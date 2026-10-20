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En 1897, Argentina botó una fragata para formar marinos: realizó 37 viajes de instrucción y hoy es un museo flotante en pleno Puerto Madero

La embarcación fue construida en Inglaterra para preparar a los futuros oficiales de la Armada. Recorrió puertos de todo el mundo y, más de un siglo después, permanece amarrada en Puerto Madero.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fragata Sarmiento
La Fragata Sarmiento fue botada en Inglaterra en 1897 Foto: Argentina.gob.ar.
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Sus tres mástiles y sus cubiertas de madera contrastan con los edificios modernos de Puerto Madero. Sin embargo, la Fragata ARA “Presidente Sarmiento” no siempre permaneció inmóvil: durante décadas atravesó océanos, participó de acontecimientos internacionales y llevó a cientos de cadetes argentinos alrededor del mundo.

La nave fue botada el 31 de agosto de 1897 en el astillero Laird Brothers de Birkenhead, Inglaterra. Había sido diseñada especialmente como buque escuela, en una época en la que la Argentina buscaba modernizar su Armada y ofrecer una formación práctica a sus futuros oficiales.

Entre 1899 y 1938, la fragata completó 37 viajes de instrucción. Durante esas travesías enseñó navegación, maniobras y disciplina naval, pero también funcionó como una auténtica embajada argentina flotante.

El proyecto argentino que comenzó en 1893

La idea de construir una embarcación moderna para los cadetes surgió en 1893, cuando el capitán de navío Martín Rivadavia presentó el proyecto ante las autoridades de Marina.

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La construcción quedó bajo la supervisión de Manuel Domecq García, quien viajó a Inglaterra para acompañar el proceso. El contrato con el astillero británico fue firmado el 14 de febrero de 1896.

Fragata Sarmiento
El buque realizó 37 viajes de instrucción entre 1899 y 1938 Foto: Argentina.gob.ar.

La fragata combinaba elementos tradicionales con los adelantos de finales del siglo XIX. Podía navegar a vela, pero también contaba con propulsión a vapor, lo que permitía entrenar a los jóvenes en dos sistemas diferentes.

Tenía 85,5 metros de eslora, tres mástiles, casco de acero revestido con madera y un desplazamiento de más de 2.700 toneladas. Su nombre fue elegido en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, impulsor de la educación y promotor de una Armada moderna.

El primer viaje duró 626 días

El viaje inaugural comenzó el 12 de enero de 1899 y se convirtió en la travesía más extensa de su historia. La embarcación permaneció 626 días fuera del país, atravesó puertos de los cinco continentes y recorrió alrededor de 48.500 millas náuticas.

A bordo viajaban cadetes de tres promociones de la Escuela Naval Militar. Los jóvenes participaban de las guardias, estudiaban el funcionamiento de las máquinas, realizaban maniobras con las velas y aprendían a orientar el barco en alta mar.

Fragata Sarmiento
La fragata representó al país en importantes acontecimientos internacionales Foto: Argentina.gob.ar.

Cada escala también tenía un carácter diplomático. La fragata recibía autoridades y representaba oficialmente al país. Entre las personalidades que recorrieron sus cubiertas estuvieron el káiser Guillermo II de Alemania, el zar Nicolás II de Rusia y el rey Alfonso XIII de España.

Una embajada argentina en acontecimientos mundiales

La fragata participó de algunas de las ceremonias internacionales más importantes de su época. Representó a la Argentina en la coronación de Eduardo VII del Reino Unido, en 1902, y en los festejos por el Centenario de la Independencia de México, en 1910.

También estuvo presente en la inauguración de la estatua del general José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, Francia, y en los actos relacionados con la apertura del Canal de Panamá, en 1914.

Fragata Sarmiento
Actualmente funciona como museo en Puerto Madero Foto: Argentina.gob.ar.

De esta manera, el barco se convirtió en mucho más que una escuela naval. Mientras los cadetes completaban su preparación, la bandera argentina llegaba a puertos europeos, americanos y asiáticos.

El barco que se transformó en museo

La embarcación comenzó su último viaje internacional de instrucción el 18 de abril de 1938. Desde el año siguiente continuó formando marinos, aunque con recorridos más cortos por aguas argentinas.

El 18 de junio de 1962 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Dos años después, el 22 de mayo de 1964, abrió oficialmente como buque museo.

Actualmente permanece amarrada en el Dique 3 de Puerto Madero, donde conserva camarotes, instrumentos náuticos, fotografías, mapas y objetos reunidos durante sus travesías.

Más de 125 años después de su botadura, la fragata continúa cumpliendo una misión educativa. Ya no atraviesa océanos, pero conserva las huellas de los cadetes que llevaron la bandera argentina por el mundo y mantiene viva una parte fundamental de la historia naval del país.

HistoriaPuerto MaderoBarco
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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