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En 1940, una familia construyó un hotel de lujo frente a una laguna salada: 37 años después, el agua comenzó a devorarlo

El Gran Hotel Viena nació como un exclusivo centro de descanso en Córdoba. Tenía usina eléctrica, atención médica y más de 70 habitaciones, pero una inundación cambió su historia para siempre.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Hotel Viena
La inundación de 1977 aceleró su deterioro Foto: Instagram @hotelvienamuseo
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Frente a la inmensidad de la laguna Mar Chiquita, en el noreste de Córdoba, todavía resiste un edificio que parece detenido en el tiempo. Sus paredes deterioradas y sus habitaciones vacías conservan el recuerdo de una época dominada por el lujo, los tratamientos de salud y las grandes leyendas.

Se trata del Gran Hotel Viena, una construcción monumental impulsada por Máximo Pahlke y su familia. El establecimiento comenzó a levantarse en 1940 y terminó convertido en uno de los sitios históricos más misteriosos de la Argentina.

Durante décadas, el hotel sobrevivió a cierres, cambios de propietarios y saqueos. Sin embargo, su golpe más duro llegó en 1977, cuando el crecimiento de la laguna transformó por completo el paisaje de Miramar.

Una familia llegó a Córdoba buscando una cura

La historia comenzó a fines de la década de 1930. La familia Pahlke viajó hasta Miramar de Ansenuza, atraída por la fama de las aguas salinas y los barros de la laguna.

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Melita Fleishesberger, esposa de Máximo Pahlke, padecía asma, mientras que uno de sus hijos sufría psoriasis. Después de visitar distintos centros médicos, decidieron probar los tratamientos naturales ofrecidos en la localidad cordobesa.

Hotel Viena
El edificio se encuentra en Miramar de Ansenuza, Córdoba Foto: Instagram @hotelvienamuseo

En 1938, Melita y su hijo se alojaron en la denominada Pensión Alemana. Tras advertir una aparente mejoría, la familia regresó al año siguiente y comenzó a participar del negocio turístico local.

Primero se asociaron con la propietaria de la pensión. Más tarde compraron su parte y rebautizaron el alojamiento como Pensión Viena, en homenaje a la ciudad natal de Melita. Poco después, el antiguo edificio fue demolido para dar paso a un proyecto mucho más ambicioso.

El hotel de lujo que sorprendió a Córdoba

Las obras comenzaron alrededor de 1940. El complejo alcanzó aproximadamente 9.000 metros cuadrados, tenía tres plantas y contaba con más de 70 habitaciones, una dimensión extraordinaria para un pueblo alejado de los principales centros urbanos.

El establecimiento fue diseñado como un hotel especializado en descanso y salud. Disponía de pabellón termal, atención médica, enfermería, masajes, biblioteca, ascensores y calefacción central.

Hotel Viena
El complejo tenía más de 70 habitaciones Foto: Instagram @hotelvienamuseo

También poseía una usina propia para producir electricidad, panadería, depósitos de alimentos, bodega y surtidores de combustible. Los pasajeros llegaban en tren hasta Balnearia y desde allí recorrían unos 12 kilómetros por caminos de tierra.

En sus sectores más exclusivos podían encontrarse pisos de granito, mármoles, arañas de cristal y vajilla importada. Los huéspedes, además, realizaban baños en la laguna y tratamientos con barro salino.

Un esplendor que duró poco

A pesar de la magnitud de la inversión, el proyecto atravesó cierres y reaperturas. Mantener una estructura tan grande, sofisticada y costosa en una localidad todavía aislada resultaba extremadamente difícil.

Hotel Viena
El Gran Hotel Viena comenzó a construirse en 1940 Foto: Instagram @hotelvienamuseo

El origen alemán de la familia y la construcción del hotel durante la Segunda Guerra Mundial alimentaron versiones sobre una supuesta vinculación con el nazismo. Incluso aparecieron historias que aseguraban que Adolf Hitler habría estado alojado allí.

No obstante, no existen fotografías, documentos ni registros de huéspedes que prueben esa versión. Con los años, esos relatos se mezclaron con historias de fantasmas y convirtieron al edificio en un escenario rodeado de misterio.

La inundación que cambió su historia

En 1977, el nivel de la laguna Mar Chiquita comenzó a crecer de manera alarmante. El agua avanzó sobre Miramar, destruyó viviendas y comercios, y obligó a numerosas familias a abandonar sus hogares.

El avance también alcanzó al Gran Hotel Viena. La humedad salina, el abandono y los saqueos aceleraron su deterioro. Las habitaciones perdieron sus muebles, desaparecieron numerosos objetos originales y sus elegantes salones quedaron vacíos.

A pesar de los daños, el gigante sobrevivió. Su estructura permaneció en pie y se convirtió en uno de los principales símbolos de la antigua Miramar.

Décadas más tarde, en 2022, la laguna y los Bañados del Río Dulce quedaron comprendidos dentro del Parque Nacional Ansenuza, un área protegida de más de 660.000 hectáreas.

El hotel continúa frente a ese enorme espejo de agua. Nació como un refugio de lujo, fue golpeado por una inundación y terminó convertido en testigo de una de las historias más sorprendentes de Córdoba.

HistoriaHotelesCórdoba
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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