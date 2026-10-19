Ocupa dos manzanas y media, reúne tres monumentos históricos y conserva el poncho de San Martín: cómo es el museo bonaerense que recorre el pasado argentino

El histórico Cabildo de Luján Foto: Argentina.gob.ar.

A menos de 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un espacio cultural que permite recorrer varios siglos de historia argentina. Se trata del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, ubicado en el centro histórico de Luján, frente a la plaza Belgrano y a pocos metros de la basílica.

El predio ocupa dos manzanas y media y reúne tres monumentos históricos nacionales: el Cabildo de la Villa de Luján, la Casa del Virrey y la Casa de Josefa Galarza. Esta última representa uno de los principales testimonios de la arquitectura civil colonial urbana que todavía se conservan en el país.

Su principal atractivo es que las colecciones no están exhibidas solamente en salas convencionales. Los patios, galerías, calabozos y construcciones coloniales también forman parte del recorrido y permiten comprender cómo se vivía en la campaña bonaerense entre los siglos XVIII y XIX.

El antiguo Cabildo que estuvo a punto de desaparecer

El origen del museo se relaciona con la necesidad de salvar al antiguo Cabildo de la Villa de Luján, proyectado durante el siglo XVIII y terminado hacia 1797. En ese edificio se administraba justicia, se cobraban impuestos, se organizaban las milicias y se atendían asuntos vinculados con el reparto de tierras.

El museo que conserva el poncho de San Martín Foto: Instagram @museoudaondopba

Su fachada mantiene elementos característicos de la arquitectura colonial pampeana, como líneas sencillas, galerías con arcos, una recova inferior y un balcón conectado con la antigua Sala Capitular. En la parte posterior también funcionaron dependencias utilizadas como cárcel.

La construcción llegó al siglo XX en un delicado estado de conservación. Para impedir su derrumbe, en 1917 se decidió instalar allí un museo colonial e histórico. La institución fue inaugurada el 12 de octubre de 1923, bajo la dirección honoraria de Enrique Udaondo.

Por qué Manuel Belgrano estuvo prisionero en Luján

Los calabozos del Cabildo alojaron a diferentes figuras de la historia argentina. Entre ellas estuvieron Manuel Belgrano, José María Paz, Bartolomé Mitre y el militar británico William Carr Beresford.

Belgrano fue detenido en Luján durante la crisis política de 1812, antes de protagonizar algunos de sus episodios más recordados, como el Éxodo Jujeño y las victorias de Tucumán y Salta.

El museo también conserva un retablo jesuítico ante el cual Belgrano habría rezado antes de la batalla de Salta, librada el 20 de febrero de 1813. La pieza conecta al complejo bonaerense con uno de los principales triunfos de la guerra por la Independencia.

El poncho de San Martín conservado en el museo

Otra de las piezas destacadas es un poncho asociado con José de San Martín. El objeto permite acercarse a una dimensión más personal del Libertador, generalmente representado a través de sus grandes campañas militares.

Un viaje al pasado argentino Foto: Instagram @museoudaondopba

Las colecciones incluyen, además, objetos vinculados con Mariano Moreno, Guillermo Brown y otros protagonistas de la historia nacional. El recorrido aborda las Invasiones Inglesas, la Revolución de Mayo, las guerras por la Independencia y diferentes aspectos de la vida cotidiana colonial.

La casa donde se refugió un virrey durante las Invasiones Inglesas

Junto al Cabildo se encuentra el antiguo Real Estanco de Tabacos y Naipes, popularmente conocido como Casa del Virrey. Construido en 1772, este edificio funcionó como una dependencia dedicada a controlar la comercialización de productos sometidos al monopolio colonial.

La vivienda recibió su nombre en 1806, cuando el virrey Rafael de Sobremonte pasó por allí mientras escapaba de Buenos Aires rumbo a Córdoba durante la Primera Invasión Inglesa. El funcionario transportaba los caudales del Virreinato y tuvo que detenerse en la villa debido al mal estado de los caminos.

La propiedad también estuvo relacionada con Francisco Javier Muñiz, médico, naturalista y pionero de la paleontología argentina. Muñiz investigó fósiles encontrados en las cercanías del río Luján y realizó trabajos vinculados con la vacunación contra la viruela.

Los transportes históricos que guarda el complejo

El espacio no se limita al período colonial. Dentro del predio funcionan el Museo de Transportes y el Salón del Automóvil, donde se exhiben vehículos empleados en distintos momentos de la historia argentina.

Los patios coloniales del complejo Foto: Instagram @museoudaondopba

Entre las piezas más reconocidas se encuentran la locomotora La Porteña, vinculada con el primer ferrocarril del país; el hidroavión Plus Ultra, que completó una histórica travesía entre España y América del Sur en 1926; y el velero LEGH I.

Cómo visitar el Complejo Museográfico Enrique Udaondo

El museo se encuentra en Lezica y Torrezuri 917, Luján. Abre de miércoles a viernes de 11 a 17, mientras que los sábados, domingos y feriados puede visitarse de 10.30 a 18.

Por la variedad de sus colecciones y el valor de sus edificios, el paseo permite contemplar mucho más que objetos históricos. En sus habitaciones se refugió un virrey, en sus calabozos estuvieron detenidos protagonistas de la Independencia y en sus salas se preservan piezas asociadas con San Martín y Belgrano.

De esta manera, el museo conserva una parte menos conocida del pasado argentino, todavía presente en sus muros coloniales, antiguos documentos, carruajes, patios y calabozos.