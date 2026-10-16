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Una fiesta argentina llega a San Isidro junto al río: habrá asado, folklore y más de 100 emprendedores

Los sabores, la música y los oficios tradicionales del país serán protagonistas de un evento que reunirá gastronomía regional, artesanos y espectáculos en vivo. Cuándo y dónde se realizará.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Feria en San Isidro
Empanadas, locro y sabores típicos de todo el país Foto: Municipalidad San Isidro
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El aroma del asado y las empanadas, el sonido de las guitarras y el trabajo de los artesanos argentinos se encontrarán en un mismo lugar. San Isidro recibirá una gran celebración de las costumbres nacionales junto al río, con propuestas para recorrer en familia.

La primera edición de La Feria Argentina se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Centro Municipal de Exposiciones, ubicado en Del Barco Centenera y el río.

Bajo el lema “Tradicionando lo nuestro”, el encuentro contará con la participación de más de 100 marcas, productores y emprendedores nacionales. Habrá gastronomía, música en vivo, talleres, cine y espacios dedicados a los oficios que forman parte de la identidad cultural argentina.

Asado, empanadas y sabores de todo el país

Uno de los grandes atractivos será el patio gastronómico, donde se podrán probar asado, empanadas, locro, choripanes, milanesas, alfajores y dulce de leche. También habrá vinos, mate y versiones renovadas de recetas tradicionales.

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Fiestas regionales

Cada preparación guarda una historia. El locro, por ejemplo, tiene raíces en los pueblos andinos, que cocinaban este guiso con maíz, zapallo, porotos y otros productos disponibles en la región.

Feria en San Isidro
El asado será uno de los protagonistas de la feria Foto: Municipalidad San Isidro

Su nombre deriva del término quechua “ruqru”. Con la llegada de los españoles, la receta incorporó carnes y especias, mientras que su consumo se extendió en Buenos Aires después de las guerras de la Independencia. Con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de las fechas patrias argentinas.

Las empanadas también reflejan la diversidad del territorio. Aunque su origen es anterior a la formación de la Argentina, cada provincia desarrolló una versión propia, con ingredientes, repulgues y métodos de cocción diferentes.

Artesanos y antiguos oficios argentinos

La feria incluirá un Mercado Argentino con piezas de cuero, textiles, cerámicas, mates, cuchillos, indumentaria y objetos elaborados por emprendedores de distintas regiones.

Además de comprar productos, los visitantes podrán observar el proceso de fabricación y participar de talleres interactivos con artesanos.

Estos oficios fueron esenciales durante siglos. Antes de la expansión industrial, muchas comunidades producían sus propias prendas, herramientas y utensilios con materiales obtenidos de su entorno. Por eso, cada pieza artesanal permite conocer las costumbres y los recursos de su lugar de origen.

Folklore, tango y una gran peña

La programación artística combinará folklore, tango y rock nacional. Uno de los momentos principales llegará el sábado, entre las 20 y las 24, con una gran peña folklórica abierta al público.

Feria en San Isidro
Una celebración de las tradiciones argentinas junto al río Foto: Municipalidad San Isidro

Las peñas son mucho más que un espectáculo musical. Históricamente, funcionaron como lugares de encuentro donde la música, la danza y las historias populares circulaban entre generaciones.

También habrá un microcine dedicado a las identidades argentinas y actividades culturales para grandes y chicos.

Una celebración con un fin solidario

Una parte de lo recaudado mediante la venta de entradas será destinada a la Fundación TECHO, organización que trabaja con comunidades de asentamientos populares.

De esta manera, la feria buscará reunir tradición, entretenimiento y solidaridad frente al río. Una oportunidad para descubrir que la historia argentina también se conserva en una receta, una canción, una ronda de mate o las manos de un artesano.

TurismoSan Isidro
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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