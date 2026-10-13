Fue cárcel de presidentes, escenario de batallas históricas y se ganó el apodo de “isla YPF”: hoy es famosa por sus panes dulces

Un destino marcado por batallas y conflictos políticos Foto: Agencia NA

En medio del Río de la Plata existe un territorio donde conviven antiguas prisiones, construcciones centenarias, senderos naturales y algunos de los episodios políticos más importantes del país. Se trata de la isla Martín García, un rincón de la provincia de Buenos Aires que fue fortaleza militar, lazareto, base naval y lugar de confinamiento para reconocidos dirigentes argentinos.

Su posición estratégica, cerca de la confluencia de los ríos Uruguay y de la Plata, hizo que fuera disputada durante siglos. Españoles, portugueses, ingleses y franceses comprendieron que controlar la isla significaba vigilar el paso hacia los ríos interiores.

Actualmente, Martín García es una reserva natural y un museo histórico a cielo abierto. Sus visitantes pueden recorrer ruinas, edificios antiguos y caminos rodeados de vegetación, además de probar uno de sus productos más famosos: el tradicional pan dulce de la isla.

Por qué la isla Martín García lleva ese nombre

La historia documentada del lugar comenzó en 1516, cuando la expedición de Juan Díaz de Solís llegó al Río de la Plata. Durante el viaje murió un tripulante llamado Martín García, cuyo cuerpo fue enterrado en la isla. Con el tiempo, su nombre terminó identificando definitivamente al territorio.

Isla Martín García Foto: Wikipedia

A diferencia de muchas islas del Delta, formadas por la acumulación de sedimentos, Martín García posee un antiguo basamento rocoso y alcanza aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar. Esa particularidad geográfica permitió instalar fortificaciones, dependencias militares y construcciones que todavía forman parte de su paisaje.

Uno de sus episodios decisivos ocurrió en 1814, cuando las fuerzas navales comandadas por Guillermo Brown se enfrentaron a la escuadra realista. La victoria patriota ayudó a debilitar el poder español en Montevideo y convirtió a la isla en una pieza fundamental del proceso independentista.

La “isla YPF”: una prisión para presidentes argentinos

Uno de los apodos más curiosos de Martín García es“la isla YPF”. No está relacionado con el petróleo, sino con las iniciales de tres dirigentes que permanecieron detenidos allí: Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi. Por este motivo también fue conocida como “la isla de los tres presidentes”.

Martín García nunca fue solo una isla: fue frontera, prisión, refugio, campo de batalla Foto: argentina.gob

Yrigoyen fue enviado al lugar después del golpe de Estado de 1930. Perón permaneció allí durante octubre de 1945, poco antes de la histórica movilización del 17 de octubre. Frondizi, en tanto, fue trasladado a la isla luego de ser derrocado en marzo de 1962.

También pasó por el lugar Marcelo Torcuato de Alvear. De esta manera, la pequeña isla quedó ligada a golpes militares, crisis institucionales y momentos decisivos de la política argentina.

Los panes dulces que se convirtieron en un emblema

Más allá de su pasado militar y penitenciario, Martín García también construyó una identidad gastronómica. Su histórica panadería comenzó a funcionar en 1913 y se volvió conocida por elaborar unos panes dulces artesanales que terminaron convirtiéndose en un verdadero símbolo local.

Panadería Rocío. Foto: NA.

El producto se caracteriza por su preparación artesanal y su decoración tradicional. Con los años, comprar un pan dulce pasó a ser una costumbre casi obligatoria para quienes visitan la isla, incluso fuera de las celebraciones de fin de año.

De fortaleza militar a reserva natural

El Tratado del Río de la Plata de 1973 estableció la desmilitarización de Martín García y determinó que fuera destinada a la conservación de su flora y fauna bajo jurisdicción argentina. Posteriormente, fue declarada Reserva Natural de Uso Múltiple por la provincia de Buenos Aires.

Isla Martín García Foto: Instagram @respiraargentina

Hoy, entre antiguos edificios, senderos arbolados y ruinas cubiertas por la vegetación, el lugar conserva más de cinco siglos de historia. Fue escenario de batallas, prisión de presidentes y punto estratégico del Río de la Plata, pero también logró construir una tradición inesperada alrededor de sus famosos panes dulces.

Martín García reúne así dos caras difíciles de encontrar en otro destino: las huellas de los grandes conflictos argentinos y la tranquilidad de una isla donde el pasado todavía permanece visible.