En 1907, Argentina buscó agua en la Patagonia y encontró petróleo: el pozo de 540 metros que cambió para siempre al país

Trabajadores junto al pozo que transformó al país Foto: Argentina.gob.ar.

A comienzos del siglo XX, Comodoro Rivadavia era una población patagónica joven, aislada y afectada por la escasez de agua potable. El viento, las enormes distancias y las dificultades para transportar mercadería convertían la vida cotidiana en un verdadero desafío.

Para solucionar el problema, el Estado nacional envió maquinaria destinada a localizar reservas subterráneas. El primer intento comenzó en 1903, cuando una perforadora de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación descendió unos 172 metros. Sin embargo, el agua nunca apareció y los trabajos fueron abandonados.

La necesidad seguía siendo urgente. En 1906 llegó desde Alemania una perforadora Fauck, impulsada por Julio Krause, jefe de la Dirección de Minas. El equipo fue instalado aproximadamente a tres kilómetros del cerro Chenque y comenzó a trabajar en marzo de 1907.

Entre los protagonistas de aquella búsqueda se encontraban José Fuchs y Humberto Beghín, cuyos nombres quedarían unidos para siempre a uno de los descubrimientos más importantes del país.

La orden que cambió la historia argentina

Durante meses, los trabajadores perforaron sin encontrar una sola gota de agua. Al aproximarse a los 500 metros, la máquina estaba cerca de alcanzar su límite técnico y el proyecto parecía encaminado a un nuevo fracaso. Pero Krause ordenó continuar.

Buscaban agua y hallaron el recurso que cambió al país Foto: Argentina.gob.ar.

El 12 de diciembre de 1907 comenzó a salir del pozo un líquido aceitoso, acompañado por burbujas y un fuerte olor similar al kerosene. A la mañana siguiente, cuando la perforación alcanzó cerca de 540 metros, emergió una sustancia viscosa que confirmó el hallazgo. No habían encontrado agua: habían descubierto petróleo.

La noticia fue transmitida inmediatamente a Buenos Aires por telégrafo. El descubrimiento ocurrió en el llamado Pozo N.º 2, considerado el primer pozo petrolero estatal argentino. Actualmente, el Museo Nacional del Petróleo se encuentra construido alrededor de ese lugar histórico.

Un pueblo entero salió a celebrar

El hallazgo generó una enorme conmoción en Comodoro Rivadavia. Según las crónicas de la época, los comercios cerraron, las calles fueron embanderadas y cientos de vecinos caminaron hasta la perforadora para observar el petróleo.

Una columna integrada por alrededor de 500 personas llegó hasta el pozo, mientras músicos aficionados organizaron serenatas para celebrar. Los habitantes comprendieron rápidamente que el descubrimiento podía cambiar el futuro de aquella pequeña población patagónica.

La perforación que cambió la historia argentina Foto: Argentina.gob.ar.

La actividad petrolera impulsó posteriormente la llegada de trabajadores, técnicos, ingenieros y familias. Alrededor de los pozos se levantaron campamentos, barrios, talleres, caminos y nuevos servicios, transformando a Comodoro Rivadavia en la gran ciudad petrolera de la Argentina.

¿Era el primer petróleo descubierto en el país?

Aunque el 13 de diciembre de 1907 es recordado como el comienzo de la industria petrolera nacional, ya existían antecedentes en otras provincias.

En Salta, Jujuy y Mendoza se habían documentado breas, betunes y manifestaciones naturales de hidrocarburos. En el norte argentino existen datos probados desde 1826, aunque las dificultades técnicas impidieron desarrollar una explotación de gran escala.

Por eso, el hallazgo de Comodoro Rivadavia no fue necesariamente la primera evidencia de petróleo en territorio argentino. Su verdadera importancia radicó en que representó el primer descubrimiento estatal que dio origen a una explotación organizada y estratégica.

Del histórico pozo a la creación de YPF

Quince años después, en 1922, fue creada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La empresa estatal quedó encargada de desarrollar la extracción y el tratamiento del recurso. Poco después, el ingeniero Enrique Mosconi asumió su conducción y convirtió a la política petrolera en una cuestión de soberanía nacional.

El equipo que protagonizó el hallazgo de 1907 Foto: Argentina.gob.ar.

El histórico Pozo N.º 2 puede conocerse actualmente en el Museo Nacional del Petróleo, administrado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Allí se conservan documentos, objetos y maquinaria relacionados con los primeros años de la actividad.

Más de un siglo después, aquella perforación sigue representando una de las mayores paradojas de la historia argentina: buscaron el recurso indispensable para la vida y encontraron otro que cambiaría la economía del país.