En 1840, Juan Manuel de Rosas construyó una casa a 100 varas de un campamento militar: la usó para controlar sus tropas y preparar la defensa de Buenos Aires

La vivienda fue construida cerca del Campamento de Santos Lugares Foto: drparbst

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires todavía se conserva una vivienda relacionada con uno de los protagonistas más discutidos de la historia argentina. En ese lugar, Juan Manuel de Rosas descansaba, recibía informes y vigilaba los movimientos del Ejército Federal.

La propiedad se encuentra en San Andrés, partido bonaerense de General San Martín. Fue construida en 1840, cerca del antiguo Campamento de Santos Lugares, uno de los principales centros militares del gobierno rosista.

Su ubicación no fue casual: la casa estaba a solo 100 varas de la comandancia, una distancia que le permitía al gobernador controlar personalmente el entrenamiento y la organización de sus tropas.

El enorme campamento militar que Rosas instaló cerca de Buenos Aires

El Campamento de Santos Lugares funcionaba sobre terrenos que durante el período colonial habían pertenecido a los padres mercedarios. Allí se concentraban soldados, caballos, armamento y provisiones para el Ejército Federal.

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El lugar se encontraba fuera del centro porteño, pero permanecía lo suficientemente cerca como para responder ante una amenaza. En tiempos de guerras civiles, enfrentamientos entre unitarios y federales y bloqueos extranjeros, se convirtió en una pieza fundamental de la defensa de Buenos Aires.

Por qué Rosas construyó una casa a 100 varas del cuartel

Las obligaciones militares llevaban a Rosas a pasar largas jornadas en Santos Lugares. Por ese motivo, decidió construir una vivienda particular cerca de la comandancia.

A diferencia del desaparecido Caserón de Palermo, no se trataba de una residencia monumental. Su finalidad era principalmente práctica: permitirle alojarse, recibir comunicaciones y mantenerse cerca del ejército.

Rosas supervisaba al Ejército Federal desde esta propiedad Foto: drparbst

La proximidad con el campamento también reflejaba su manera de ejercer el poder. Rosas prefería supervisar personalmente los movimientos militares y conocer cada novedad que llegaba al cuartel.

Las tropas que partieron hacia la Vuelta de Obligado

Desde Santos Lugares salieron tropas de la Confederación que participaron en la batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 contra las fuerzas navales de Francia y Gran Bretaña.

Las fuerzas argentinas, comandadas por Lucio Norberto Mansilla, intentaron impedir que las escuadras extranjeras avanzaran por el río Paraná sin reconocer la autoridad de la Confederación.

Aunque la flota europea logró atravesar las defensas, la resistencia alcanzó una enorme importancia política. La actuación de Rosas durante el conflicto también recibió el reconocimiento de José de San Martín, quien decidió legarle el sable que lo había acompañado durante la Guerra de la Independencia.

Qué ocurrió en la casa después de la caída de Rosas

El poder de Rosas terminó tras su derrota en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Luego del enfrentamiento, abandonó Buenos Aires y partió al exilio en Gran Bretaña, donde permaneció hasta su muerte en 1877.

Santos Lugares también quedó asociado con los últimos momentos del régimen rosista. El campamento perdió su función original y sus instalaciones sufrieron profundas transformaciones. Buena parte del antiguo complejo desapareció con el crecimiento urbano, la llegada del ferrocarril y la expansión de las localidades del actual partido de General San Martín.

Sin embargo, la vivienda particular logró sobrevivir, a diferencia del gigantesco Caserón de Palermo, demolido por completo a fines del siglo XIX. En 1993, el edificio fue destinado a funcionar como sede del Museo de Historia Regional “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas”. Posteriormente fue reconocido como Lugar Histórico Nacional por la Ley 24.965.

Dónde se encuentra la casa de Rosas que todavía sigue en pie

La propiedad se encuentra en Diego Pombo 3324, en la localidad bonaerense de San Andrés. Su permanencia permite reconstruir una faceta menos conocida del gobernador: la del jefe político que necesitaba mantenerse cerca de su ejército y que eligió una vivienda sencilla para controlar uno de los principales centros militares de su gobierno.

La histórica casa de Juan Manuel de Rosas en San Andrés Foto: drparbst

Actualmente, el entorno urbano hace difícil imaginar los movimientos de soldados, caballos y carretas que dominaron el paisaje durante la década de 1840. Allí donde hoy se levantan viviendas, comercios y calles transitadas existió una estructura militar preparada para defender Buenos Aires y sostener el poder federal.

La casa permanece como uno de los escasos testimonios materiales del Campamento de Santos Lugares. Sus paredes atravesaron la caída de Rosas, la organización nacional y la transformación de una zona rural en una parte densamente poblada del conurbano bonaerense.

Más de 180 años después de su construcción, aquella vivienda levantada a solo 100 varas de la comandancia continúa revelando una historia que sobrevivió casi oculta: la del lugar donde Rosas siguió de cerca a sus tropas antes de uno de los desafíos internacionales más importantes del siglo XIX argentino.