civiles y avanzar hacia una organización constitucional. En ese contexto, Alurralde ofreció su casa para alojar a Urquiza y recibir a los gobernadores.

La elección de San Nicolás no fue casual. La ciudad contaba con una ubicación estratégica sobre el río Paraná, tenía una importante actividad portuaria y ofrecía buenas comunicaciones con distintas provincias.

El pacto que abrió el camino hacia la Constitución Nacional

El 31 de mayo de 1852, los gobernadores firmaron el Acuerdo de San Nicolás. El documento estableció la convocatoria a un Congreso Constituyente y designó a Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina.

También se determinó que cada provincia enviaría dos diputados al futuro Congreso que se celebraría en Santa Fe. Sin embargo, la igualdad en la representación generó una fuerte oposición en Buenos Aires, que pretendía conservar su influencia política y el control de los ingresos de la Aduana.

Casa del Acuerdo de San Nicolás
La Casa del Acuerdo de San Nicolás estuvo cerca de desaparecer Foto: Argentina.gob.ar.

La provincia porteña rechazó el acuerdo y se separó temporalmente de la Confederación. A pesar del conflicto, el proceso iniciado en aquella casona continuó y, el 1 de mayo de 1853, el Congreso Constituyente sancionó la Constitución Nacional.

Así, una vivienda familiar se convirtió en un lugar fundamental para la formación del Estado argentino.

El deterioro que casi provoca su desaparición

Después de aquel episodio, la casa continuó siendo utilizada como vivienda particular. La falta de mantenimiento comenzó a afectar sus muros, techos, pisos y aberturas. A comienzos del siglo XX, su deterioro era tan avanzado que el edificio se encontraba cerca de la destrucción definitiva.

Casa del Acuerdo de San Nicolás
La histórica vivienda comenzó a recuperarse en 1934 Foto: Wikipedia

Entre 1909 y 1919 se presentaron proyectos para expropiarla y transformarla en museo. En 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, un decreto impulsó el proceso de expropiación, aunque la restauración recién comenzó entre 1934 y 1936.

El objetivo de las obras fue recuperar su apariencia sencilla y preservar los ambientes vinculados con la histórica firma.

Finalmente, el 14 de mayo de 1936, el Poder Ejecutivo creó el Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo. La institución fue organizada por el historiador Enrique Udaondo e inaugurada el 16 de octubre de 1937, durante la presidencia de Agustín P. Justo.

Qué se puede conocer actualmente en la Casa del Acuerdo

El museo posee salas dedicadas a la batalla de Caseros, la Generación del 37, la organización nacional y los conflictos políticos del siglo XIX.

Entre sus principales piezas aparecen el documento original del acuerdo, la mesa donde fue firmado, la pluma histórica y una bandera con el sol incaico perteneciente al Ejército Grande. También alberga pinturas de Cándido López y Léonie Matthis, archivos documentales, fotografías, una biblioteca y una hemeroteca.

Hoy, la propiedad funciona como el Museo Nacional Casa del Acuerdo y se encuentra en la calle De la Nación 139/143, en San Nicolás de los Arroyos.

Lejos de los grandes palacios, su valor está en su sencillez. Entre paredes construidas con ladrillos asentados en barro comenzó a tomar forma la organización constitucional del país. La casona que alguna vez estuvo cerca de desaparecer logró convertirse en uno de los espacios históricos más importantes de la Argentina.

HistoriaConstituciónSan NicolásJusto José de Urquiza
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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