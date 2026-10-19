En 1910, Argentina introdujo la rosa mosqueta como cerco vivo: hoy invade los humedales más valiosos de la Patagonia

La rosa mosqueta avanza sobre campos y humedales de la Patagonia Foto: Instagram @istmo.hueni

A simple vista, parece parte natural de la postal patagónica. Sus flores rosadas aparecen en caminos, campos y laderas, mientras que sus pequeños frutos rojos son utilizados para elaborar dulces, infusiones, aceites y productos cosméticos.

Sin embargo, la rosa mosqueta no es originaria de la Patagonia. Esta planta europea habría sido introducida en la región cordillerana durante las primeras décadas del siglo XX con fines ornamentales y para formar cercos vivos.

Algunas reconstrucciones sitúan su llegada alrededor de 1910, en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi. Lo que parecía una solución práctica para delimitar terrenos comenzó a extenderse fuera de los espacios cultivados y logró adaptarse al frío, los suelos cordilleranos y las condiciones ambientales del sur argentino.

Actualmente, la rosa mosqueta ocupa áreas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Su presencia es tan habitual que muchas personas la confunden con una especie autóctona.

La planta europea que se convirtió en una postal patagónica

La rosa mosqueta, conocida científicamente como Rosa rubiginosa, es un arbusto espinoso que puede formar matorrales densos y difíciles de atravesar.

Durante las primeras décadas del siglo XX, los cercos vegetales representaban una alternativa económica para separar campos y proteger determinados sectores. La planta resistía los inviernos rigurosos y, además, producía frutos que podían ser utilizados para distintos preparados.

La rosa mosqueta se expandió por amplias zonas de la Patagonia Foto: Wikipedia

Pero aquella ventaja escondía un riesgo. La rosa mosqueta podía reproducirse mediante semillas y también expandirse a través de sus raíces. De esa manera, un ejemplar aislado tenía la capacidad de originar, con el paso de los años, una formación mucho más extensa.

Las semillas también fueron transportadas por animales, cursos de agua y actividades humanas. Así, la planta comenzó a aparecer lejos de los sitios donde había sido colocada originalmente.

Por qué se expandió con tanta facilidad

La rosa mosqueta encontró en la Patagonia condiciones favorables y grandes superficies disponibles. Su resistencia a las bajas temperaturas, la capacidad de crecer en terrenos alterados y la ausencia de controles efectivos facilitaron su expansión.

Cortar solamente la parte visible no siempre alcanza para eliminarla, porque sus raíces pueden permanecer en el suelo y producir nuevos brotes. Además, sus semillas conservan la capacidad de germinar tiempo después de caer.

Los caminos, desmontes, campos de pastoreo y otras áreas modificadas por la actividad humana también generaron espacios adecuados para su establecimiento. Por eso, su control requiere planificación y seguimiento: remover los arbustos sin restaurar el ambiente puede permitir que la misma planta, u otra especie invasora, vuelva a ocupar el terreno.

La amenaza sobre los mallines de la Patagonia

Uno de los principales problemas ocurre en los mallines, humedales cordilleranos que almacenan agua y concentran pasturas fundamentales para la ganadería.

Cuando la rosa mosqueta ocupa estos ambientes, sus ramas espinosas dificultan el paso de los animales y reducen la superficie disponible para alimentarse. El perjuicio no se limita al espacio cubierto por la planta: también vuelve inaccesible el forraje que queda atrapado entre los matorrales.

Introducida hace más de un siglo, hoy forma parte del paisaje patagónico Foto: Instagram @istmo.hueni

Su avance puede desplazar a la vegetación existente, modificar el funcionamiento de los ambientes naturales y reducir la diversidad de especies. En los establecimientos rurales, además, aumenta los costos necesarios para recuperar terrenos productivos.

De invasora a recurso económico

La historia de la rosa mosqueta presenta una contradicción. Mientras su expansión genera dificultades ambientales y productivas, sus frutos poseen valor comercial.

Con ellos se elaboran mermeladas, infusiones, suplementos y aceites cosméticos. Esto convirtió a la planta en una fuente de ingresos para algunos recolectores y emprendimientos regionales.

Sin embargo, su aprovechamiento no elimina el problema. La recolección de frutos puede reducir parte de las semillas disponibles, pero no detiene la reproducción mediante las raíces ni reemplaza los programas de control ambiental.

Más de un siglo después de su introducción, las flores rosadas continúan cubriendo caminos y laderas del sur argentino. Lo que comenzó como una elección ornamental y una solución para delimitar campos terminó convirtiéndose en un desafío para productores, científicos y organismos públicos.

La rosa mosqueta dejó así una lección histórica: una planta puede transformarse en símbolo visual de una región sin pertenecer originalmente a ella. Detrás de cada flor permanece la consecuencia de una decisión tomada hace más de cien años.