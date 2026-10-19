En 1888, Buenos Aires cubrió sus calles con madera para terminar con el barro: el ambicioso proyecto que fracasó

El curioso pavimento porteño de 1888. Una solución para combatir el barro y el ruido Foto: Instagram @buenosairesperdida

La Municipalidad buscaba transformar una ciudad marcada por el polvo, los pozos y las calles intransitables. Para lograrlo, eligió una solución tan innovadora como costosa: colocar adoquines de madera importada. El sistema prometía reducir el ruido de los carruajes y modernizar la Capital, pero sus problemas aparecieron antes de lo esperado.

A finales del siglo XIX, Buenos Aires quería dejar atrás su aspecto colonial y convertirse en una gran capital. Mientras avanzaban las obras públicas y crecían los servicios urbanos, un problema cotidiano seguía sin resolverse: el estado de las calles.

Durante los días secos, el paso de carros y caballos levantaba densas nubes de polvo. Cuando llovía, muchas cuadras se transformaban en verdaderos barriales. La falta de canteras cercanas, además, encarecía cualquier proyecto de pavimentación con piedra.

En ese contexto apareció una propuesta singular: cubrir las calles con bloques de madera para obtener una superficie más pareja, silenciosa y confortable.

El proyecto que pretendía transformar 200 cuadras porteñas

En 1888, la Municipalidad firmó un contrato con la Sociedad Franco Argentina para construir un “afirmado de madera” en aproximadamente 200 cuadras de Buenos Aires.

Los primeros bloques eran de pino procedente de Suecia y de la región francesa de las Landas. Medían cerca de 20 centímetros de largo, 15 de ancho y 12 de espesor. Debían colocarse sobre una base de hormigón preparada con piedra partida y cemento Portland.

La humedad aceleró el deterioro de la madera Foto: Instagram @buenosairesperdida

La propuesta no era completamente extravagante. Algunas ciudades europeas y estadounidenses ya habían experimentado con este sistema. La madera amortiguaba el impacto de los cascos de los caballos y disminuía el estruendo producido por las ruedas de hierro.

Para los pasajeros también significaba una mejora: los antiguos empedrados tenían desniveles y pozos capaces de provocar fuertes movimientos en los carruajes.

Por qué Buenos Aires necesitaba encontrar otra solución

Los intentos por mejorar las calles porteñas habían comenzado mucho antes. En 1734, el gobernador Miguel de Salcedo ordenó buscar materiales para empedrar el sector comprendido entre el Cabildo y la Catedral.

Buenos Aires también tuvo calles de madera Foto: Instagram @buenosairesperdida

La dificultad era geográfica: Buenos Aires no tenía canteras próximas. Las piedras debían trasladarse desde lugares como Martín García, Tandil y Colonia del Sacramento. Otras llegaban desde Europa como lastre de los barcos que luego regresaban cargados con productos argentinos.

Frente al costo del transporte, la madera surgió como una alternativa que prometía rapidez de colocación, menos ruido y una circulación más cómoda.

De la madera europea al algarrobo argentino

Los resultados iniciales estuvieron lejos de lo imaginado. La humedad, el tránsito permanente y el peso de los vehículos deterioraban los bloques. Cuando una pieza se aflojaba, el agua se filtraba y dañaba rápidamente la base.

También existía un serio inconveniente sanitario: la madera absorbía barro, líquidos y residuos de los animales que recorrían diariamente la ciudad.

Los adoquines de madera que cubrieron las calles porteñas Foto: Instagram @buenosairesperdida

Ante el fracaso del pino importado, las autoridades ensayaron bloques de algarrobo argentino, una madera mucho más dura. Hacia 1895, diferentes calles recibieron este tipo de pavimento, que continuó utilizándose durante los primeros años del siglo XX.

Sin embargo, el sistema nunca logró imponerse. El granito, el cemento y posteriormente el asfalto demostraron ser más resistentes, higiénicos y fáciles de conservar.

Los adoquines que reaparecieron debajo de la avenida Rivadavia

Aunque desaparecieron de la superficie, algunos adoquines de madera permanecieron escondidos debajo de pavimentos modernos. Diferentes obras urbanas permitieron recuperar bloques en sectores de la avenida Rivadavia y del antiguo territorio de San José de Flores.

Esos hallazgos funcionan como una cápsula del tiempo. Debajo del asfalto actual todavía sobreviven restos de una ciudad que intentaba vencer el barro, disminuir el ruido y adaptarse a una modernización acelerada.

Miles de bloques cambiaron el paisaje de la ciudad Foto: Instagram @buenosairesperdida

El proyecto de 1888 no consiguió consolidar el sistema duradero que imaginaban sus impulsores. Sin embargo, dejó una historia sorprendente: durante varios años, Buenos Aires tuvo calles construidas con miles de bloques de madera europea y algarrobo argentino.

La experiencia demuestra que la transformación porteña no siguió un camino lineal. Bajo sus avenidas conviven capas de barro, piedra, madera, hormigón y asfalto, huellas silenciosas de más de dos siglos de historia.