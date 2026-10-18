comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1883, el hijo de un prócer se convirtió en el primer intendente de Buenos Aires: 11 años después, su gran proyecto cambió la ciudad para siempre

Torcuato de Alvear, hijo del general Carlos María de Alvear, impulsó una transformación urbana que buscaba dejar atrás las calles coloniales. Aunque murió antes de verla terminada, su obra más ambiciosa modificó definitivamente la Capital.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Torcuato de Alvear
Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires Foto: Wikipedia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A fines del siglo XIX, Buenos Aires crecía a un ritmo acelerado. Miles de inmigrantes desembarcaban en el puerto, la población aumentaba y las antiguas calles coloniales comenzaban a resultar insuficientes para una ciudad que pretendía convertirse en una gran capital.

En ese escenario apareció Torcuato de Alvear, hijo del general Carlos María de Alvear, protagonista de la Guerra de la Independencia y director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

A diferencia de su padre, Torcuato no construyó su legado en los campos de batalla. Su territorio fueron las calles, las plazas y los edificios de Buenos Aires.

En 1883, el presidente Julio Argentino Roca lo designó primer intendente municipal de la Capital Federal. Desde ese cargo promovió reformas destinadas a mejorar la higiene, ordenar el tránsito y cambiar la imagen de una ciudad que todavía conservaba gran parte de su estructura colonial.

Contenido Recomendado

A finales de los años 40, Juan Manuel Fangio corrió en Mar del Plata ante 300.000 personas:venció a los europeos y anticipó su gloria en la Fórmula 1

Fangio en Mar del Plata

Tiene más de 400 años, llegó a producir 12.000 litros de vino y recibió a Belgrano y San Martín:cómo es la estancia argentina reconocida por la UNESCO

Estancia histórica

El hijo de un prócer que quiso modernizar Buenos Aires

Torcuato Antonio de Alvear y Sáenz de la Quintanilla nació en Montevideo en 1822. Era el quinto hijo de Carlos María de Alvear y, en 1854, se casó con Elvira Pacheco y Reinoso, hija del general federal Ángel Pacheco.

La política continuaría atravesando a su familia. Uno de sus hijos, Marcelo Torcuato de Alvear, se incorporó a la Unión Cívica Radical y llegó a ocupar la Presidencia de la Nación entre 1922 y 1928.

Sin embargo, varias décadas antes, Torcuato ya había dejado una huella profunda en la Capital.

Carlos María de Alvear, historia
Carlos María de Alvear, historia

Luego de la federalización de Buenos Aires en 1880, la ciudad necesitaba una administración capaz de ordenar sus recursos y responder al aumento de la población. Alvear presidió primero la Comisión Municipal y, cuando se creó formalmente el cargo de intendente, quedó al frente del gobierno porteño.

Su objetivo era ambicioso: convertir la antigua ciudad colonial en una capital moderna, con calles más amplias, mejores servicios y espacios públicos inspirados en las principales ciudades europeas.

La epidemia que dejó al descubierto los problemas de la ciudad

La epidemia de fiebre amarilla de 1871 había expuesto las graves deficiencias sanitarias de Buenos Aires. El hacinamiento, la falta de infraestructura y las calles estrechas dificultaban la circulación del aire y favorecían condiciones insalubres.

Por eso, la apertura de avenidas no respondía únicamente a una cuestión estética. También estaba relacionada con las ideas de higiene, ventilación y orden urbano que predominaban en aquella época.

Torcuato de Alvear
El funcionario que modernizó la Capital Foto: Instagram @ramiroghigliazza

Alvear observaba particularmente la transformación de París, donde los antiguos barrios habían sido atravesados por grandes bulevares. Buenos Aires, en cambio, todavía estaba formada por calles angostas y construcciones bajas.

En 1884 comenzó su proyecto más importante

En 1884 empezó a proyectarse la Avenida de Mayo, la obra más ambiciosa de su gestión. Ese mismo año se demolió la antigua Recova, que dividía las plazas de la Victoria y del Fuerte, y quedó conformada la actual Plaza de Mayo.

La nueva avenida tendría aproximadamente 30 metros de ancho y debía facilitar la circulación entre el centro, el puerto y la zona de la estación Once de Septiembre. Para construirla era necesario atravesar propiedades privadas ubicadas en terrenos de enorme valor.

Torcuato de Alvear
Avenida de Mayo, su proyecto más ambicioso Foto: Wikipedia

El proyecto generó resistencias. Algunos propietarios aceptaron ceder parte de sus lotes porque esperaban que la avenida aumentara el valor de sus inmuebles. Otros reclamaron sumas elevadas, lo que demoró las expropiaciones y encareció la obra.

Los trabajos comenzaron en 1888, cuando Alvear ya había terminado su mandato. La crisis económica de 1890 provocó nuevas interrupciones y, durante algún tiempo, el proyecto corrió el riesgo de quedar inconcluso.

Murió antes de ver terminada su gran obra

Torcuato de Alvear murió en 1890, a los 68 años. Nunca llegó a recorrer la avenida que había imaginado.

La Avenida de Mayo fue inaugurada oficialmente el 9 de julio de 1894, once años después de su llegada a la intendencia. El adoquinado completo se terminó en mayo de 1896.

Con el paso del tiempo, la avenida se llenó de hoteles, teatros, cafés y edificios diseñados principalmente por arquitectos europeos. Además, se convirtió en el Eje Cívico de Buenos Aires, al conectar la Plaza de Mayo y la Casa Rosada con la zona del Congreso de la Nación.

Torcuato de Alvear
Monumento en su honor en Recoleta Foto: Wikipedia

Actualmente, miles de personas recorren sus veredas sin conocer la historia de quien la proyectó. Torcuato quedó entre dos figuras ampliamente recordadas: su padre, el general Carlos María de Alvear, y su hijo Marcelo, quien alcanzó la Presidencia.

Pero su legado continúa a simple vista. El hijo de un prócer murió sin contemplar su obra terminada, aunque consiguió transformar para siempre el mapa y la identidad de Buenos Aires.

HistoriaCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1925, una maestra conoció a un joven Perón en Palermo:13 años después, murió sin verlo convertirse en presidente

    En 1925, una maestra conoció a un joven Perón en Palermo: 13 años después, murió sin verlo convertirse en presidente

  2. A comienzos de los años 50, Asturias levantó una fábrica de 200.000 metros cuadrados:produjo fertilizantes, tuvo casi 1.000 empleados y terminó convertida en el “Chernóbil asturiano”

    A comienzos de los años 50, Asturias levantó una fábrica de 200.000 metros cuadrados: produjo fertilizantes, tuvo casi 1.000 empleados y terminó convertida en el “Chernóbil asturiano”

  3. En 1955, un soldado de la Segunda Guerra Mundial plantó 121 hectáreas con árboles de Navidad:71 años después, su empresa vende un millón de ejemplares por temporada

    En 1955, un soldado de la Segunda Guerra Mundial plantó 121 hectáreas con árboles de Navidad: 71 años después, su empresa vende un millón de ejemplares por temporada

  4. En 1842, la hermana de Sarmiento cruzó los Andes rumbo al exilio:21 años después, dirigió una escuela para formar maestras

    En 1842, la hermana de Sarmiento cruzó los Andes rumbo al exilio: 21 años después, dirigió una escuela para formar maestras

  5. En 1920, Carlos Gardel se declaró uruguayo para conseguir documentos pese a haber nacido en Francia:dijo ser de Tacuarembó y se agregó tres años

    En 1920, Carlos Gardel se declaró uruguayo para conseguir documentos pese a haber nacido en Francia: dijo ser de Tacuarembó y se agregó tres años
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera su plan militar:más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

FAA

La reforma política se demora:el Gobierno no consigue los votos y cambia su estrategia para 2027

Javier Milei viajará a España en medio de una semana clave en el Congreso

Reforma del Código Penal:el Gobierno busca aumentar las penas por robos, narcotráfico y delitos contra menores

Economía

ANSES confirmó quiénes cobran del 19 al 23 de octubre:calendario completo por DNI

Oficinas ANSES

Jubilados ANSES:cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

La demanda de dólares sigue alta:desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones

Alerta transporte público:cuáles son los 103 colectivos afectados por posibles recortes de servicio para este lunes 19 de octubre

Internacionales

Macron habló tras los disturbios en Francia:“Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”

Emmanuel Macron habló tras los disturbios en Francia

En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural:ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

Sigue el caos en Francia:un incendio destruyó parte de un histórico Ayuntamiento de 143 años durante una jornada de protestas

Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y resultó gravemente herido