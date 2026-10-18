En 1883, el hijo de un prócer se convirtió en el primer intendente de Buenos Aires: 11 años después, su gran proyecto cambió la ciudad para siempre

Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires Foto: Wikipedia

A fines del siglo XIX, Buenos Aires crecía a un ritmo acelerado. Miles de inmigrantes desembarcaban en el puerto, la población aumentaba y las antiguas calles coloniales comenzaban a resultar insuficientes para una ciudad que pretendía convertirse en una gran capital.

En ese escenario apareció Torcuato de Alvear, hijo del general Carlos María de Alvear, protagonista de la Guerra de la Independencia y director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

A diferencia de su padre, Torcuato no construyó su legado en los campos de batalla. Su territorio fueron las calles, las plazas y los edificios de Buenos Aires.

En 1883, el presidente Julio Argentino Roca lo designó primer intendente municipal de la Capital Federal. Desde ese cargo promovió reformas destinadas a mejorar la higiene, ordenar el tránsito y cambiar la imagen de una ciudad que todavía conservaba gran parte de su estructura colonial.

El hijo de un prócer que quiso modernizar Buenos Aires

Torcuato Antonio de Alvear y Sáenz de la Quintanilla nació en Montevideo en 1822. Era el quinto hijo de Carlos María de Alvear y, en 1854, se casó con Elvira Pacheco y Reinoso, hija del general federal Ángel Pacheco.

La política continuaría atravesando a su familia. Uno de sus hijos, Marcelo Torcuato de Alvear, se incorporó a la Unión Cívica Radical y llegó a ocupar la Presidencia de la Nación entre 1922 y 1928.

Sin embargo, varias décadas antes, Torcuato ya había dejado una huella profunda en la Capital.

Carlos María de Alvear, historia

Luego de la federalización de Buenos Aires en 1880, la ciudad necesitaba una administración capaz de ordenar sus recursos y responder al aumento de la población. Alvear presidió primero la Comisión Municipal y, cuando se creó formalmente el cargo de intendente, quedó al frente del gobierno porteño.

Su objetivo era ambicioso: convertir la antigua ciudad colonial en una capital moderna, con calles más amplias, mejores servicios y espacios públicos inspirados en las principales ciudades europeas.

La epidemia que dejó al descubierto los problemas de la ciudad

La epidemia de fiebre amarilla de 1871 había expuesto las graves deficiencias sanitarias de Buenos Aires. El hacinamiento, la falta de infraestructura y las calles estrechas dificultaban la circulación del aire y favorecían condiciones insalubres.

Por eso, la apertura de avenidas no respondía únicamente a una cuestión estética. También estaba relacionada con las ideas de higiene, ventilación y orden urbano que predominaban en aquella época.

El funcionario que modernizó la Capital Foto: Instagram @ramiroghigliazza

Alvear observaba particularmente la transformación de París, donde los antiguos barrios habían sido atravesados por grandes bulevares. Buenos Aires, en cambio, todavía estaba formada por calles angostas y construcciones bajas.

En 1884 comenzó su proyecto más importante

En 1884 empezó a proyectarse la Avenida de Mayo, la obra más ambiciosa de su gestión. Ese mismo año se demolió la antigua Recova, que dividía las plazas de la Victoria y del Fuerte, y quedó conformada la actual Plaza de Mayo.

La nueva avenida tendría aproximadamente 30 metros de ancho y debía facilitar la circulación entre el centro, el puerto y la zona de la estación Once de Septiembre. Para construirla era necesario atravesar propiedades privadas ubicadas en terrenos de enorme valor.

Avenida de Mayo, su proyecto más ambicioso Foto: Wikipedia

El proyecto generó resistencias. Algunos propietarios aceptaron ceder parte de sus lotes porque esperaban que la avenida aumentara el valor de sus inmuebles. Otros reclamaron sumas elevadas, lo que demoró las expropiaciones y encareció la obra.

Los trabajos comenzaron en 1888, cuando Alvear ya había terminado su mandato. La crisis económica de 1890 provocó nuevas interrupciones y, durante algún tiempo, el proyecto corrió el riesgo de quedar inconcluso.

Murió antes de ver terminada su gran obra

Torcuato de Alvear murió en 1890, a los 68 años. Nunca llegó a recorrer la avenida que había imaginado.

La Avenida de Mayo fue inaugurada oficialmente el 9 de julio de 1894, once años después de su llegada a la intendencia. El adoquinado completo se terminó en mayo de 1896.

Con el paso del tiempo, la avenida se llenó de hoteles, teatros, cafés y edificios diseñados principalmente por arquitectos europeos. Además, se convirtió en el Eje Cívico de Buenos Aires, al conectar la Plaza de Mayo y la Casa Rosada con la zona del Congreso de la Nación.

Monumento en su honor en Recoleta Foto: Wikipedia

Actualmente, miles de personas recorren sus veredas sin conocer la historia de quien la proyectó. Torcuato quedó entre dos figuras ampliamente recordadas: su padre, el general Carlos María de Alvear, y su hijo Marcelo, quien alcanzó la Presidencia.

Pero su legado continúa a simple vista. El hijo de un prócer murió sin contemplar su obra terminada, aunque consiguió transformar para siempre el mapa y la identidad de Buenos Aires.