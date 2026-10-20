comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

A fines del siglo XVIII, Juan Pascual Pringles nació en una casa puntana cerca de la plaza principal: fue granadero, combatió en Ayacucho y prefirió arrojarse al mar antes que rendirse

El solar natal de Juan Pascual Pringles, ubicado en el centro de San Luis, recuerda al granadero que luchó junto a José de San Martín y prefirió arrojarse al mar antes que rendirse.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Coronel Pringles
Héroe de la independencia Foto: Wikipedia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la esquina de 9 de Julio y Colón, cerca de la actual plaza Independencia de San Luis, nació uno de los militares más valientes de la historia argentina. Allí se encontraba la casa de Juan Pascual Pringles, el granadero que prefirió arrojarse al océano con su caballo antes que caer en manos de los realistas.

Pringles nació el 17 de mayo de 1795, cuando la región todavía formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Fue hijo de Gabriel Pringles y Andrea Sosa. Sobre su infancia existen pocos registros, aunque se considera que habría aprendido sus primeras letras en una escuela dominicana o con un maestro particular.

La casa puntana donde nació Pringles

La vivienda familiar estaba ubicada en el centro de la antigua ciudad de San Luis. Si bien la construcción original no se conserva, distintas investigaciones sitúan su solar natal en la actual esquina de Colón y 9 de Julio.

Pringles
Placa que recuerda donde estuvo la casa natal de Pringles Foto: Facebook / Ubaldo Angel Guardia

Entre 1811 y 1814, Pringles trabajó en una tienda de Mendoza. Al regresar a su provincia se incorporó a las milicias de caballería organizadas por Vicente Dupuy. En 1819 participó en la reducción de una sublevación de prisioneros realistas y, meses después, ingresó como alférez al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Contenido Recomendado

En 1888, Buenos Aires cubrió sus calles con madera para terminar con el barro:el ambicioso proyecto que fracasó

Los adoquines de madera

En 1907, Argentina buscó agua en la Patagonia y encontró petróleo:el pozo de 540 metros que cambió para siempre al país

Comodoro Rivadavia

El día que se arrojó al mar para evitar la captura

El episodio más recordado de su vida ocurrió el 27 de noviembre de 1820, durante la campaña libertadora en Perú. Pringles escoltaba información militar cuando su pequeña partida fue sorprendida por fuerzas realistas en la playa de Pescadores, cerca de Chancay.

Superado en número y sin una salida segura, tomó una decisión extrema: se internó en el mar montado en su caballo para evitar la captura y proteger los mensajes que llevaba.

Coronel Pringles
Luchó junto a José de San Martín y prefirió arrojarse al mar antes que rendirse Foto: Wikipedia

Su valor impresionó al jefe realista Gerónimo Valdés, quien prometió respetar su vida y ordenó rescatarlo. Pringles fue tomado prisionero, pero logró reincorporarse posteriormente a las fuerzas independentistas. Su conducta fue reconocida con un distintivo que llevaba la inscripción“Gloria a los vencidos en Chancay”.

De Ayacucho a las guerras civiles argentinas

Pringles participó en las acciones de Pasco, Torata y Moquegua. También combatió en Junín y Ayacucho, dos enfrentamientos decisivos para la independencia sudamericana.

En la batalla de Junín ayudó a salvar al general Mariano Necochea. Meses después luchó bajo las órdenes de Antonio José de Sucre en Ayacucho. Por sus servicios militares fue reconocido y ascendido a teniente coronel por Simón Bolívar.

Coronel Pringles
Monumento a Pringles en San Luis, su provincia natal Foto: Prensa San Luis

Después intervino en la Guerra contra el Imperio del Brasil y quedó involucrado en los enfrentamientos entre unitarios y federales. Murió el 19 de marzo de 1831, en el paraje conocido como Chañaral de las Ánimas, cuando tenía apenas 35 años.

La casa original desapareció, pero su solar conserva una historia extraordinaria: allí nació el comerciante puntano que se convirtió en granadero, combatió junto a los grandes libertadores de América y estuvo dispuesto a hundirse en el océano antes que rendirse.

HistoriaGranaderoSan Luis
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1910, Argentina introdujo la rosa mosqueta como cerco vivo:hoy invade los humedales más valiosos de la Patagonia

    En 1910, Argentina introdujo la rosa mosqueta como cerco vivo: hoy invade los humedales más valiosos de la Patagonia

  2. En 1937, Argentina comenzó a construir una avenida para marcar el límite de Buenos Aires:hoy la recorren miles de vehículos por día

    En 1937, Argentina comenzó a construir una avenida para marcar el límite de Buenos Aires: hoy la recorren miles de vehículos por día

  3. En 1907, Argentina buscó agua en la Patagonia y encontró petróleo:el pozo de 540 metros que cambió para siempre al país

    En 1907, Argentina buscó agua en la Patagonia y encontró petróleo: el pozo de 540 metros que cambió para siempre al país

  4. En la década de 1920, Argentina introdujo codornices de California:un siglo después llegaron hasta Santa Cruz y continúan avanzando por la Patagonia

    En la década de 1920, Argentina introdujo codornices de California: un siglo después llegaron hasta Santa Cruz y continúan avanzando por la Patagonia

  5. En 1812, la cuñada de Rosas viajó sola para reencontrarse con Belgrano:21 años después, manejó los hilos del poder federal

    En 1812, la cuñada de Rosas viajó sola para reencontrarse con Belgrano: 21 años después, manejó los hilos del poder federal
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei viaja a España en medio de una semana clave en el Congreso:cómo será su agenda

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA:analizaron la realidad productiva e industrial

Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 675, un nuevo máximo en lo que va del año

Internacionales

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales: piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas

Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás